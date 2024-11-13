Участь військ КНДР у війні проти України "отримає жорстку відповідь", - Блінкен
НАТО дасть "тверду відповідь" на залучення Росією північнокорейських військ у війну проти України
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 13 листопада у Брюсселі, де він зустрічається з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та іншими лідерами Альянсу і Європи.
"Сьогодні у нас була дуже продуктивна дискусія щодо нашої тривалої підтримки України в умовах російської агресії, яка продовжується. Крім того, [була розмова, - ред.] щодо цього додаткового елементу КНДР, північнокорейських сил, залучених у війну, а тепер буквально в бій, що вимагає та отримає жорстку відповідь", - заявив Блінкен.
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.
За даними розвідувального агентства Південної Кореї, північнокорейські військові, яких Росія скерувала в Курську область, уже беруть участь у бойових діях проти ЗСУ.
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Х....й, пи...да - нечиста сила
Так нас вчителька навчила
А директор доказав
Всім нам х....я показав
Але ж..китайські«друзі»...
Зробіть і все.
І.М.Кожедуб..
Почему эта угрожающая ,, новость ,, в кавычках ¿?¿