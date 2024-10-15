Стефанчук подписал закон о повышении налогов
15 октября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о повышении налогов №11416-д.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.
Законопроект отправили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Закон вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.
Что предусматривает закон?
Закон предусматривает, в частности:
- с 1 октября 2024 года военный сбор на зарплаты всех физических лиц (включая тех, кто работает в режиме "Дія.Сіті") вырастет с 1,5% до 5%. Это означает, что доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно;
- увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
- введение авансовых взносов для АЗС;
- установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы;
- установление 25% налога от прибыли для небанковских финансовых учреждений;
- помесячная отчетность по НДФЛ;
- доходы от "национального кэшбека" не будут облагаться НДФЛ в 2024-2025 годах.
Ранее сообщалось, что главное юридическое управление Верховной Рады признало некоторые нормы проекта закона №11416-д о повышении налогов такими, которые не соответствуют Конституции Украины.
Напомним, 10 октября 2024 года Рада поддержала историческое повышение налогов.
Топ комментарии
+22 Jolli Rabbit
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+15 саша паламарчук
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+13 Старый зольдат
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Там написано - фуй вам у дупу а не підвищення пенсії.
********, ржите чи ігогокаєтє?
Спочатку влада займеться пенсіонерами-суддями, потім поліціянтами, потім батьки-пенсіонери депутатів Слуги Народу. Одним словом - почекайте. Року так до 2460.
- Не їж мене, Стефанчуче - я тобі ще знадоблюсь!
І навіть після того не лусне!
Чудасія та й годі!
Как его можно сравнивать с клоуном, который с трудом домучал школу и пошел на сцене хреном стучать на рояле откуда его стащили и посадили в президентское кресло.
Это воообще как??? Это законно??? А давайте за 20 лет ретроспективно налоги поднимем? Это скольо денег будет!
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
Доходи громадян оподатковуватимуться ретроспективно -цей боров Конституцію читав ?
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Нижче ВСЕ пояснив.
Зє не підписує цей закон бо рейтинг впаде! А зєбли у всьому звинуватять Свинарчука,і Порошенко за звичкою!
Бо мізків не вистачає зрозуміти,що це НАСЛІДКИ їх вибору 2019 року.