Україна та Японія підписали угоду про взаємодію у сфері безпеки інформації, - Шмигаль

У суботу, 16 листопада, Україна та Японія підписали двосторонню угоду про взаємодію у сфері безпеки інформації.

Про це повідомив у Telegram очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із японським міністром закордонних справ Такеші Іваєю, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони, зокрема, обговорили перспективи українсько-японського співробітництва.

Шмигаль зазначив, що Японія - серед лідерів у підтримці України. Загальний обсяг допомоги вже досяг 12,1 млрд доларів.

"Особливо важливою для нас є підтримка енергетичного сектору. Дякуємо за передане енергетичне обладнання і розраховуємо на подальшу допомогу. Іншим ключовим напрямком співпраці є гуманітарне розмінування",- заявив прем'єр.

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Також під час зустрічі йшлося і про посилення санкційного тиску на Росію.

"Цінуємо пряму бюджетну підтримку з боку Японії, зокрема намір виділити 3 млрд доларів від використання заморожених російських активів у межах ініціативи G7", - заявив глава уряду.

Свою чергою Івая запевнив, що Японія буде робити "все для відновлення" України через підтримку державного та приватного сектору.

Нагадаємо, що у суботу, 16 листопада, глава МЗС Японії Такеші Івая здійснив неоголошений візит до України для переговорів з представниками української влади.

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