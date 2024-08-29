За голову АМКУ Кириленка внесли понад 30 млн гривень застави, - ВАКС
За очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка внесли заставу на суму 30 мільйонів гривень. 28 серпня йому було обрано запобіжний захід.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у ВАКС.
Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень і декларуванні недостовірної інформації.
Справа Кириленка
Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.
Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.
Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.
У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.
28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
малина не потребує поливу...
- Пін... гвін...
Перевертає того догори ногами и знову зауважує:
- Гвін... пін...
Заставу внесли "добродії", афілійовані із спецслужбами рашистської пітьми. В якості надбавки до вже виплачених гонорарів за організацію саботажу зі зведення фортифікацій на Авдіївському і Бахмутському напрямках в будучність головою Догецької ОВА в 2019 - 2023 роках.
Навіть адвокатів не потрібно наймати, бо вони сидять в ОПі.
Так що незабаром і цей зе-висуванець - фігурант корупційних справ опиниться десь за кордоном і зробить звідти долоньцями "ад'ю..."
Малина ж вже відійшла!
Чи у якості застави у закрома ВАКС було засипано 1,500т картоплі.