Экс-руководителю Киевского метрополитена сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подтопления и разгерметизации тоннелей между станциями "Демиевская" и "Лыбидская". ФОТО

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему руководителю КП "Київський метрополітен" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемый не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах КП "Київський метрополітен", не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей. Также он не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена.

"Следствием невыполнения этих обязанностей стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демиевская"-"Лыбидская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени", - говорится в сообщении.

Вследствие этого 8 декабря 2023 года столичными властями принято решение об остановке движения поездов по Оболонско-Теремковской линии метро на отрезке между станциями метро "Лыбидская" и "Демиевская".

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Экспертизы

По результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демиевская" и "Лыбидская" является ненадлежащей и не соответствует строительным нормам и правилам.

"Вследствие служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен более 138,5 млн грн убытков. КП "Київський метрополітен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн грн.

Сейчас принимаются меры для установления места пребывания подозреваемого", - говорится в сообщении.

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Ранее, в июле 2024 года сообщено о подозрении начальнику службы пути, туннельных сооружений и главному инженеру КП "Київський метрополітен".

Напомним, в начале декабря прошлого года в Киеве закрыли движение поездов между станциями метрополитена "Лыбедская" и "Теремки" из-за затопления тоннеля. Ожидалось, что ремонтные работы продлятся полгода.

Впоследствии сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении в деле о подтоплении тоннеля столичного метро двум должностным лицам КП "Київський метрополітен" - начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий и главному инженеру.

Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В июле научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение завершило исследование тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве и установило некачественные проектные решения и строительство.