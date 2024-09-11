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ЕС готов остановить транзит российского газа через украинскую ГТС в декабре, - еврокомиссар Симсон

ЄС готовий до припинення транзиту російського газу через Україну

Евросоюз готов прекратить транзит российского газа через украинскую ГТС после завершения действующего контракта в декабре 2024 года.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда я разговаривала со своими коллегами в Украине, я дала четко понять, что мы готовимся к такой ситуации, когда транзитное соглашение между Украиной и Россией закончится до конца этого декабря. Мы нашли альтернативные пути поставок, а государства-члены или их компании, которые все еще получают газ из России, фактически, получили два дополнительных года по сравнению с другими компаниями, которым Россия решила прекратить поставки еще в 2022 году", - сказала она.

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В то же время, отметила Симсон, газотранспортная инфраструктура Украины также является частью инфраструктуры ЕС, поскольку часть европейского газа хранится в хранилищах Украины, "которые предоставляют нам дополнительные мощности".

"Украина также является производителем газа, поэтому мы должны заботиться о том, чтобы их инфраструктура все еще имела ценность. Но мое послание предельно ясно: нет необходимости искать какие-то новые способы продолжения торговли с "Газпромом". Альтернативные поставки доступны, и мы взаимодействуем с государствами-членами, которые пострадали, чтобы показать им, что альтернативные маршруты позволят доставить необходимые объемы", - объяснила она.

Главная миссия, добавила Симсон, "поощрять компании, которые все еще получают российский трубопроводный газ из-за того, что у них были контракты, подписанные до начала войны, выбирать более предсказуемые альтернативы".

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Согласно данным, которые привела еврокомиссар, доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года, тогда как импорт от надежных партнеров, таких как Норвегия и США, увеличился. Кроме того, в ЕС сократили спрос на газ в период с августа 2022 года по май 2024 года на 138 миллиардов кубометров.

"ЕС достиг своего 90% зимнего целевого показателя хранения газа 19 августа 2024 года, значительно опередив крайний срок 1 ноября, а цены на энергоносители являются более стабильными и остаются значительно ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года", - подытожила она.

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Автор: 

Газ (10225) транзит (568) Евросоюз (17119)


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Топ комментарии
+6
Оце діло. Прострочений за рахунок життя українців вирішив набити кишені кривавім баблом друзяки путена через вафлєра орбана, а ЄС серпом по ЗЕленим яйцям чик.
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11.09.2024 14:53
+5
Зе-козир та Зе-невтік:
Неееееееет!!!!!
Давайте ще по перемовляємося, тут же можна ще багато НАВАРИТИ!
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11.09.2024 14:53
+4
Ну от....можем же, якщо захочемо
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11.09.2024 14:52
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Ну от....можем же, якщо захочемо
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11.09.2024 14:52 Ответить
Що можемо ?
-транзитна угода між Україною і Росією закінчиться до кінця цього грудня. Ми знайшли альтернативні шляхи постачань, Джерело:
Тобто - постачання з РФії буде продовжуватись , але вже в обхід України
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11.09.2024 14:58 Ответить
Подивимось 01.01.2025
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11.09.2024 15:25 Ответить
Ага, змогли, перейменували расєйскій на білоруський і погнали далі: найпотужніший зелений винахідник схем.
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11.09.2024 15:53 Ответить
путін їздив до азербайджану...ніхто і не заїкався, щоб там його арештували...
а вже пізніше повідомляли про азербайджанський газ до європи...цього так хоче азербайджан та досі не було як це зробити...
от і виникла нагода...
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11.09.2024 18:17 Ответить
Зе-козир та Зе-невтік:
Неееееееет!!!!!
Давайте ще по перемовляємося, тут же можна ще багато НАВАРИТИ!
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11.09.2024 14:53 Ответить
Оце діло. Прострочений за рахунок життя українців вирішив набити кишені кривавім баблом друзяки путена через вафлєра орбана, а ЄС серпом по ЗЕленим яйцям чик.
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11.09.2024 14:53 Ответить
Орбан - це про нафту.
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11.09.2024 14:57 Ответить
Чим збираєтесь захищати газову трубу від ракет, одними гаслами...

По цій трубі і український внутрішній транзит іде, а тиск тримають станції на території раші
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11.09.2024 16:04 Ответить
раніше вже писали, що компресори, які тримають тиск в україні переобладнані з газу на електрику...вони і тримають тиск
ще до війни казали, що північний потік то загроза україні, бо тоді газ не йтиме україною і буде війна...
путін їздив до азербайджану, ніхто не казав, щоб його там арештували...після цього повідомили про постачання азер газу для європи...
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11.09.2024 18:21 Ответить
Що, знову жОПа, з чорної ікри перейде на мівіну? 😁
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11.09.2024 14:53 Ответить
Перейде на українську кабачкову ікру
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11.09.2024 14:59 Ответить
Ні, то скубати гусаків будуть ще більше.
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11.09.2024 15:01 Ответить
Згідно з даними, які навела єврокомісар, частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% 2021 року до 18% до червня 2024 року Джерело:

А теба, щоб було 0%.
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11.09.2024 14:57 Ответить
Та без питань - подивись по карті де пролягає газопровід , заклади там щось , в потрібному місті - і все ! 🌋
Хто заважає ?
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11.09.2024 15:02 Ответить
Ви ж самі зверху навели посилання на альтернативні шляхи постачань.
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11.09.2024 15:19 Ответить
Так швидко? не пройде і 40 років?
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11.09.2024 14:58 Ответить
та ти шо , оце так воля
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11.09.2024 15:01 Ответить
Лучше не преостановлять. Ведь тогда ***** будет бить по нашей ГТС. Ему просто развяжут руки
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11.09.2024 15:01 Ответить
Так тоді в ній не буде тиску, металобрухт.
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11.09.2024 16:23 Ответить
Зате зелені відновлюють прокачку нафти ''мудярам'' від підсанкційного ''лукойла''
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11.09.2024 15:03 Ответить
Як кажуть в Одесі : неможливо бути одночасно однією дупою на двох базарах. А ЄС таки може однією рукою нам допомагати вистояти у війні, а іншою рукою фінансує цю війну, купуючи газ у ***** та його банди. Як таке можливо спитаєте ви? Можливо, ще й як. Тому нас не беруть у ЄС та НАТО , бо ми для них розмінна монета та люди третього ґатунку , які повинні бути парканом, який розділяє дикунів з Азії та цивілізовану , але стару шкапу Європу , яка через деменцію забула, що таке нацизм та друга світова війна.
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11.09.2024 15:14 Ответить
ЄС готовий але Єрмак із клоуном неготові, відкат візьмуть, як від Орбана і продовжать контракт!
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11.09.2024 15:15 Ответить
Без транзиту труба помре. Україна втратить ГТС, великий інфраструктурний об'єкт, вплив на Європу. Ще ближче до кукурудзяного раю. Багато диванних ідіотів це розуміють, і навіть дебіли при владі.
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11.09.2024 15:20 Ответить
Взагалі то ця труба й на реверс непогано працює та як транспорт до українських газових сховищ котрих дуже й дуже вистачає. Тож не переймайся - ПОМРУТЬ РАШИСТИ а не українська ГТС!
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11.09.2024 15:26 Ответить
На основі цієї труби і наша розподільна ГТС працює, якщо її зупинять або зруйнують ракетами ...впаде тиск в системі
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11.09.2024 16:06 Ответить
Ваші слова не заходять до більшості людей які знають про якийсь міфічний реверс при тому що ГТС з газоперекачувальними станціями може працювати в одному напрямку а не туди- сюди і в системі повинен бути технічний газ для роботи газоперекачувальних агрегатів. І що буде з підприємствами на газу і з населенням (з газовим опаленням і плитами).
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11.09.2024 16:38 Ответить
Мы все в одной лодке.
Простите. То же самое что и владельцы электрических котлов и печек.
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11.09.2024 18:00 Ответить
Да нет. Это, как говорят в одном сепарском городе, две большие разницы. Электроэнергия производится а газ чужой. В оккупации в марте жили без электроэнергии и терпимо а то б по окнам стреляли, и прожили потому что был газ.
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11.09.2024 18:36 Ответить
Тому зрозуміла злість таких посіпак Кремля як Фіцо та Орбан!
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11.09.2024 15:24 Ответить
Та тепер транзит вже буде відкритий на всю потужність. Скільки країни ЄС забажають. Зельониє винайшли новий схематоз. Вже і другі країни пропонують Єрмаку підписати такий договір, як з мадярами.
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11.09.2024 15:38 Ответить
Не хочу оказаться пророком, но меня не покидает ощущение, что после приостановки транзита, неожиданно прекратиться реверс.
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11.09.2024 16:56 Ответить
Да нет никакого физического реверса. Есть виртуальный реверс при котором газ отбирается из ГТС а плата за него идет заказчикам газа из рф в Европе.
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11.09.2024 17:07 Ответить
Ну я то это понимаю.
Но адептов физического реверса чуть-чуть больше, чем *****
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11.09.2024 17:53 Ответить
 
 