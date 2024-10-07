УКР
Після резонансних обшуків БЕБ нелегальні тютюнові фабрики знову відновили свою роботу

Нелегальні тютюнові фабрики відновили свою роботу після обшуків БЕБ

Виробники нелегальних сигарет відновили свою роботу, попри гучні заяви депутатів та обшуки правоохоронців на виробництвах.

Про це повідомив журналіст Євген Плінський, посилаючись на слова народного депутата Ярослава Железняка на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Після нашого заслуховування Львів і Тернопіль чудово відкрились. По телеграм каналах знову пішла купа пропозицій по нелегалці", - зазначає Ярослав Железняк.

Під час засідання Данило Гетманцев також констатував, що правоохоронна система не втрималася під тиском злочинців і злочин відновився.

"Найгірший сценарій, який ми прогнозували, відбувається. Це бачимо не тільки ми, а це бачать і наші партнери. Тому ми очікуємо від вас дуже швидкої реакції на відновлення того стану, який ми всі дуже високо відмічали і вас хвалили ще в серпні місяці. Але у вересні ситуація кардинально змінилася", – говорить Данило Гетманцев, під час засідання Комітету звертаючись до правоохоронних органів.

Згідно рішення Комітет рекомендував директору БЕБ вжити заходів для виявлення і покарання винних у відновленні нелегальної діяльності, ДПС – запобігти отриманню ліцензій підозрюваними особами, а Нацполіції й ДПС – перевірити точки роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Також було запропоновано опрацювати підвищення штрафів за незаконну торгівлю, зупинити нелегальний імпорт тютюнової продукції і врегулювати ринок рідин для електронних сигарет.

Нагадаємо, в Україні у липні 2024 року відбулось значне падіння рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами - до 14,6%. На початок року він становив 19,1%, а рік тому – 25,7%. Річні втрати до державного бюджету складають 23 млрд грн.

Як повідомлялося, у травні 2024 року головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) і територіальні підрозділи БЕБ здійснили 24 одночасні обшуки на виробництвах і складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, підозрюваних у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Роботу фабрик було тимчасово призупинено.

тютюн (568) Гетманцев Данило (945) Бюро економічної безпеки (734) Плінський Євген (42)
Метою цих обшуків було не закрити, а "побрити".
Побрили. Тепер ідіть працюйте далі. До наступного разу...
07.10.2024 13:41 Відповісти
То узаконьте ці Фабрики - нехаи працюють і платять налоги
07.10.2024 13:23 Відповісти
Ну и хорошо,бизнес должен работать,а авторы запредельных налогов должны сидеть по тюрьмам.
07.10.2024 13:29 Відповісти
То узаконьте ці Фабрики - нехаи працюють і платять налоги
07.10.2024 13:23 Відповісти
