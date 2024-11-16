Украина и Япония подписали соглашение о взаимодействии в сфере безопасности информации, - Шмыгаль
В субботу, 16 ноября, Украина и Япония подписали двустороннее соглашение о взаимодействии в сфере безопасности информации.
Об этом сообщил в Telegram глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль по итогам встречи с японским министром иностранных дел Такеши Иваей, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны, в частности, обсудили перспективы украинско-японского сотрудничества.
Шмыгаль отметил, что Япония - среди лидеров в поддержке Украины. Общий объем помощи уже достиг 12,1 млрд долларов.
"Особенно важной для нас является поддержка энергетического сектора. Спасибо за переданное энергетическое оборудование и рассчитываем на дальнейшую помощь. Другим ключевым направлением сотрудничества является гуманитарное разминирование",- заявил премьер.
Также во время встречи речь шла и об усилении санкционного давления на Россию.
"Ценим прямую бюджетную поддержку со стороны Японии, в частности намерение выделить 3 млрд долларов от использования замороженных российских активов в рамках инициативы G7", - заявил глава правительства.
В свою очередь Ивая заверил, что Япония будет делать "все для восстановления" Украины через поддержку государственного и частного сектора.
Напомним, что в субботу, 16 ноября, глава МИД Японии Такеши Ивая совершил необъявленный визит в Украину для переговоров с представителями украинской власти.
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