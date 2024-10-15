15 октября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о повышении налогов №11416-д.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.

Законопроект отправили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

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Что предусматривает закон?

Закон предусматривает, в частности:

с 1 октября 2024 года военный сбор на зарплаты всех физических лиц (включая тех, кто работает в режиме "Дія.Сіті") вырастет с 1,5% до 5%. Это означает, что доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно;

увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;

введение авансовых взносов для АЗС;

установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы;

установление 25% налога от прибыли для небанковских финансовых учреждений;

помесячная отчетность по НДФЛ;

доходы от "национального кэшбека" не будут облагаться НДФЛ в 2024-2025 годах.

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Ранее сообщалось, что главное юридическое управление Верховной Рады признало некоторые нормы проекта закона №11416-д о повышении налогов такими, которые не соответствуют Конституции Украины.

Напомним, 10 октября 2024 года Рада поддержала историческое повышение налогов.