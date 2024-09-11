ЕС готов остановить транзит российского газа через украинскую ГТС в декабре, - еврокомиссар Симсон

Евросоюз готов прекратить транзит российского газа через украинскую ГТС после завершения действующего контракта в декабре 2024 года.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда я разговаривала со своими коллегами в Украине, я дала четко понять, что мы готовимся к такой ситуации, когда транзитное соглашение между Украиной и Россией закончится до конца этого декабря. Мы нашли альтернативные пути поставок, а государства-члены или их компании, которые все еще получают газ из России, фактически, получили два дополнительных года по сравнению с другими компаниями, которым Россия решила прекратить поставки еще в 2022 году", - сказала она.

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В то же время, отметила Симсон, газотранспортная инфраструктура Украины также является частью инфраструктуры ЕС, поскольку часть европейского газа хранится в хранилищах Украины, "которые предоставляют нам дополнительные мощности".

"Украина также является производителем газа, поэтому мы должны заботиться о том, чтобы их инфраструктура все еще имела ценность. Но мое послание предельно ясно: нет необходимости искать какие-то новые способы продолжения торговли с "Газпромом". Альтернативные поставки доступны, и мы взаимодействуем с государствами-членами, которые пострадали, чтобы показать им, что альтернативные маршруты позволят доставить необходимые объемы", - объяснила она.

Главная миссия, добавила Симсон, "поощрять компании, которые все еще получают российский трубопроводный газ из-за того, что у них были контракты, подписанные до начала войны, выбирать более предсказуемые альтернативы".

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Согласно данным, которые привела еврокомиссар, доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года, тогда как импорт от надежных партнеров, таких как Норвегия и США, увеличился. Кроме того, в ЕС сократили спрос на газ в период с августа 2022 года по май 2024 года на 138 миллиардов кубометров.

"ЕС достиг своего 90% зимнего целевого показателя хранения газа 19 августа 2024 года, значительно опередив крайний срок 1 ноября, а цены на энергоносители являются более стабильными и остаются значительно ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года", - подытожила она.

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