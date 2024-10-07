РУС
7 846 23

После резонансных обысков БЭБ, нелегальные табачные фабрики снова возобновили свою работу

Производители нелегальных сигарет возобновили свою работу, несмотря на громкие заявления депутатов и обыски правоохранителей на производствах.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, ссылаясь на слова народного депутата Ярослава Железняка на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает Цензор.НЕТ.

"После нашего заслушивания Львов и Тернополь прекрасно открылись. По телеграмм каналам снова пошла куча предложений по нелегалам", - отмечает Ярослав Железняк.

Во время заседания Даниил Гетманцев также констатировал, что правоохранительная система не удержала под давлением преступников и преступление возобновилось.

"Худший сценарий, который мы прогнозировали он происходит. Это видим не только мы, а это видят и наши партнеры. Поэтому мы ожидаем от вас очень быстрой реакции на восстановление того состояния, которое мы все очень высоко отмечали и вас хвалили еще в августе месяце. Но в сентябре ситуация кардинально изменилась", - говорит Даниил Гетманцев, во время заседания Комитета обращаясь к правоохранительным органам.

Согласно решению Комитет рекомендовал директору БЭБ принять меры для выявления и наказания виновных в возобновлении нелегальной деятельности, ГНС - предотвратить получение лицензий подозреваемыми лицами, а Нацполиции и ГНС - проверить точки розничной торговли табачными изделиями. Также было предложено проработать повышение штрафов за незаконную торговлю, остановить нелегальный импорт табачной продукции и урегулировать рынок жидкостей для электронных сигарет.

Напомним, в Украине в июле 2024 года произошло значительное падение уровня нелегальной торговли табачными изделиями - до 14,6%. На начало года он составлял 19,1%, а год назад - 25,7%. Годовые потери в государственный бюджет составляют 23 млрд грн.

Как сообщалось, в мае 2024 года главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) и территориальные подразделения БЭБ провели 24 одновременных обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, подозреваемых в незаконном изготовлении табачной продукции. Работа фабрик была временно приостановлена.

+8
Метою цих обшуків було не закрити, а "побрити".
Побрили. Тепер ідіть працюйте далі. До наступного разу...
07.10.2024 13:41 Ответить
+6
То узаконьте ці Фабрики - нехаи працюють і платять налоги
07.10.2024 13:23 Ответить
+3
Ну и хорошо,бизнес должен работать,а авторы запредельных налогов должны сидеть по тюрьмам.
07.10.2024 13:29 Ответить
То узаконьте ці Фабрики - нехаи працюють і платять налоги
07.10.2024 13:23 Ответить
Як потім контрабанду везти в ЕС?
07.10.2024 13:29 Ответить
Так везли і будуть везти - коли в Украіні 100 грн а в Німеччині 200 грн - то чому ж не наварити?
07.10.2024 13:34 Ответить
Я курю....як дитина...
В Мене залежніть...
Від никотина...

Я ладен спростувати Світ!

Аби наркотики...

Не дістати нашим дятям...
07.10.2024 13:35 Ответить
Та нікада! То схема: Ми піднімаємо ціни на наші цигарки, чим і заставимо вас купувати наші нелегальні цигарки.
07.10.2024 14:39 Ответить
Ви ще ***** акциз підніміть бо нас в Євросоюз не візьмуть.
07.10.2024 13:25 Ответить
Это что,я зря на одноразки перешел?А вообще-то скотство,что бюджет пополняют за счет курящих.По Конституции мы такие же граждане Украины,как и некурящие.
07.10.2024 13:27 Ответить
Ну и хорошо,бизнес должен работать,а авторы запредельных налогов должны сидеть по тюрьмам.
07.10.2024 13:29 Ответить
Обладнання для виготовлення цигарок коштує не мало.
Виявити та пустити під прес.
07.10.2024 13:30 Ответить
Метою цих обшуків було не закрити, а "побрити".
Побрили. Тепер ідіть працюйте далі. До наступного разу...
07.10.2024 13:41 Ответить
Грошики важливіше
07.10.2024 13:42 Ответить
феєрично
07.10.2024 13:44 Ответить
хетьманцев чого пдв ще не 50%? урод ти сраний
07.10.2024 13:47 Ответить
І це буде продовжуватись і продовжуватись. Наші депудятли-ненажери підтягують акцизний збір на цигарки до Європейського рівня. Тільки от зарплати та пенсії на рівні Гондураса. Як може коштувати пачка цигарок дорожче ніж пів літри горілки? Середня ціна пачки близько 100 грн! Звідки беруться такі ціни?! Люди добрі, зараз війна, деякі люди не палили раніше, а після стресів почали палити. Я не кажу, що паління це добре, але адекватність в ціні має бути.
07.10.2024 13:49 Ответить
потужно данілі гавнянцеву у попку знову сигарою сівковича зайшили тютюно виробники
07.10.2024 13:59 Ответить
а кеш для єлдака із зе-лупою на вибори звідкіль брати? ото ж... тому й відкрилися...
07.10.2024 14:12 Ответить
табак для трубок не дорогой средняя цена 400грн 500 г
07.10.2024 14:16 Ответить
это моя тема , курю с 5 го класса , мне уже 70 и Я как молодой
07.10.2024 14:15 Ответить
у меня однокласник не пил и не курил и помер
07.10.2024 14:18 Ответить
А якби не курили то за ці роки купили б літак -- а ви курите? - ні -- то де ж стоіть ваш літак?
07.10.2024 15:21 Ответить
З того світу пишеш?
07.10.2024 16:08 Ответить
Правильно зробили! Не варто реагувати на ту ненажерливу сволоту!
07.10.2024 14:30 Ответить
БЕБ ало в Запоріжжі в кожному кіоску без акцизи,цигарок море!!! Навіть поліцаї купляють!!! І що? Дятли ви кінчені що ***** відкат зелі не дали? Тому і пресуте !!!
07.10.2024 18:03 Ответить
 
 