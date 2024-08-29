За главу АМКУ Кириленко внесли более 30 млн гривен залога, - ВАКС
За главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко внесли залог на сумму 30 миллионов гривен. 28 августа ему была избрана мера пресечения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в ВАКС.
Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации.
Дело Кириленко
Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.
Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.
Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.
В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.
В августе 2024 года САП сообщила о подозрении Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн.
28 августа 2024 года суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.
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малина не потребує поливу...
- Пін... гвін...
Перевертає того догори ногами и знову зауважує:
- Гвін... пін...
Заставу внесли "добродії", афілійовані із спецслужбами рашистської пітьми. В якості надбавки до вже виплачених гонорарів за організацію саботажу зі зведення фортифікацій на Авдіївському і Бахмутському напрямках в будучність головою Догецької ОВА в 2019 - 2023 роках.
Навіть адвокатів не потрібно наймати, бо вони сидять в ОПі.
Так що незабаром і цей зе-висуванець - фігурант корупційних справ опиниться десь за кордоном і зробить звідти долоньцями "ад'ю..."
Малина ж вже відійшла!
Чи у якості застави у закрома ВАКС було засипано 1,500т картоплі.