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За главу АМКУ Кириленко внесли более 30 млн гривен залога, - ВАКС

За голову АМКУ Павла Кириленка внесли понад 30 млн грн застави

За главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко внесли залог на сумму 30 миллионов гривен. 28 августа ему была избрана мера пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в ВАКС.

Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации.

Дело Кириленко

Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.

Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" наотрез отказываются комментировать коррупционный скандал с главой АМКУ Кириленко, за назначение которого сами проголосовали, - журналистка Лазур

В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.

В августе 2024 года САП сообщила о подозрении Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн.

28 августа 2024 года суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава АМКУ Кириленко объяснил, что его семья заработала $300 тыс. на продаже малины, - ЦПК

Автор: 

залог (514) Антимонопольный комитет (482) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+13
за голову кириленка внесли заставу..., дивно звучить, але... нам потрібні мисливці за головами, тому що наше кривосуддя, то для бідних...
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29.08.2024 15:35
+12
30 млн гривень застави - це скільки вагонів малини підігнали під суд ?
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29.08.2024 15:45
+10
Жизнь маліна! (с)
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29.08.2024 15:32
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Жизнь маліна! (с)
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29.08.2024 15:32 Ответить
Поляки в його родини збирали малину..
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29.08.2024 15:43 Ответить
30 млн гривень застави - це скільки вагонів малини підігнали під суд ?
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29.08.2024 15:45 Ответить
Достаточну кількість малини...
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29.08.2024 15:54 Ответить
та да ! у "малини" вистачить малини...

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29.08.2024 16:04 Ответить
"зелену" малину виращену у трьох квартирах з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та у чотирьох апартаментах з паркомісцями в Ужгороді ..... ....

малина не потребує поливу...
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29.08.2024 18:07 Ответить
за голову кириленка внесли заставу..., дивно звучить, але... нам потрібні мисливці за головами, тому що наше кривосуддя, то для бідних...
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29.08.2024 15:35 Ответить
Чекаємо внесення застави 100 млн за туловище кириленко!
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29.08.2024 15:40 Ответить
Потрібно тещі ще трошкі маліни продати, пару днів на ринку постояти...
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29.08.2024 15:43 Ответить
П'яний тримає перед собою пінгвіна і глибокодумно зауважує:
- Пін... гвін...
Перевертає того догори ногами и знову зауважує:
- Гвін... пін...
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29.08.2024 15:40 Ответить
Твін Пікс!
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29.08.2024 15:44 Ответить
а хіба не "горбата гора"?
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29.08.2024 17:59 Ответить
Стільки наплодили цих антикорупціиних організаціи а толку ніякого - навіть до суду не можуть довести - навіть коли суд то справа успішно розвалюється
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29.08.2024 15:40 Ответить
Так довели до суду, а суд як був радянським так і залишився)
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29.08.2024 16:02 Ответить
26,2 ще залишилося, якось протягне в цьому буремному світі...
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29.08.2024 15:41 Ответить
Як раз у того кірілєнка - все тіп-топ: і майно і гроші родичів й сім'ї - на своїх місцях.
Заставу внесли "добродії", афілійовані із спецслужбами рашистської пітьми. В якості надбавки до вже виплачених гонорарів за організацію саботажу зі зведення фортифікацій на Авдіївському і Бахмутському напрямках в будучність головою Догецької ОВА в 2019 - 2023 роках.
Навіть адвокатів не потрібно наймати, бо вони сидять в ОПі.
Так що незабаром і цей зе-висуванець - фігурант корупційних справ опиниться десь за кордоном і зробить звідти долоньцями "ад'ю..."
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29.08.2024 16:01 Ответить
Рука ,руку миє , і так було зрозуміло чим це закінчиться. Зеля і Ко усіх прикриє та відмаже.
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29.08.2024 15:43 Ответить
Країна жах, країна не має жодного кроку до життя у такому форматі. Вище керівництво, завдяки виборцям, УКРАЇНЦЯМ у 19 році, привели до влади зеленского - це скотина, крадій, малорос, наркоман, гнида, паскуда, гей... - хто може додавайте. Хоча у мене ще стіки варіантів.
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29.08.2024 15:51 Ответить
Не трогай геев.они то в чем виноваты ? 😃
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29.08.2024 16:04 Ответить
Не чіпайте. Буду чіпати. Бо шикса здала Азов та 36 Бригаду Морпіхів, з Миколаєва - це найбільша чісельність військовополонених з усіх мість України - це мешканці Миколаїва - саме їх зеленский здав до полону та вбивст та зжигання в Оленівці - Миколаївців, завдяки фсбешному зеленскому, просто спалили, живцем, у концтаборів рф.
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29.08.2024 16:20 Ответить
Все так, але не путайте зеленого пі..раса і ґеїв!
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29.08.2024 19:28 Ответить
Як таке можливо?
Малина ж вже відійшла!
Чи у якості застави у закрома ВАКС було засипано 1,500т картоплі.
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29.08.2024 15:53 Ответить
Дорого макітра вартує! Напевне так не платили навіть за видатних науковців-ядерників?
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29.08.2024 16:02 Ответить
Пижама цвета хаки - это такая форма у коррупционеров?
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29.08.2024 16:03 Ответить
Дограються до самосудів.
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29.08.2024 16:07 Ответить
Щось так якось прочиталось : За голову Кириленка ..... 30 млн грн. Він вже втік?
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29.08.2024 16:12 Ответить
Ще ні. Готують іншу фіртку, бо молдавська спалилася нещодавно депутатом.
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29.08.2024 20:09 Ответить
малина на жаргоні означає притон . Сам зізнався , що входив у злочинне угрупування ...
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29.08.2024 16:17 Ответить
Зеленський звільнив з посади голови Донецької ОВА Кириленка. Він може очолити Антимонопольний комітет https://gordonua.com/ukr/news/politics/zelenskij-zvilniv-z-posadi-holovi-donetskoji-ova-kirilenka-vin-mozhe-ocholiti-antimonopolnij-komitet-1679862.html
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29.08.2024 16:22 Ответить
У нашого керманича в друзях одні злодюжки і корупціонери , жах .
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29.08.2024 16:45 Ответить
а сам живе на одну президентську зарплату
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29.08.2024 18:19 Ответить
За голову - не дорого. А за дупу скільки???
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29.08.2024 19:26 Ответить
.... ганьба, у нашій владі лише злодії і аферисти.
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29.08.2024 22:21 Ответить
 
 