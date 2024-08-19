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Новости
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Тищенко продлили меру пресечения: До 23 сентября будет находиться под круглосуточным домашним арестом

Тищенку продовжили запобіжний захід

Печерский райсуд продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Парламентарий будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 23 сентября 2024 года.

Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Также читайте: Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест, - нардеп "ЕС" Федына

Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Читайте: И.о. начальника "Киевского метрополитена" Выговского отправили под круглосуточный домашний арест, - прокуратура

Автор: 

домашний арест (187) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+8
Не смішіть ту як вона і так смішна.Коломойський,Тищенко і багато інших слуг заслуговують суда Лінча а нам втирають якусь муйню.
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19.08.2024 18:03
+4
він часом не задньоприводний?
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19.08.2024 18:46
+3
Show must go on!
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19.08.2024 17:45
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Тобто Катлета тепер сидить рівно на "попєкакукім".
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19.08.2024 17:27 Ответить
Сам нарвався - мабуть шось з головою
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19.08.2024 17:31 Ответить
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19.08.2024 17:32 Ответить
він часом не задньоприводний?
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19.08.2024 18:46 Ответить
А ти що не бачив відео де він під музику сракою вертів .
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19.08.2024 21:04 Ответить
У "Котлєти" запас котлет на закінчиться ?
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19.08.2024 17:38 Ответить
Show must go on!
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19.08.2024 17:45 Ответить
Не смішіть ту як вона і так смішна.Коломойський,Тищенко і багато інших слуг заслуговують суда Лінча а нам втирають якусь муйню.
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19.08.2024 18:03 Ответить
В натуре щимят ровнава пацана )
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19.08.2024 18:30 Ответить
*** буду, за беспредел спросят
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19.08.2024 19:30 Ответить
Качелi
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19.08.2024 18:59 Ответить
24-го поїде "перевіряти" кол-центри.Ми ще почуємо про мітбола-@банутим нема спокію.
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19.08.2024 22:15 Ответить
Є велика ймовірність того,що тищенко втече з під домашнього арешту,тому є необхідність посадити його в сізо.
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19.08.2024 23:48 Ответить
Де факто жодного корупціонера високопосадовця з 91 року не покарано!!! Їх сук треба розтрілювати! Влада в Україні це внутрішній клановоолігархічний ворог ось чому в нас війна усі ЗМІ надра землі належать москалям, жидам, зрадникам ! А не українцям!!!
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20.08.2024 08:33 Ответить
 
 