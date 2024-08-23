Галущенко побоялся прийти в Раду на доклад относительно коррупции в Минэнерго, поскольку сам стал объектом НАБУ, - журналист Николов

Министр энергетики Герман Галущенко не пришел в Раду на доклад относительно коррупции, поскольку сам стал объектом НАБУ, которое провело у него обыски.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Получил подтверждение от источников в энергетической отрасли, что министр энергетики Галущенко побоялся прийти на доклад в парламент не только из-за вопроса о коррупционерах в его вертикали. А из-за того, что он сам стал объектом НАБУ. Детективы 15 августа провели обыски у него дома и на работе по тому же делу Хейло, которого по версии Минэнерго правоохранители поймали на взятке "при содействии министра", - рассказал он.

По словам Николова, в парламентском зале прозвучали бы вопросы об обыске и его причинах, что, в свою очередь, попало бы в международные СМИ.

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"Так что сейчас еще очевиднее, какой бред вбрасывали через телемарафон пиар-асы министра и лояльные к нему представители СБУ о том, что замминистра Хейло задержали при содействии Галущенко. Ведь было известно, Галущенко узнал постфактум о задержании своего заместителя на взятке.

Более того, из обстоятельств коррупционного дела Хейла было вполне понятно, что под крышей Минэнерго действует вполне организованная система коррупционных потоков. Например, как можно требовать взятку в полмиллиона долларов кэшем с государственной шахты на Волыни за то, чтобы на нее перевезли комбайны с донецких шахт, которые вот-вот оккупируют? То есть вопрос не о цинизме (у тех гнид понятно, что совести нет), а о том откуда там кэш вообще, если государственная шахта должна отдавать весь свой уголь по безналу министерскому владельцу? В общем, вполне очевидно, что Галущенко просто пытались сохранить лицо.

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И еще один важный нюанс. Выглядит так, что в этом деле ничего не потекло из НАБУ. Я не буду это связывать с тем, что Углава сейчас в истерике доказывает дисциплинарной комиссии, что он невиновен в утечках и развалах некоторых дел НАБУ, и на время расследования он отстранен от должности. Действительно, не буду. Потому что это чистая какбытология. И добропорядочность проверяется на большом расстоянии. Но факт остается фактом. Последние действия НАБУ и САП по вертикали Минэнерго несли неожиданности для Офиса президента. Чего не было уже давно", - добавил журналист.

Напомним, 12 августа НАБУ и САП совместно с СБУ и Киевской областной прокуратурой разоблачили действующего заместителя министра энергетики Александра Хейло и трех его сообщников на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

В тот же день Минэнерго безотлагательно уволило заместителя министра энергетики Александра Хейло.

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