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Участие войск КНДР в войне против Украины "получит жесткий ответ", - Блинкен

Відповідь НАТО на участь військ КНДР у війні проти України

НАТО даст "твердый ответ" на привлечение Россией северокорейских войск в войну против Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 13 ноября в Брюсселе, где он встречается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими лидерами Альянса и Европы.

"Сегодня у нас была очень продуктивная дискуссия относительно нашей длительной поддержки Украины в условиях российской агрессии, которая продолжается. Кроме того, [был разговор, - ред.] относительно этого дополнительного элемента КНДР, северокорейских сил, вовлеченных в войну, а теперь буквально в бой, что требует и получит жесткий ответ", - заявил Блинкен.

Также читайте: Военные КНДР уже ведут бои против Украины, - разведка Южной Кореи

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

КНДР (1193) НАТО (9978) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+18
А можна не "жорстку", а звичайну, реальну?
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13.11.2024 20:56
+10
Жорстка відповідь - це куди?
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13.11.2024 20:55
+9
Це страшне занепокоєння, вірніш, страшна "озабоченість"
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13.11.2024 21:40
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Правила форума Совет форумчан
Жорстка відповідь - це куди?
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13.11.2024 20:55 Ответить
Це страшне занепокоєння, вірніш, страшна "озабоченість"
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13.11.2024 21:40 Ответить
А можна не "жорстку", а звичайну, реальну?
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13.11.2024 20:56 Ответить
Це як у шкільному віршику

Х....й, пи...да - нечиста сила
Так нас вчителька навчила
А директор доказав
Всім нам х....я показав
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13.11.2024 22:16 Ответить
Як саме? Вони пуляють ракети в бік Японії, та ви - імпотенти нічого зробити не можете. Їхні ракети повні західної електроніки. Як би вони не стріляли по Україні, ви б і цього не знали.
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13.11.2024 20:57 Ответить
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13.11.2024 20:57 Ответить
отримає жорстке занепокоєння
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13.11.2024 21:00 Ответить
Жорстку стурбованість?
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13.11.2024 21:00 Ответить
Припускаю, що: вкрай стурбоване занепокоєння, не менше.
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13.11.2024 21:46 Ответить
Ногой топни блин с муки 3 сорту! Громко очень. Пуздро пусть поржёт от души, смеётся он заразительно. Не отнять.
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13.11.2024 21:10 Ответить
нато розпадеться всім назло? чи куди жорсткіше?
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13.11.2024 21:10 Ответить
,,Це ж було вже''
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13.11.2024 21:14 Ответить
Ага. Вже відчувається... Ух...
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13.11.2024 21:16 Ответить
налякали їжака голим задом... Тов. Кім аж затрусився від страху...
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13.11.2024 21:25 Ответить
Опять пустой трындеж,старый добрый дедушка Рейган уже бы ровнял с землей Пхеньян.
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13.11.2024 21:26 Ответить
Не обов'язково.Блокада,щоб і миша не пролізла.
Але ж..китайські«друзі»...
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13.11.2024 22:02 Ответить
ата-та і ну-ну !
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13.11.2024 21:26 Ответить
Замість прийняти реальність якою вона є намагаються відкупитися від неї
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13.11.2024 21:31 Ответить
Блінкін і жорстка відповідь - несумісні речі, як усе в адміністрації немічного Байдена.
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13.11.2024 21:33 Ответить
Можна без анонсів?
Зробіть і все.
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13.11.2024 21:34 Ответить
А НАТО це надо?
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13.11.2024 21:47 Ответить
Ги.
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13.11.2024 21:48 Ответить
Вони вам вже наваляли у 1953, захопили майже всю Південну Корею, а ваша жорстка відповідь звелася до того, що за 3 рочки відтіснили загарбників обратно, на лінію розмежування, і всьо, а треба було прихлопнути північнокореянський гнійник. В покарання за напад, як з гітлеровською Германією.
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13.11.2024 21:49 Ответить
Та не наваляли б,аби не наш земляк
І.М.Кожедуб..
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13.11.2024 22:04 Ответить
Сказано красиво, и закрылась дверь.
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13.11.2024 21:51 Ответить
Участие войск КНДР в войне против Украины "получит жесткий ответ", - Блинкен Источник:

Почему эта угрожающая ,, новость ,, в кавычках ¿?¿
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13.11.2024 22:18 Ответить
Чекаємо на жорстке занепокоєння!!!
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13.11.2024 22:57 Ответить
Неужели выразят КРАЙНЮЮ озабоченность?!
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14.11.2024 06:01 Ответить
ну так они на курщине воюют.. а это территория россии.. и там могут быть кто угодно...
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15.11.2024 08:08 Ответить
 
 