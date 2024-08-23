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Новости
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Галущенко побоялся прийти в Раду на доклад относительно коррупции в Минэнерго, поскольку сам стал объектом НАБУ, - журналист Николов

Ніколов розповів, чому Галущенко не прийшов до Ради

Министр энергетики Герман Галущенко не пришел в Раду на доклад относительно коррупции, поскольку сам стал объектом НАБУ, которое провело у него обыски.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Получил подтверждение от источников в энергетической отрасли, что министр энергетики Галущенко побоялся прийти на доклад в парламент не только из-за вопроса о коррупционерах в его вертикали. А из-за того, что он сам стал объектом НАБУ. Детективы 15 августа провели обыски у него дома и на работе по тому же делу Хейло, которого по версии Минэнерго правоохранители поймали на взятке "при содействии министра", - рассказал он.

По словам Николова, в парламентском зале прозвучали бы вопросы об обыске и его причинах, что, в свою очередь, попало бы в международные СМИ.

Читайте также: Замглавы Минэнерго был разоблачен при содействии министра, - пресс-служба

"Так что сейчас еще очевиднее, какой бред вбрасывали через телемарафон пиар-асы министра и лояльные к нему представители СБУ о том, что замминистра Хейло задержали при содействии Галущенко. Ведь было известно, Галущенко узнал постфактум о задержании своего заместителя на взятке.

Более того, из обстоятельств коррупционного дела Хейла было вполне понятно, что под крышей Минэнерго действует вполне организованная система коррупционных потоков. Например, как можно требовать взятку в полмиллиона долларов кэшем с государственной шахты на Волыни за то, чтобы на нее перевезли комбайны с донецких шахт, которые вот-вот оккупируют? То есть вопрос не о цинизме (у тех гнид понятно, что совести нет), а о том откуда там кэш вообще, если государственная шахта должна отдавать весь свой уголь по безналу министерскому владельцу? В общем, вполне очевидно, что Галущенко просто пытались сохранить лицо.

Также читайте: Заместителя Галущенко Хейло задержали еще 10 августа, НАБУ и САП о "поддержке" от министра "ничего не знают", - журналист Николов

И еще один важный нюанс. Выглядит так, что в этом деле ничего не потекло из НАБУ. Я не буду это связывать с тем, что Углава сейчас в истерике доказывает дисциплинарной комиссии, что он невиновен в утечках и развалах некоторых дел НАБУ, и на время расследования он отстранен от должности. Действительно, не буду. Потому что это чистая какбытология. И добропорядочность проверяется на большом расстоянии. Но факт остается фактом. Последние действия НАБУ и САП по вертикали Минэнерго несли неожиданности для Офиса президента. Чего не было уже давно", - добавил журналист.

Напомним, 12 августа НАБУ и САП совместно с СБУ и Киевской областной прокуратурой разоблачили действующего заместителя министра энергетики Александра Хейло и трех его сообщников на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

В тот же день Минэнерго безотлагательно уволило заместителя министра энергетики Александра Хейло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в энергосистеме улучшится в ближайшее время, - Галущенко

Автор: 

ВР (29227) Галущенко (257) Юрий Николов (96)


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Топ комментарии
+22
клав він на Раду зелений куй
Він боїться тільки єрмака
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23.08.2024 12:15
+13
Зелені жаби, як сатана, бояться світла і публічності, через це і не прискакав до Ради.
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23.08.2024 12:16
+12
Та то навіть "Антоніни" з 1+1 і "корисні хом'ячки" з бидломарафону розуміли,що Галущенко покладе з прибором на ВР бо Рада давно несубєктна,всім в країні керує ФСБшник Андрюша "Козирь".
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23.08.2024 12:18
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Він з броню, як і резнік.
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23.08.2024 12:09 Ответить
Це кент деркача - агента ФСБ, давно має сидіти!
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23.08.2024 12:26 Ответить
Центр протидії корупції дивлюсь +
Але бронь в нього десь ближче до рівня баканова. Типу ми сліпі, доки кеш нам привозять.
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23.08.2024 12:29 Ответить
це вже не перший випадок коли держ службовці не приходять та не звитують. ....

тому що 73 % зе..би...ли
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23.08.2024 12:09 Ответить
клав він на Раду зелений куй
Він боїться тільки єрмака
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23.08.2024 12:15 Ответить
і те, що він не прийде було абсолютно прогнозовано.
Не панське то діло, перед холопами виступати.
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23.08.2024 12:22 Ответить
Зелені жаби, як сатана, бояться світла і публічності, через це і не прискакав до Ради.
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23.08.2024 12:16 Ответить
Та то навіть "Антоніни" з 1+1 і "корисні хом'ячки" з бидломарафону розуміли,що Галущенко покладе з прибором на ВР бо Рада давно несубєктна,всім в країні керує ФСБшник Андрюша "Козирь".
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23.08.2024 12:18 Ответить
Рада бездіяльна(окрів корупціі за голоси)
Влада в руках 5 ефективних мінєджерів
зелених як жаби
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23.08.2024 12:18 Ответить
В цивілізованій країні ота істота вже ''мотала б термін на шконці''. Але ж зелені своїх не видають..
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23.08.2024 12:18 Ответить
Сцикло? Корупція? Нарешті ВІЙ прийшов?
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23.08.2024 12:20 Ответить
яка все ж таки ця зелена пліснява мерзенна....
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23.08.2024 12:21 Ответить
Навпаки. Галущенко нікого не боїться, на всіх клав з прибором, тому і не прийшов. Давайте говорити чесно.
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23.08.2024 12:23 Ответить
Шмигаль нічого не знав, ви ж розумієте
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23.08.2024 12:23 Ответить
Це кращий доказ його вини.
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23.08.2024 12:25 Ответить
Можу співпрацювати. Зрозумійте правільно. Треба фінанси.
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23.08.2024 12:26 Ответить
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23.08.2024 12:33 Ответить
Хай доповість шмигаль,його підлеглий.Значить з його тихого дозволу не прийшов.
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23.08.2024 12:41 Ответить
На фото обличчя звичайного мохрового хабарника, втомленого балансуванням на межі можливого та нервами від постійних підрахунків баришів.
Як там у Ільфа і Петрова: єму било стиндно, но нє варавать он нє мог...
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23.08.2024 13:07 Ответить
какой поп, такой и приход .....да 73% ЗЕ Дегенератов???
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23.08.2024 13:14 Ответить
тут дєрьмачня не поступиться, бо міненерго - це занадто велика годівниця для зелених підарів...
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23.08.2024 13:17 Ответить
Хіба він міністр? Тіктокер задраний! Якби менше хвалився скільки електроенергії було зроблено, то і кацапи менше б знали. А так здав всю енергетику з патрохами. Його не у ВР потрібно визивати, а відправити до слідчого ізолятора СБУ.
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23.08.2024 13:27 Ответить
ключове із статті "несли несподіванки для Офісу президента"
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23.08.2024 13:56 Ответить
А що я казав?
Поклав Галущенко прутня на ВР бо його кришують з ОП.
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23.08.2024 14:28 Ответить
он же заносит,что нет?
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23.08.2024 14:53 Ответить
... кругленька сума 500 тисяч ,все гарно складалося, на 5 добре ділиться ,але щось пішло не за планом. Бувають же й промахи у таких аферистів...
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23.08.2024 22:58 Ответить
 
 