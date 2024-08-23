Галущенко побоявся прийти в Раду на доповідь щодо корупції в Міненерго, оскільки сам став об’єктом НАБУ, - журналіст Ніколов
Міністр енергетики Герман Галущенко не прийшов на доповідь у Раду щодо корупції в Міненерго.
Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"Отримав підтвердження від джерел в енергетичній галузі, що міністр енергетики Галущенко побоявся прийти на доповідь в парламент не тільки через питання про корупціонерів у його вертикалі. А через те, що він сам став об’єктом НАБУ. Детективи 15 серпня провели обшуки у нього вдома і на роботі по тій самій справі Хейла, якого за версією Міненерго правоохоронці прийняли на хабарі "за сприяння міністра", - розповів він.
За словами Ніколова, у парламентській залі прозвучали б питання про обшук та його причини, що, в свою чергу, потрапило б у міжнародні ЗМІ.
"Отже зараз ще очевидніше який брєд вкидували через телемарафон піар-аси міністра і лояльні до нього представники СБУ про те, що замміністра Хейла затримали за сприяння Галущенка. Бо ж було відомо, Галущенко дізнався постфактум про затримання свого заступника на хабарі.
Більше того, з обставин корупційної справи Хейла було цілком зрозуміло, що під дахом Міненерго діє цілком організована система корупційних потоків. Наприклад, як можна вимагати хабар півмільйона доларів кешем з державної шахти на Волині за те, щоб на неї перевези комбайни з донецьких шахт що от-от окупують? Тобто питання не про цинізм (у тих гнид понятно що совісті нема), а про те звідки там кеш взагалі, якщо державна шахта має віддавати все своє вугілля по безналу міністерському власнику? В общім, цілком очевидно, що Галущенку просто намагались зберегти обличчя.
І ще один важливий нюанс. Виглядає так, що в цій справі нічого не потекло з НАБУ. Я не буду це пов’язувати з тим, що Углава зараз в істериці доводить дисциплінарній комісії, що він неувіновєн в витоках і розвалах деяких справ НАБУ, і на час розслідування він відсторонений від посади. Справді не буду. Бо це чиста якбитологія. І доброчесність перевіряється на великій відстані. Але факт лишається фактом. Останні дії НАБУ і САП по вертикалі Міненерго несли несподіванки для Офісу президента. Чого не було вже давно", - додав журналіст.
Нагадаємо, 12 серпня НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
У той самий день Міненерго невідкладно звільнило заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
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Але бронь в нього десь ближче до рівня баканова. Типу ми сліпі, доки кеш нам привозять.
тому що 73 % зе..би...ли
Він боїться тільки єрмака
Не панське то діло, перед холопами виступати.
Влада в руках 5 ефективних мінєджерів
зелених як жаби
Як там у Ільфа і Петрова: єму било стиндно, но нє варавать он нє мог...
Поклав Галущенко прутня на ВР бо його кришують з ОП.