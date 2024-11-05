За добу на Курахівському напрямку 51 боєзіткнення, ліквідовано майже 200 окупантів, - Генштаб
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом, від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.
Російські обстріли України
Російські загарбники завдали по території України два ракетних та 71 авіаційний удар, застосувавши при цьому дві ракети та 101 КАБ, до того ж завдали 596 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших захисників.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку ворог сім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.
На Куп’янському напрямку ворог зосередив основні наступальні зусилля в районах населених пунктів Новоосинове та Лозова, де атакував сім разів, одна атака триває дотепер.
Бойові дії на Сході
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців неподалік Загризового, Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. Всі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.
На Сіверському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника поблизу Білогорівки, ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку наші оборонці відбили два штурми поблизу Оріхово-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовому Яру та Ступочкам.
На Торецькому напрямку росіяни один раз атакували сили оборони біля Торецька.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку окупанти 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка. Три боєзіткнення в районі Селидового досі тривають. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 219 окупантів, 85 з них - безповоротно. Також знищено два автомобілі та один міномет. Крім цього, пошкоджено БТР противника.
На Курахівському напрямку ворог 51 раз атакував наші позиції поблизу Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, 24 бої продовжуються. На цьому напрямку було знешкоджено 191 окупант, 76 з них - безповоротно. Також знищено один автомобіль, одну бойову броньовану машину, одну окопну станцію РЕБ, один мотоцикл та один ворожий міномет.
Обстановка на Півдні
На Времівському напрямку загарбники здійснили дев'ять наступальних дій неподалік населених пунктів Костянтинопольське та Трудове. Дотепер триває одне боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Білогір'я.
На Оріхівському напрямку мала місце одна марна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Оріхова.
На Придніпровському напрямку від початку доби відбулось три атаки противника, які наші оборонці успішно відбили.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
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Боровський напрямок (раніше Куп'янський).
Противник зайняв ферму на східній околиці Кругляківки і просунувся в південній частині Колесниківки вздовж річки Піщана на глибину 350 метрів. Боєзіткнення тривають у південній частині та на західній околиці Кругляківки, у південній частині Колесниківки та в напрямку Глушківки зі сторони Піщаного.
Лиманський напрямок.
Противник продовжує накати на Терни з півночі та північного сходу. На південь від ферми ворог потрапив під удар дроноводів ЗСУ, район самої ферми під ворогом.
Часівярський напрямок.
Південніше Часового Яру ЗСУ за підтримки танка контактували позиції противника в районі будівель кар'єра "Південно-східний", з району якого відкинули російські війська на 400 метрів.
Південніше піхотний підрозділ супротивника намагався наступати на північну околицю рудника "Південно-східний".
Боєзіткнення тривають, додана сіра зона.
Покровський напрямок.
Західніше Вишневого російські війська просунулися у східній частині Григорівки і при підтримці бронетехніки здійснили накат вздовж залізниці у напрямку залізничного мосту, де висадився ворожий десант. Конфігурація фронту тут на подальшому уточненні.
Курахівський напрямок.
Північно-західніше Богоявленки противник за підтримки бронетехніки здійснив атакуючі дії на глибину до 2 км.
Боєзіткнення тривають вздовж лісосмуг."
вас безжалісно і страшно 🤬