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За голову АМКУ Кириленка внесли понад 30 млн гривень застави, - ВАКС

За голову АМКУ Павла Кириленка внесли понад 30 млн грн застави

За очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка внесли заставу на суму 30 мільйонів гривень. 28 серпня йому було обрано запобіжний захід. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у ВАКС.

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень і декларуванні недостовірної інформації.

Справа Кириленка

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.

Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава АМКУ Кириленко пояснив, що його родина заробила $300 тис. на продажі малини, - ЦПК

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: САП просить арештувати посадовця із заставою 120 мільйонів

Автор: 

застава (676) Антимонопольний комітет (1765) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+13
за голову кириленка внесли заставу..., дивно звучить, але... нам потрібні мисливці за головами, тому що наше кривосуддя, то для бідних...
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29.08.2024 15:35
+12
30 млн гривень застави - це скільки вагонів малини підігнали під суд ?
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29.08.2024 15:45
+10
Жизнь маліна! (с)
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29.08.2024 15:32
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Жизнь маліна! (с)
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29.08.2024 15:32 Відповісти
Поляки в його родини збирали малину..
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29.08.2024 15:43 Відповісти
30 млн гривень застави - це скільки вагонів малини підігнали під суд ?
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29.08.2024 15:45 Відповісти
Достаточну кількість малини...
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29.08.2024 15:54 Відповісти
та да ! у "малини" вистачить малини...

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29.08.2024 16:04 Відповісти
"зелену" малину виращену у трьох квартирах з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та у чотирьох апартаментах з паркомісцями в Ужгороді ..... ....

малина не потребує поливу...
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29.08.2024 18:07 Відповісти
за голову кириленка внесли заставу..., дивно звучить, але... нам потрібні мисливці за головами, тому що наше кривосуддя, то для бідних...
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29.08.2024 15:35 Відповісти
Чекаємо внесення застави 100 млн за туловище кириленко!
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29.08.2024 15:40 Відповісти
Потрібно тещі ще трошкі маліни продати, пару днів на ринку постояти...
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29.08.2024 15:43 Відповісти
П'яний тримає перед собою пінгвіна і глибокодумно зауважує:
- Пін... гвін...
Перевертає того догори ногами и знову зауважує:
- Гвін... пін...
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29.08.2024 15:40 Відповісти
Твін Пікс!
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29.08.2024 15:44 Відповісти
а хіба не "горбата гора"?
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29.08.2024 17:59 Відповісти
Стільки наплодили цих антикорупціиних організаціи а толку ніякого - навіть до суду не можуть довести - навіть коли суд то справа успішно розвалюється
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29.08.2024 15:40 Відповісти
Так довели до суду, а суд як був радянським так і залишився)
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29.08.2024 16:02 Відповісти
26,2 ще залишилося, якось протягне в цьому буремному світі...
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29.08.2024 15:41 Відповісти
Як раз у того кірілєнка - все тіп-топ: і майно і гроші родичів й сім'ї - на своїх місцях.
Заставу внесли "добродії", афілійовані із спецслужбами рашистської пітьми. В якості надбавки до вже виплачених гонорарів за організацію саботажу зі зведення фортифікацій на Авдіївському і Бахмутському напрямках в будучність головою Догецької ОВА в 2019 - 2023 роках.
Навіть адвокатів не потрібно наймати, бо вони сидять в ОПі.
Так що незабаром і цей зе-висуванець - фігурант корупційних справ опиниться десь за кордоном і зробить звідти долоньцями "ад'ю..."
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29.08.2024 16:01 Відповісти
Рука ,руку миє , і так було зрозуміло чим це закінчиться. Зеля і Ко усіх прикриє та відмаже.
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29.08.2024 15:43 Відповісти
Країна жах, країна не має жодного кроку до життя у такому форматі. Вище керівництво, завдяки виборцям, УКРАЇНЦЯМ у 19 році, привели до влади зеленского - це скотина, крадій, малорос, наркоман, гнида, паскуда, гей... - хто може додавайте. Хоча у мене ще стіки варіантів.
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29.08.2024 15:51 Відповісти
Не трогай геев.они то в чем виноваты ? 😃
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29.08.2024 16:04 Відповісти
Не чіпайте. Буду чіпати. Бо шикса здала Азов та 36 Бригаду Морпіхів, з Миколаєва - це найбільша чісельність військовополонених з усіх мість України - це мешканці Миколаїва - саме їх зеленский здав до полону та вбивст та зжигання в Оленівці - Миколаївців, завдяки фсбешному зеленскому, просто спалили, живцем, у концтаборів рф.
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29.08.2024 16:20 Відповісти
Все так, але не путайте зеленого пі..раса і ґеїв!
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29.08.2024 19:28 Відповісти
Як таке можливо?
Малина ж вже відійшла!
Чи у якості застави у закрома ВАКС було засипано 1,500т картоплі.
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29.08.2024 15:53 Відповісти
Дорого макітра вартує! Напевне так не платили навіть за видатних науковців-ядерників?
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29.08.2024 16:02 Відповісти
Пижама цвета хаки - это такая форма у коррупционеров?
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29.08.2024 16:03 Відповісти
Дограються до самосудів.
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29.08.2024 16:07 Відповісти
Щось так якось прочиталось : За голову Кириленка ..... 30 млн грн. Він вже втік?
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29.08.2024 16:12 Відповісти
Ще ні. Готують іншу фіртку, бо молдавська спалилася нещодавно депутатом.
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29.08.2024 20:09 Відповісти
малина на жаргоні означає притон . Сам зізнався , що входив у злочинне угрупування ...
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29.08.2024 16:17 Відповісти
Зеленський звільнив з посади голови Донецької ОВА Кириленка. Він може очолити Антимонопольний комітет https://gordonua.com/ukr/news/politics/zelenskij-zvilniv-z-posadi-holovi-donetskoji-ova-kirilenka-vin-mozhe-ocholiti-antimonopolnij-komitet-1679862.html
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29.08.2024 16:22 Відповісти
У нашого керманича в друзях одні злодюжки і корупціонери , жах .
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29.08.2024 16:45 Відповісти
а сам живе на одну президентську зарплату
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29.08.2024 18:19 Відповісти
За голову - не дорого. А за дупу скільки???
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29.08.2024 19:26 Відповісти
.... ганьба, у нашій владі лише злодії і аферисти.
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29.08.2024 22:21 Відповісти
 
 