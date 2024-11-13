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Новини
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Участь військ КНДР у війні проти України "отримає жорстку відповідь", - Блінкен

Відповідь НАТО на участь військ КНДР у війні проти України

НАТО дасть "тверду відповідь" на залучення Росією північнокорейських військ у війну проти України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 13 листопада у Брюсселі, де він зустрічається з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та іншими лідерами Альянсу і Європи.

"Сьогодні у нас була дуже продуктивна дискусія щодо нашої тривалої підтримки України в умовах російської агресії, яка продовжується. Крім того, [була розмова, - ред.] щодо цього додаткового елементу КНДР, північнокорейських сил, залучених у війну, а тепер буквально в бій, що вимагає та отримає жорстку відповідь", - заявив Блінкен.

Також читайте: США підтвердили участь військ КНДР у боях на Курщині

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

За даними розвідувального агентства Південної Кореї, північнокорейські військові, яких Росія скерувала в Курську область, уже беруть участь у бойових діях проти ЗСУ.

Автор: 

КНДР (1210) НАТО (6429) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+18
А можна не "жорстку", а звичайну, реальну?
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13.11.2024 20:56
+10
Жорстка відповідь - це куди?
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13.11.2024 20:55
+9
Це страшне занепокоєння, вірніш, страшна "озабоченість"
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13.11.2024 21:40
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Жорстка відповідь - це куди?
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13.11.2024 20:55 Відповісти
Це страшне занепокоєння, вірніш, страшна "озабоченість"
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13.11.2024 21:40 Відповісти
А можна не "жорстку", а звичайну, реальну?
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13.11.2024 20:56 Відповісти
Це як у шкільному віршику

Х....й, пи...да - нечиста сила
Так нас вчителька навчила
А директор доказав
Всім нам х....я показав
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13.11.2024 22:16 Відповісти
Як саме? Вони пуляють ракети в бік Японії, та ви - імпотенти нічого зробити не можете. Їхні ракети повні західної електроніки. Як би вони не стріляли по Україні, ви б і цього не знали.
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13.11.2024 20:57 Відповісти
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13.11.2024 20:57 Відповісти
отримає жорстке занепокоєння
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13.11.2024 21:00 Відповісти
Жорстку стурбованість?
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13.11.2024 21:00 Відповісти
Припускаю, що: вкрай стурбоване занепокоєння, не менше.
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13.11.2024 21:46 Відповісти
Ногой топни блин с муки 3 сорту! Громко очень. Пуздро пусть поржёт от души, смеётся он заразительно. Не отнять.
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13.11.2024 21:10 Відповісти
нато розпадеться всім назло? чи куди жорсткіше?
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13.11.2024 21:10 Відповісти
,,Це ж було вже''
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13.11.2024 21:14 Відповісти
Ага. Вже відчувається... Ух...
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13.11.2024 21:16 Відповісти
налякали їжака голим задом... Тов. Кім аж затрусився від страху...
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13.11.2024 21:25 Відповісти
Опять пустой трындеж,старый добрый дедушка Рейган уже бы ровнял с землей Пхеньян.
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13.11.2024 21:26 Відповісти
Не обов'язково.Блокада,щоб і миша не пролізла.
Але ж..китайські«друзі»...
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13.11.2024 22:02 Відповісти
ата-та і ну-ну !
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13.11.2024 21:26 Відповісти
Замість прийняти реальність якою вона є намагаються відкупитися від неї
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13.11.2024 21:31 Відповісти
Блінкін і жорстка відповідь - несумісні речі, як усе в адміністрації немічного Байдена.
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13.11.2024 21:33 Відповісти
Можна без анонсів?
Зробіть і все.
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13.11.2024 21:34 Відповісти
А НАТО це надо?
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13.11.2024 21:47 Відповісти
Ги.
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13.11.2024 21:48 Відповісти
Вони вам вже наваляли у 1953, захопили майже всю Південну Корею, а ваша жорстка відповідь звелася до того, що за 3 рочки відтіснили загарбників обратно, на лінію розмежування, і всьо, а треба було прихлопнути північнокореянський гнійник. В покарання за напад, як з гітлеровською Германією.
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13.11.2024 21:49 Відповісти
Та не наваляли б,аби не наш земляк
І.М.Кожедуб..
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13.11.2024 22:04 Відповісти
Сказано красиво, и закрылась дверь.
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13.11.2024 21:51 Відповісти
Участие войск КНДР в войне против Украины "получит жесткий ответ", - Блинкен Источник:

Почему эта угрожающая ,, новость ,, в кавычках ¿?¿
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13.11.2024 22:18 Відповісти
Чекаємо на жорстке занепокоєння!!!
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13.11.2024 22:57 Відповісти
Неужели выразят КРАЙНЮЮ озабоченность?!
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14.11.2024 06:01 Відповісти
ну так они на курщине воюют.. а это территория россии.. и там могут быть кто угодно...
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15.11.2024 08:08 Відповісти
 
 