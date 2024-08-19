Тищенко продлили меру пресечения: До 23 сентября будет находиться под круглосуточным домашним арестом

Печерский райсуд продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Парламентарий будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 23 сентября 2024 года.

Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

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Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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