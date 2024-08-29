За главу АМКУ Кириленко внесли более 30 млн гривен залога, - ВАКС

За главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко внесли залог на сумму 30 миллионов гривен. 28 августа ему была избрана мера пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в ВАКС.

Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации.

Дело Кириленко

Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.

Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.

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В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.

В августе 2024 года САП сообщила о подозрении Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн.

28 августа 2024 года суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.

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