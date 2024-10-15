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Стефанчук підписав закон про підвищення податків

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон № 11416-д

15 жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про підвищення податків №11416-д.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт відправили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон набирає чинності на наступний день після його офіційного оприлюднення.

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Що передбачає закон?

Закон передбачає, зокрема:

  • з 1 жовтня 2024 року військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб (включаючи тих, хто працює в режимі "Дія.Сіті") зросте з 1,5% до 5%. Це означає, що доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно;
  • збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП, для них встановлюється військовий збір розміром 10%;
  • запровадження авансових внесків для АЗС;
  • встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;
  • встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;
  • помісячна звітність щодо ПДФО;
  • доходи від "національного кешбеку" не оподатковуватимуть ПДФО у 2024-2025 роках.

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Раніше повідомлялось, що головне юридичне управління Верховної Ради визнало деякі норми проєкту закону №11416-д про підвищення податків такими, що не відповідають Конституції України.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Рада підтримала історичне підвищення податків.

Автор: 

ВР (15026) податки (3874) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+22
Треба не роздмухувати інфляцію, а розвивати бізнес і виробництво. Для цього у владу треба було вибирати мудрих і патріотичних людей, а не отару довбодятлів із масляков-шоу.
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15.10.2024 12:21
+15
рейтинг зеленського зросте до 100%. кміс
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15.10.2024 12:20
+13
Ведется.
Там написано - фуй вам у дупу а не підвищення пенсії.

********, ржите чи ігогокаєтє?
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15.10.2024 12:29
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А про підвищення малих пенсій мова не ведеться?
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15.10.2024 12:19 Відповісти
Треба не роздмухувати інфляцію, а розвивати бізнес і виробництво. Для цього у владу треба було вибирати мудрих і патріотичних людей, а не отару довбодятлів із масляков-шоу.
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15.10.2024 12:21 Відповісти
Ведется.
Там написано - фуй вам у дупу а не підвищення пенсії.

********, ржите чи ігогокаєтє?
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15.10.2024 12:29 Відповісти
Вова про це нічого не обіцяв. От вчителям уже зробили зарплати по 4000 баксів. А пенсіонери......трохи зачекайте.
Спочатку влада займеться пенсіонерами-суддями, потім поліціянтами, потім батьки-пенсіонери депутатів Слуги Народу. Одним словом - почекайте. Року так до 2460.
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15.10.2024 12:33 Відповісти
Взагалі-то обіцяв Погугліть його передвиборчі обіцянки
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15.10.2024 12:51 Відповісти
Як там у казках:
- Не їж мене, Стефанчуче - я тобі ще знадоблюсь!
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15.10.2024 12:19 Відповісти
Їбаш їх Вова!
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15.10.2024 12:20 Відповісти
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15.10.2024 13:16 Відповісти
рейтинг зеленського зросте до 100%. кміс
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15.10.2024 12:20 Відповісти
100% - це не відповідає масштабу особистості "янетряпки". 1000000% -як мінімум, і це тільки на початку
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15.10.2024 12:23 Відповісти
Електорат Зеленського не здатен провести паралелі між цим законом і скорим ще більшим підвищенням цін, зниженням зарплат, та зменшенням кількості робочих місць внаслідок падіння економіки. Тому все так же - Порошенко в усьому винен! А Вові старається, і взагалі потрібно дати йому ще 100 днів навчитись.
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15.10.2024 12:35 Відповісти
яких сто днів ??? скоро буде ще 5 років: зебіли попри війну хочуть весною 2025 року провчести вибори зе-прі3,14здента !!!
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15.10.2024 12:50 Відповісти
Стефанчук підписав закон про підвищення податків

І навіть після того не лусне!
Чудасія та й годі!
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15.10.2024 12:22 Відповісти
Г*внюк.
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15.10.2024 12:23 Відповісти
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15.10.2024 12:23 Відповісти
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15.10.2024 13:15 Відповісти
Р.Рейган в отличии от "нашего чуда" имел высшее образование, служил в Армии, имел большой опыт управления в должности губернатора штата.
Как его можно сравнивать с клоуном, который с трудом домучал школу и пошел на сцене хреном стучать на рояле откуда его стащили и посадили в президентское кресло.
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15.10.2024 16:40 Відповісти
Толстяку все мало
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15.10.2024 12:24 Відповісти
>оподатковуватимуться ретроспективно;
Это воообще как??? Это законно??? А давайте за 20 лет ретроспективно налоги поднимем? Это скольо денег будет!
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15.10.2024 12:24 Відповісти
Не підказуйте. А Конституція у брудно-зеленої погані лежить біля унітазу..
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15.10.2024 12:29 Відповісти
Ну що Ви таке кажете?! Вона не лежить на підлозі, а акуратно висить на цвяшку.
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15.10.2024 20:20 Відповісти
I need your money!

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15.10.2024 12:24 Відповісти
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15.10.2024 13:02 Відповісти
Коли реготати?
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15.10.2024 12:25 Відповісти
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15.10.2024 12:25 Відповісти
ніхто не хоче боротися з неплатниками податків..., це складно, довго та можна вийти на самих себе..., я працювала на підприємстві на якому десятиліттями платили сіру зарплату... й нічого не змінилось по сей день..., а таких по всій країні тисячі..., але ті, хто стриже таких підприємців повинні залишатися при кориті..., тому так...
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15.10.2024 12:28 Відповісти
Шо за наєзди на найвиличнішого?Це все стефанчук 😀
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15.10.2024 12:29 Відповісти
Ну так... хоть боржом...
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15.10.2024 12:29 Відповісти
У зеленського пояснили, що це експеримент,
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
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15.10.2024 12:30 Відповісти
Та я не проти... Хай би собі їли досхочу. Але чому решта має від цієї погані потерпати?
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15.10.2024 20:23 Відповісти
Як це не дивно, але він від цього не схудне.
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15.10.2024 12:30 Відповісти
Стефанчхряк!
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15.10.2024 12:30 Відповісти
Подивимось наскільки це покращить справи з забезпеченням військ, чи то заради наповнення владних менеджерових кишень.
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15.10.2024 12:31 Відповісти
Не покращить. Від слова взагалі
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15.10.2024 13:15 Відповісти
Дурне діло нехитре!
Доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно -цей боров Конституцію читав ?
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15.10.2024 12:31 Відповісти
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15.10.2024 12:31 Відповісти
Якщо борщ зварити з долларових купюр, він напевно дешевше буде ніж з овочей від зеленського.
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15.10.2024 19:08 Відповісти
КВАДРОБЕР...стихванчук
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15.10.2024 12:32 Відповісти
Козел
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15.10.2024 12:34 Відповісти
Ні, він просто кнур.
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15.10.2024 20:24 Відповісти
Тупі тварини хай розкажуть нам в кільки обійдеться обслуговування кешбеку!
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15.10.2024 12:35 Відповісти
А у білорусіі?
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15.10.2024 12:42 Відповісти
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15.10.2024 12:36 Відповісти
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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15.10.2024 12:45 Відповісти
Скоро заборонять такі цитати.
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15.10.2024 20:25 Відповісти
так цеж неможливо в минулому часі як і по конституції, так і податковому законодавстві, ну просто ніяк. Будь-який суд не зможе за несплату за той період ні штраф стягнути, нічого. Більш того, сам закон становиться сумнівним, бо прийнятий з порушеннями.
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15.10.2024 12:49 Відповісти
Зєля, дави зєлєбобіків! Я за тебе проголосую на наступних виборах
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15.10.2024 12:53 Відповісти
"Це означає, що доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно"
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15.10.2024 12:55 Відповісти
Любые повышения вывозит на горбу конечный потребитель. Сейчас буханка хлеба будет 100 гривен стоить.
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15.10.2024 12:56 Відповісти
а шо 100 грн - пачка сигарет
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15.10.2024 12:59 Відповісти
Так и пачка сигарет станет стоить 250 =)
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15.10.2024 15:13 Відповісти
Полная опа, главное себе повысили з.п.
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15.10.2024 13:08 Відповісти
Це моя корова і я буду її доїть. А шоб корова більше доїлась і меньше кормилась її треба більше доїть і меньше кормить.
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15.10.2024 13:10 Відповісти
Чому Стефанчук? Хіба не през має підписувати закони?
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15.10.2024 13:16 Відповісти
Має! Алеж рейтинг!
Нижче ВСЕ пояснив.
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15.10.2024 13:24 Відповісти
... звичайна капуста сьогодні на базарі в Україні коштує від 30грн за 1кг!
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15.10.2024 13:19 Відповісти
Ги! Все як завжди! Зє - хороший,Свинарчук - поганий!
Зє не підписує цей закон бо рейтинг впаде! А зєбли у всьому звинуватять Свинарчука,і Порошенко за звичкою!
Бо мізків не вистачає зрозуміти,що це НАСЛІДКИ їх вибору 2019 року.
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15.10.2024 13:22 Відповісти
А коли вже безкоштовно роздаватимуть пайку для 73 - піввареника, цибулину і борщовий набір від Мосейчукчі.. ?
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15.10.2024 13:34 Відповісти
Як щодо податків на надмірну вагу?
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15.10.2024 15:48 Відповісти
 
 