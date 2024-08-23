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Новини
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Галущенко побоявся прийти в Раду на доповідь щодо корупції в Міненерго, оскільки сам став об’єктом НАБУ, - журналіст Ніколов

Ніколов розповів, чому Галущенко не прийшов до Ради

Міністр енергетики Герман Галущенко не прийшов на доповідь у Раду щодо корупції в Міненерго.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Отримав підтвердження від джерел в енергетичній галузі, що міністр енергетики Галущенко побоявся прийти на доповідь в парламент не тільки через питання про корупціонерів у його вертикалі. А через те, що він сам став об’єктом НАБУ. Детективи 15 серпня провели обшуки у нього вдома і на роботі по тій самій справі Хейла, якого за версією Міненерго правоохоронці прийняли на хабарі "за сприяння міністра", - розповів він.

За словами Ніколова, у парламентській залі прозвучали б питання про обшук та його причини, що, в свою чергу, потрапило б у міжнародні ЗМІ.

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"Отже зараз ще очевидніше який брєд вкидували через телемарафон піар-аси міністра і лояльні до нього представники СБУ про те, що замміністра Хейла затримали за сприяння Галущенка. Бо ж було відомо, Галущенко дізнався постфактум про затримання свого заступника на хабарі.

Більше того, з обставин корупційної справи Хейла було цілком зрозуміло, що під дахом Міненерго діє цілком організована система корупційних потоків. Наприклад, як можна вимагати хабар півмільйона доларів кешем з державної шахти на Волині за те, щоб на неї перевези комбайни з донецьких шахт що от-от окупують? Тобто питання не про цинізм (у тих гнид понятно що совісті нема), а про те звідки там кеш взагалі, якщо державна шахта має віддавати все своє вугілля по безналу міністерському власнику? В общім, цілком очевидно, що Галущенку просто намагались зберегти обличчя.

Також читайте: Заступника голови Міненерго було викрито за сприяння міністра, - пресслужба

І ще один важливий нюанс. Виглядає так, що в цій справі нічого не потекло з НАБУ. Я не буду це пов’язувати з тим, що Углава зараз в істериці доводить дисциплінарній комісії, що він неувіновєн в витоках і розвалах деяких справ НАБУ, і на час розслідування він відсторонений від посади. Справді не буду. Бо це чиста якбитологія. І доброчесність перевіряється на великій відстані. Але факт лишається фактом. Останні дії НАБУ і САП по вертикалі Міненерго несли несподіванки для Офісу президента. Чого не було вже давно", - додав журналіст.

Нагадаємо, 12 серпня НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

У той самий день Міненерго невідкладно звільнило заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Читайте: Заступника Галущенка Хейла затримали ще 10 серпня, НАБУ та САП про "підтримку" від міністра "нічого не знають", - журналіст Ніколов

Автор: 

ВР (14941) Галущенко (528) Юрій Ніколов (101)


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Топ коментарі
+22
клав він на Раду зелений куй
Він боїться тільки єрмака
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23.08.2024 12:15
+13
Зелені жаби, як сатана, бояться світла і публічності, через це і не прискакав до Ради.
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23.08.2024 12:16
+12
Та то навіть "Антоніни" з 1+1 і "корисні хом'ячки" з бидломарафону розуміли,що Галущенко покладе з прибором на ВР бо Рада давно несубєктна,всім в країні керує ФСБшник Андрюша "Козирь".
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23.08.2024 12:18
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Правила форума Рада форумчан
Він з броню, як і резнік.
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23.08.2024 12:09 Відповісти
Це кент деркача - агента ФСБ, давно має сидіти!
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23.08.2024 12:26 Відповісти
Центр протидії корупції дивлюсь +
Але бронь в нього десь ближче до рівня баканова. Типу ми сліпі, доки кеш нам привозять.
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23.08.2024 12:29 Відповісти
це вже не перший випадок коли держ службовці не приходять та не звитують. ....

тому що 73 % зе..би...ли
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23.08.2024 12:09 Відповісти
клав він на Раду зелений куй
Він боїться тільки єрмака
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23.08.2024 12:15 Відповісти
і те, що він не прийде було абсолютно прогнозовано.
Не панське то діло, перед холопами виступати.
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23.08.2024 12:22 Відповісти
Зелені жаби, як сатана, бояться світла і публічності, через це і не прискакав до Ради.
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23.08.2024 12:16 Відповісти
Та то навіть "Антоніни" з 1+1 і "корисні хом'ячки" з бидломарафону розуміли,що Галущенко покладе з прибором на ВР бо Рада давно несубєктна,всім в країні керує ФСБшник Андрюша "Козирь".
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23.08.2024 12:18 Відповісти
Рада бездіяльна(окрів корупціі за голоси)
Влада в руках 5 ефективних мінєджерів
зелених як жаби
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23.08.2024 12:18 Відповісти
В цивілізованій країні ота істота вже ''мотала б термін на шконці''. Але ж зелені своїх не видають..
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23.08.2024 12:18 Відповісти
Сцикло? Корупція? Нарешті ВІЙ прийшов?
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23.08.2024 12:20 Відповісти
яка все ж таки ця зелена пліснява мерзенна....
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23.08.2024 12:21 Відповісти
Навпаки. Галущенко нікого не боїться, на всіх клав з прибором, тому і не прийшов. Давайте говорити чесно.
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23.08.2024 12:23 Відповісти
Шмигаль нічого не знав, ви ж розумієте
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23.08.2024 12:23 Відповісти
Це кращий доказ його вини.
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23.08.2024 12:25 Відповісти
Можу співпрацювати. Зрозумійте правільно. Треба фінанси.
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23.08.2024 12:26 Відповісти
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23.08.2024 12:33 Відповісти
Хай доповість шмигаль,його підлеглий.Значить з його тихого дозволу не прийшов.
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23.08.2024 12:41 Відповісти
На фото обличчя звичайного мохрового хабарника, втомленого балансуванням на межі можливого та нервами від постійних підрахунків баришів.
Як там у Ільфа і Петрова: єму било стиндно, но нє варавать он нє мог...
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23.08.2024 13:07 Відповісти
какой поп, такой и приход .....да 73% ЗЕ Дегенератов???
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23.08.2024 13:14 Відповісти
тут дєрьмачня не поступиться, бо міненерго - це занадто велика годівниця для зелених підарів...
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23.08.2024 13:17 Відповісти
Хіба він міністр? Тіктокер задраний! Якби менше хвалився скільки електроенергії було зроблено, то і кацапи менше б знали. А так здав всю енергетику з патрохами. Його не у ВР потрібно визивати, а відправити до слідчого ізолятора СБУ.
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23.08.2024 13:27 Відповісти
ключове із статті "несли несподіванки для Офісу президента"
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23.08.2024 13:56 Відповісти
А що я казав?
Поклав Галущенко прутня на ВР бо його кришують з ОП.
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23.08.2024 14:28 Відповісти
он же заносит,что нет?
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23.08.2024 14:53 Відповісти
... кругленька сума 500 тисяч ,все гарно складалося, на 5 добре ділиться ,але щось пішло не за планом. Бувають же й промахи у таких аферистів...
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23.08.2024 22:58 Відповісти
 
 