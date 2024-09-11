УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11309 відвідувачів онлайн
Новини
3 886 35

ЄС готовий зупинити транзит російського газу через українську ГТС в грудні, - єврокомісар Сімсон

ЄС готовий до припинення транзиту російського газу через Україну

Євросоюз готовий припинити транзит російського газу через українську ГТС після завершення чинного контракту у грудні 2024 року.

Про це заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли я розмовляла зі своїми колегами в Україні, я дала чітко зрозуміти, що ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і Росією закінчиться до кінця цього грудня. Ми знайшли альтернативні шляхи постачань, а держави-члени або їхні компанії, які все ще отримують газ із Росії, фактично, отримали два додаткові роки порівняно з іншими компаніями, яким Росія вирішила припинити постачання ще 2022 року", - сказала вона.

Читайте також: "Для Чехії це не проблема": У чеському уряді відреагували на можливу зупинку транзиту російської нафти через Україну

Водночас, зазначила Сімсон, газотранспортна інфраструктура України також є частиною інфраструктури ЄС, оскільки частина європейського газу зберігається в сховищах України, "які надають нам додаткових потужностей".

"Україна також є виробником газу, тому ми маємо дбати про те, щоб їхня інфраструктура все ще мала цінність. Але моє послання гранично ясне: немає необхідності шукати якісь нові способи продовження торгівлі з "Газпромом". Альтернативні поставки доступні, і ми взаємодіємо з державами-членами, які постраждали, щоб показати їм, що альтернативні маршрути дозволять доставити необхідні обсяги", - пояснила вона.

Головна місія, додала Сімсон, "заохочувати компанії, які все ще отримують російський трубопровідний газ через те, що в них були контракти, підписані до початку війни, обирати більш передбачувані альтернативи".

Також читайте: "Кабмін не залучений": Шмигаль поклав відповідальність за майбутнє транзиту газу і нафти з РФ на Офіс президента

Згідно з даними, які навела єврокомісар, частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% 2021 року до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від надійних партнерів, як-от Норвегія і США, збільшився. Крім того, в ЄС скоротили попит на газ у період із серпня 2022 року по травень 2024 року на 138 мільярдів кубометрів.

"ЄС досяг свого 90% зимового цільового показника зберігання газу 19 серпня 2024 року, значно випередивши крайній термін 1 листопада, а ціни на енергоносії є більш стабільними і залишаються значно нижчими за пікові рівні енергетичної кризи 2022 року", - підсумувала вона.

Також читайте: Покровськ залишився без газу: російські обстріли пошкодили газорозподільчу станцію

Автор: 

газ (10424) транзит (787) Євросоюз (13399)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Оце діло. Прострочений за рахунок життя українців вирішив набити кишені кривавім баблом друзяки путена через вафлєра орбана, а ЄС серпом по ЗЕленим яйцям чик.
показати весь коментар
11.09.2024 14:53
+5
Зе-козир та Зе-невтік:
Неееееееет!!!!!
Давайте ще по перемовляємося, тут же можна ще багато НАВАРИТИ!
показати весь коментар
11.09.2024 14:53
+4
Ну от....можем же, якщо захочемо
показати весь коментар
11.09.2024 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну от....можем же, якщо захочемо
показати весь коментар
11.09.2024 14:52 Відповісти
Що можемо ?
-транзитна угода між Україною і Росією закінчиться до кінця цього грудня. Ми знайшли альтернативні шляхи постачань, Джерело:
Тобто - постачання з РФії буде продовжуватись , але вже в обхід України
показати весь коментар
11.09.2024 14:58 Відповісти
Подивимось 01.01.2025
показати весь коментар
11.09.2024 15:25 Відповісти
Ага, змогли, перейменували расєйскій на білоруський і погнали далі: найпотужніший зелений винахідник схем.
показати весь коментар
11.09.2024 15:53 Відповісти
путін їздив до азербайджану...ніхто і не заїкався, щоб там його арештували...
а вже пізніше повідомляли про азербайджанський газ до європи...цього так хоче азербайджан та досі не було як це зробити...
от і виникла нагода...
показати весь коментар
11.09.2024 18:17 Відповісти
Зе-козир та Зе-невтік:
Неееееееет!!!!!
Давайте ще по перемовляємося, тут же можна ще багато НАВАРИТИ!
показати весь коментар
11.09.2024 14:53 Відповісти
Оце діло. Прострочений за рахунок життя українців вирішив набити кишені кривавім баблом друзяки путена через вафлєра орбана, а ЄС серпом по ЗЕленим яйцям чик.
показати весь коментар
11.09.2024 14:53 Відповісти
Орбан - це про нафту.
показати весь коментар
11.09.2024 14:57 Відповісти
Чим збираєтесь захищати газову трубу від ракет, одними гаслами...

По цій трубі і український внутрішній транзит іде, а тиск тримають станції на території раші
показати весь коментар
11.09.2024 16:04 Відповісти
раніше вже писали, що компресори, які тримають тиск в україні переобладнані з газу на електрику...вони і тримають тиск
ще до війни казали, що північний потік то загроза україні, бо тоді газ не йтиме україною і буде війна...
путін їздив до азербайджану, ніхто не казав, щоб його там арештували...після цього повідомили про постачання азер газу для європи...
показати весь коментар
11.09.2024 18:21 Відповісти
Що, знову жОПа, з чорної ікри перейде на мівіну? 😁
показати весь коментар
11.09.2024 14:53 Відповісти
Перейде на українську кабачкову ікру
показати весь коментар
11.09.2024 14:59 Відповісти
Ні, то скубати гусаків будуть ще більше.
показати весь коментар
11.09.2024 15:01 Відповісти
Згідно з даними, які навела єврокомісар, частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% 2021 року до 18% до червня 2024 року Джерело:

А теба, щоб було 0%.
показати весь коментар
11.09.2024 14:57 Відповісти
Та без питань - подивись по карті де пролягає газопровід , заклади там щось , в потрібному місті - і все ! 🌋
Хто заважає ?
показати весь коментар
11.09.2024 15:02 Відповісти
Ви ж самі зверху навели посилання на альтернативні шляхи постачань.
показати весь коментар
11.09.2024 15:19 Відповісти
Так швидко? не пройде і 40 років?
показати весь коментар
11.09.2024 14:58 Відповісти
та ти шо , оце так воля
показати весь коментар
11.09.2024 15:01 Відповісти
Лучше не преостановлять. Ведь тогда ***** будет бить по нашей ГТС. Ему просто развяжут руки
показати весь коментар
11.09.2024 15:01 Відповісти
Так тоді в ній не буде тиску, металобрухт.
показати весь коментар
11.09.2024 16:23 Відповісти
Зате зелені відновлюють прокачку нафти ''мудярам'' від підсанкційного ''лукойла''
показати весь коментар
11.09.2024 15:03 Відповісти
Як кажуть в Одесі : неможливо бути одночасно однією дупою на двох базарах. А ЄС таки може однією рукою нам допомагати вистояти у війні, а іншою рукою фінансує цю війну, купуючи газ у ***** та його банди. Як таке можливо спитаєте ви? Можливо, ще й як. Тому нас не беруть у ЄС та НАТО , бо ми для них розмінна монета та люди третього ґатунку , які повинні бути парканом, який розділяє дикунів з Азії та цивілізовану , але стару шкапу Європу , яка через деменцію забула, що таке нацизм та друга світова війна.
показати весь коментар
11.09.2024 15:14 Відповісти
ЄС готовий але Єрмак із клоуном неготові, відкат візьмуть, як від Орбана і продовжать контракт!
показати весь коментар
11.09.2024 15:15 Відповісти
Без транзиту труба помре. Україна втратить ГТС, великий інфраструктурний об'єкт, вплив на Європу. Ще ближче до кукурудзяного раю. Багато диванних ідіотів це розуміють, і навіть дебіли при владі.
показати весь коментар
11.09.2024 15:20 Відповісти
Взагалі то ця труба й на реверс непогано працює та як транспорт до українських газових сховищ котрих дуже й дуже вистачає. Тож не переймайся - ПОМРУТЬ РАШИСТИ а не українська ГТС!
показати весь коментар
11.09.2024 15:26 Відповісти
На основі цієї труби і наша розподільна ГТС працює, якщо її зупинять або зруйнують ракетами ...впаде тиск в системі
показати весь коментар
11.09.2024 16:06 Відповісти
Ваші слова не заходять до більшості людей які знають про якийсь міфічний реверс при тому що ГТС з газоперекачувальними станціями може працювати в одному напрямку а не туди- сюди і в системі повинен бути технічний газ для роботи газоперекачувальних агрегатів. І що буде з підприємствами на газу і з населенням (з газовим опаленням і плитами).
показати весь коментар
11.09.2024 16:38 Відповісти
Мы все в одной лодке.
Простите. То же самое что и владельцы электрических котлов и печек.
показати весь коментар
11.09.2024 18:00 Відповісти
Да нет. Это, как говорят в одном сепарском городе, две большие разницы. Электроэнергия производится а газ чужой. В оккупации в марте жили без электроэнергии и терпимо а то б по окнам стреляли, и прожили потому что был газ.
показати весь коментар
11.09.2024 18:36 Відповісти
Тому зрозуміла злість таких посіпак Кремля як Фіцо та Орбан!
показати весь коментар
11.09.2024 15:24 Відповісти
Та тепер транзит вже буде відкритий на всю потужність. Скільки країни ЄС забажають. Зельониє винайшли новий схематоз. Вже і другі країни пропонують Єрмаку підписати такий договір, як з мадярами.
показати весь коментар
11.09.2024 15:38 Відповісти
Не хочу оказаться пророком, но меня не покидает ощущение, что после приостановки транзита, неожиданно прекратиться реверс.
показати весь коментар
11.09.2024 16:56 Відповісти
Да нет никакого физического реверса. Есть виртуальный реверс при котором газ отбирается из ГТС а плата за него идет заказчикам газа из рф в Европе.
показати весь коментар
11.09.2024 17:07 Відповісти
Ну я то это понимаю.
Но адептов физического реверса чуть-чуть больше, чем *****
показати весь коментар
11.09.2024 17:53 Відповісти
 
 