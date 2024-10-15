15 жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про підвищення податків №11416-д.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт відправили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон набирає чинності на наступний день після його офіційного оприлюднення.

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Що передбачає закон?

Закон передбачає, зокрема:

з 1 жовтня 2024 року військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб (включаючи тих, хто працює в режимі "Дія.Сіті") зросте з 1,5% до 5%. Це означає, що доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно;

збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП, для них встановлюється військовий збір розміром 10%;

запровадження авансових внесків для АЗС;

встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;

встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;

помісячна звітність щодо ПДФО;

доходи від "національного кешбеку" не оподатковуватимуть ПДФО у 2024-2025 роках.

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Раніше повідомлялось, що головне юридичне управління Верховної Ради визнало деякі норми проєкту закону №11416-д про підвищення податків такими, що не відповідають Конституції України.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Рада підтримала історичне підвищення податків.