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Стефанчук подписал закон о повышении налогов

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон № 11416-д

15 октября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о повышении налогов №11416-д.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.

Законопроект отправили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

Читайте также: Решение о повышении налогов будет разрушительным для украинской экономики, - Порошенко

Что предусматривает закон?

Закон предусматривает, в частности:

  • с 1 октября 2024 года военный сбор на зарплаты всех физических лиц (включая тех, кто работает в режиме "Дія.Сіті") вырастет с 1,5% до 5%. Это означает, что доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно;
  • увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
  • введение авансовых взносов для АЗС;
  • установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы;
  • установление 25% налога от прибыли для небанковских финансовых учреждений;
  • помесячная отчетность по НДФЛ;
  • доходы от "национального кэшбека" не будут облагаться НДФЛ в 2024-2025 годах.

Читайте также: Рада отклонила все постановления, блокировавшие подписание закона о повышении налогов

Ранее сообщалось, что главное юридическое управление Верховной Рады признало некоторые нормы проекта закона №11416-д о повышении налогов такими, которые не соответствуют Конституции Украины.

Напомним, 10 октября 2024 года Рада поддержала историческое повышение налогов.

Автор: 

ВР (29273) налоги (3239) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+22
Треба не роздмухувати інфляцію, а розвивати бізнес і виробництво. Для цього у владу треба було вибирати мудрих і патріотичних людей, а не отару довбодятлів із масляков-шоу.
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15.10.2024 12:21
+15
рейтинг зеленського зросте до 100%. кміс
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15.10.2024 12:20
+13
Ведется.
Там написано - фуй вам у дупу а не підвищення пенсії.

********, ржите чи ігогокаєтє?
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15.10.2024 12:29
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Правила форума Совет форумчан
А про підвищення малих пенсій мова не ведеться?
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15.10.2024 12:19 Ответить
Треба не роздмухувати інфляцію, а розвивати бізнес і виробництво. Для цього у владу треба було вибирати мудрих і патріотичних людей, а не отару довбодятлів із масляков-шоу.
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15.10.2024 12:21 Ответить
Ведется.
Там написано - фуй вам у дупу а не підвищення пенсії.

********, ржите чи ігогокаєтє?
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15.10.2024 12:29 Ответить
Вова про це нічого не обіцяв. От вчителям уже зробили зарплати по 4000 баксів. А пенсіонери......трохи зачекайте.
Спочатку влада займеться пенсіонерами-суддями, потім поліціянтами, потім батьки-пенсіонери депутатів Слуги Народу. Одним словом - почекайте. Року так до 2460.
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15.10.2024 12:33 Ответить
Взагалі-то обіцяв Погугліть його передвиборчі обіцянки
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15.10.2024 12:51 Ответить
Як там у казках:
- Не їж мене, Стефанчуче - я тобі ще знадоблюсь!
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15.10.2024 12:19 Ответить
Їбаш їх Вова!
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15.10.2024 12:20 Ответить
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15.10.2024 13:16 Ответить
рейтинг зеленського зросте до 100%. кміс
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15.10.2024 12:20 Ответить
100% - це не відповідає масштабу особистості "янетряпки". 1000000% -як мінімум, і це тільки на початку
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15.10.2024 12:23 Ответить
Електорат Зеленського не здатен провести паралелі між цим законом і скорим ще більшим підвищенням цін, зниженням зарплат, та зменшенням кількості робочих місць внаслідок падіння економіки. Тому все так же - Порошенко в усьому винен! А Вові старається, і взагалі потрібно дати йому ще 100 днів навчитись.
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15.10.2024 12:35 Ответить
яких сто днів ??? скоро буде ще 5 років: зебіли попри війну хочуть весною 2025 року провчести вибори зе-прі3,14здента !!!
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15.10.2024 12:50 Ответить
Стефанчук підписав закон про підвищення податків

І навіть після того не лусне!
Чудасія та й годі!
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15.10.2024 12:22 Ответить
Г*внюк.
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15.10.2024 12:23 Ответить
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15.10.2024 12:23 Ответить
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15.10.2024 13:15 Ответить
Р.Рейган в отличии от "нашего чуда" имел высшее образование, служил в Армии, имел большой опыт управления в должности губернатора штата.
Как его можно сравнивать с клоуном, который с трудом домучал школу и пошел на сцене хреном стучать на рояле откуда его стащили и посадили в президентское кресло.
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15.10.2024 16:40 Ответить
Толстяку все мало
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15.10.2024 12:24 Ответить
>оподатковуватимуться ретроспективно;
Это воообще как??? Это законно??? А давайте за 20 лет ретроспективно налоги поднимем? Это скольо денег будет!
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15.10.2024 12:24 Ответить
Не підказуйте. А Конституція у брудно-зеленої погані лежить біля унітазу..
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15.10.2024 12:29 Ответить
Ну що Ви таке кажете?! Вона не лежить на підлозі, а акуратно висить на цвяшку.
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15.10.2024 20:20 Ответить
I need your money!

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15.10.2024 12:24 Ответить
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15.10.2024 13:02 Ответить
Коли реготати?
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15.10.2024 12:25 Ответить
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15.10.2024 12:25 Ответить
ніхто не хоче боротися з неплатниками податків..., це складно, довго та можна вийти на самих себе..., я працювала на підприємстві на якому десятиліттями платили сіру зарплату... й нічого не змінилось по сей день..., а таких по всій країні тисячі..., але ті, хто стриже таких підприємців повинні залишатися при кориті..., тому так...
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15.10.2024 12:28 Ответить
Шо за наєзди на найвиличнішого?Це все стефанчук 😀
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15.10.2024 12:29 Ответить
Ну так... хоть боржом...
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15.10.2024 12:29 Ответить
У зеленського пояснили, що це експеримент,
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
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15.10.2024 12:30 Ответить
Та я не проти... Хай би собі їли досхочу. Але чому решта має від цієї погані потерпати?
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15.10.2024 20:23 Ответить
Як це не дивно, але він від цього не схудне.
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15.10.2024 12:30 Ответить
Стефанчхряк!
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15.10.2024 12:30 Ответить
Подивимось наскільки це покращить справи з забезпеченням військ, чи то заради наповнення владних менеджерових кишень.
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15.10.2024 12:31 Ответить
Не покращить. Від слова взагалі
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15.10.2024 13:15 Ответить
Дурне діло нехитре!
Доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно -цей боров Конституцію читав ?
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15.10.2024 12:31 Ответить
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15.10.2024 12:31 Ответить
Якщо борщ зварити з долларових купюр, він напевно дешевше буде ніж з овочей від зеленського.
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15.10.2024 19:08 Ответить
КВАДРОБЕР...стихванчук
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15.10.2024 12:32 Ответить
Козел
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15.10.2024 12:34 Ответить
Ні, він просто кнур.
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15.10.2024 20:24 Ответить
Тупі тварини хай розкажуть нам в кільки обійдеться обслуговування кешбеку!
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15.10.2024 12:35 Ответить
А у білорусіі?
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15.10.2024 12:42 Ответить
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15.10.2024 12:36 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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15.10.2024 12:45 Ответить
Скоро заборонять такі цитати.
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15.10.2024 20:25 Ответить
так цеж неможливо в минулому часі як і по конституції, так і податковому законодавстві, ну просто ніяк. Будь-який суд не зможе за несплату за той період ні штраф стягнути, нічого. Більш того, сам закон становиться сумнівним, бо прийнятий з порушеннями.
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15.10.2024 12:49 Ответить
Зєля, дави зєлєбобіків! Я за тебе проголосую на наступних виборах
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15.10.2024 12:53 Ответить
"Це означає, що доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно"
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15.10.2024 12:55 Ответить
Любые повышения вывозит на горбу конечный потребитель. Сейчас буханка хлеба будет 100 гривен стоить.
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15.10.2024 12:56 Ответить
а шо 100 грн - пачка сигарет
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15.10.2024 12:59 Ответить
Так и пачка сигарет станет стоить 250 =)
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15.10.2024 15:13 Ответить
Полная опа, главное себе повысили з.п.
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15.10.2024 13:08 Ответить
Це моя корова і я буду її доїть. А шоб корова більше доїлась і меньше кормилась її треба більше доїть і меньше кормить.
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15.10.2024 13:10 Ответить
Чому Стефанчук? Хіба не през має підписувати закони?
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15.10.2024 13:16 Ответить
Має! Алеж рейтинг!
Нижче ВСЕ пояснив.
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15.10.2024 13:24 Ответить
... звичайна капуста сьогодні на базарі в Україні коштує від 30грн за 1кг!
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15.10.2024 13:19 Ответить
Ги! Все як завжди! Зє - хороший,Свинарчук - поганий!
Зє не підписує цей закон бо рейтинг впаде! А зєбли у всьому звинуватять Свинарчука,і Порошенко за звичкою!
Бо мізків не вистачає зрозуміти,що це НАСЛІДКИ їх вибору 2019 року.
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15.10.2024 13:22 Ответить
А коли вже безкоштовно роздаватимуть пайку для 73 - піввареника, цибулину і борщовий набір від Мосейчукчі.. ?
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15.10.2024 13:34 Ответить
Як щодо податків на надмірну вагу?
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15.10.2024 15:48 Ответить
 
 