Стефанчук підписав закон про підвищення податків
15 жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про підвищення податків №11416-д.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.
Законопроєкт відправили на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Закон набирає чинності на наступний день після його офіційного оприлюднення.
Що передбачає закон?
Закон передбачає, зокрема:
- з 1 жовтня 2024 року військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб (включаючи тих, хто працює в режимі "Дія.Сіті") зросте з 1,5% до 5%. Це означає, що доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно;
- збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП, для них встановлюється військовий збір розміром 10%;
- запровадження авансових внесків для АЗС;
- встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;
- встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;
- помісячна звітність щодо ПДФО;
- доходи від "національного кешбеку" не оподатковуватимуть ПДФО у 2024-2025 роках.
Раніше повідомлялось, що головне юридичне управління Верховної Ради визнало деякі норми проєкту закону №11416-д про підвищення податків такими, що не відповідають Конституції України.
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Рада підтримала історичне підвищення податків.
Топ коментарі
+22 Jolli Rabbit
показати весь коментар15.10.2024 12:21 Посилання
+15 саша паламарчук
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+13 Старый зольдат
показати весь коментар15.10.2024 12:29 Посилання
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Там написано - фуй вам у дупу а не підвищення пенсії.
********, ржите чи ігогокаєтє?
Спочатку влада займеться пенсіонерами-суддями, потім поліціянтами, потім батьки-пенсіонери депутатів Слуги Народу. Одним словом - почекайте. Року так до 2460.
- Не їж мене, Стефанчуче - я тобі ще знадоблюсь!
І навіть після того не лусне!
Чудасія та й годі!
Как его можно сравнивать с клоуном, который с трудом домучал школу и пошел на сцене хреном стучать на рояле откуда его стащили и посадили в президентское кресло.
Это воообще как??? Это законно??? А давайте за 20 лет ретроспективно налоги поднимем? Это скольо денег будет!
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
Доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно -цей боров Конституцію читав ?
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Нижче ВСЕ пояснив.
Зє не підписує цей закон бо рейтинг впаде! А зєбли у всьому звинуватять Свинарчука,і Порошенко за звичкою!
Бо мізків не вистачає зрозуміти,що це НАСЛІДКИ їх вибору 2019 року.