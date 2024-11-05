За сутки на Кураховском направлении 51 боеприкосновение, ликвидировано почти 200 оккупантов, - Генштаб
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективного огневого поражения, истощая по всей линии фронта. В целом, с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применив при этом две ракеты и 101 КАБ, к тому же нанесли 596 ударов дронами-камикадзе, осуществили более трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших защитников.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении враг семь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцев, Волчанска и Старицы. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.
На Купянском направлении враг сосредоточил основные наступательные усилия в районах населенных пунктов Новоосиново и Лозовая, где атаковал семь раз, одна атака продолжается до сих пор.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев неподалеку Загрызово, Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Все атаки успешно отражены нашими защитниками.
На Северском направлении наши войска отражают одну атаку противника вблизи Белогоровки, ситуация контролируется.
На Краматорском направлении наши защитники отбили два штурма вблизи Орехово-Васильевки, к тому же враг нанес авиационные удары по Часову Яру и Ступочкам.
На Торецком направлении россияне один раз атаковали силы обороны возле Торецка.
С начала этих суток на Покровском направлении оккупанты 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка. Три боестолкновения в районе Селидово до сих пор продолжаются. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 219 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Также уничтожено два автомобиля и один миномет. Кроме этого, поврежден БТР противника.
На Кураховском направлении враг 51 раз атаковал наши позиции вблизи Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Катериновки. По уточненной информации, 24 боя продолжаются. На этом направлении был обезврежен 191 оккупант, 76 из них - безвозвратно. Также уничтожены один автомобиль, одна боевая бронированная машина, одна окопная станция РЭБ, один мотоцикл и один вражеский миномет.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий неподалеку от населенных пунктов Константинопольское и Трудовое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Гуляйпольском направлении авиационные удары неуправляемыми ракетами нанес населенный пункт Белогорье.
На Ореховском направлении имела место одна тщетная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Орехова.
На Приднепровском направлении с начала суток состоялось три атаки противника, которые наши защитники успешно отбили.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Сегодня стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.
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Боровський напрямок (раніше Куп'янський).
Противник зайняв ферму на східній околиці Кругляківки і просунувся в південній частині Колесниківки вздовж річки Піщана на глибину 350 метрів. Боєзіткнення тривають у південній частині та на західній околиці Кругляківки, у південній частині Колесниківки та в напрямку Глушківки зі сторони Піщаного.
Лиманський напрямок.
Противник продовжує накати на Терни з півночі та північного сходу. На південь від ферми ворог потрапив під удар дроноводів ЗСУ, район самої ферми під ворогом.
Часівярський напрямок.
Південніше Часового Яру ЗСУ за підтримки танка контактували позиції противника в районі будівель кар'єра "Південно-східний", з району якого відкинули російські війська на 400 метрів.
Південніше піхотний підрозділ супротивника намагався наступати на північну околицю рудника "Південно-східний".
Боєзіткнення тривають, додана сіра зона.
Покровський напрямок.
Західніше Вишневого російські війська просунулися у східній частині Григорівки і при підтримці бронетехніки здійснили накат вздовж залізниці у напрямку залізничного мосту, де висадився ворожий десант. Конфігурація фронту тут на подальшому уточненні.
Курахівський напрямок.
Північно-західніше Богоявленки противник за підтримки бронетехніки здійснив атакуючі дії на глибину до 2 км.
Боєзіткнення тривають вздовж лісосмуг."
вас безжалісно і страшно 🤬