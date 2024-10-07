После резонансных обысков БЭБ, нелегальные табачные фабрики снова возобновили свою работу

Производители нелегальных сигарет возобновили свою работу, несмотря на громкие заявления депутатов и обыски правоохранителей на производствах.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, ссылаясь на слова народного депутата Ярослава Железняка на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает Цензор.НЕТ.

"После нашего заслушивания Львов и Тернополь прекрасно открылись. По телеграмм каналам снова пошла куча предложений по нелегалам", - отмечает Ярослав Железняк.

Во время заседания Даниил Гетманцев также констатировал, что правоохранительная система не удержала под давлением преступников и преступление возобновилось.

"Худший сценарий, который мы прогнозировали он происходит. Это видим не только мы, а это видят и наши партнеры. Поэтому мы ожидаем от вас очень быстрой реакции на восстановление того состояния, которое мы все очень высоко отмечали и вас хвалили еще в августе месяце. Но в сентябре ситуация кардинально изменилась", - говорит Даниил Гетманцев, во время заседания Комитета обращаясь к правоохранительным органам.

Согласно решению Комитет рекомендовал директору БЭБ принять меры для выявления и наказания виновных в возобновлении нелегальной деятельности, ГНС - предотвратить получение лицензий подозреваемыми лицами, а Нацполиции и ГНС - проверить точки розничной торговли табачными изделиями. Также было предложено проработать повышение штрафов за незаконную торговлю, остановить нелегальный импорт табачной продукции и урегулировать рынок жидкостей для электронных сигарет.

Напомним, в Украине в июле 2024 года произошло значительное падение уровня нелегальной торговли табачными изделиями - до 14,6%. На начало года он составлял 19,1%, а год назад - 25,7%. Годовые потери в государственный бюджет составляют 23 млрд грн.

Как сообщалось, в мае 2024 года главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) и территориальные подразделения БЭБ провели 24 одновременных обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, подозреваемых в незаконном изготовлении табачной продукции. Работа фабрик была временно приостановлена.

