Екскерівнику Київського метрополітену повідомлено про підозру у службовій недбалості через підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська". ФОТО

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" за фактом неналежного виконання службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах КП "Київський метрополітен", не вживав заходи щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. Також він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену.

"Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська"-"Либідська", появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на відрізку між станціями метро "Либідська" та "Деміївська".

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Експертизи

За результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

"Внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

Наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

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Раніше, у липні 2024 року повідомлено про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд та головному інженеру КП "Київський метрополітен".

Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.