Участие войск КНДР в войне против Украины "получит жесткий ответ", - Блинкен
НАТО даст "твердый ответ" на привлечение Россией северокорейских войск в войну против Украины
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 13 ноября в Брюсселе, где он встречается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими лидерами Альянса и Европы.
"Сегодня у нас была очень продуктивная дискуссия относительно нашей длительной поддержки Украины в условиях российской агрессии, которая продолжается. Кроме того, [был разговор, - ред.] относительно этого дополнительного элемента КНДР, северокорейских сил, вовлеченных в войну, а теперь буквально в бой, что требует и получит жесткий ответ", - заявил Блинкен.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.
По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.
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Х....й, пи...да - нечиста сила
Так нас вчителька навчила
А директор доказав
Всім нам х....я показав
Але ж..китайські«друзі»...
Зробіть і все.
І.М.Кожедуб..
Почему эта угрожающая ,, новость ,, в кавычках ¿?¿