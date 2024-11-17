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Новини
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Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном Байден засудив підтримку Китаєм російського ВПК

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Президент США Джо Байден зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Перу на саміті АТЕС. Лідер США засудив підтримку Китаєм ВПК Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Білому домі.

Зустріч лідерів відбулася на полях саміту АТЕС у Перу. Третя та, ймовірно, остання особиста зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна тривала близько двох годин. Обидва лідери скористалися можливістю підбити підсумки відносин між країнами за останні роки.

Про що говорили?

Під час розмови лідери домовилися про подальшу боротьбу із наркоторгівлею, протидію впливу штучного інтелекту, а також підтвердили необхідність збереження людського контролю над рішенням про застосування ядерної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден на останній зустрічі з Сі Цзіньпіном хоче обговорити участь КНДР у війні проти України

Також вони обговорили безпекову ситуацію у світі.

Зазначається, що Байден піддав критиці перекидання значних сил КНДР до Росії, що вважає небезпечним етапом ескалації незаконної війни Росії проти України, яка загрожує стабільності й безпеці як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Лідер США також висловив стурбованість несправедливою торгівельною політикою Пекіна й зауважив, що Вашингтон "продовжить вживати необхідних заходів для запобігання використанню передових американських технологій для підриву національної безпеки США або їхніх партнерів".

Голова КНР сподівається на "плавний перехід" у відносинах з Вашингтоном після того, як президентом США знову стане Дональд Трамп.

Також читайте: Китай може використати свій вплив для припинення жорстокої агресії РФ проти територіальної цілісності України, - президент Італії Маттарелла

Про це китайський лідер сказав під час зустрічі з чинним президентом Джо Байденом, повноваження якого закінчуються через два місяці. Сі Цзіньпін заявив про готовність працювати з Трампом, але попередив про ризики "жорсткої конкуренції".

Однією з тем зустрічі лідерів у Перу стала війна Росії проти України. Сі Цзіньпін нагадав, що Китай виступає за мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною.

Також читайте: Байден витратить "кожен наявний долар" на допомогу Україні до приходу Трампа, - Блінкен

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден прибув до Перу в рамках візиту до Латинської Америки, він відвідає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу і зустрінеться із Сі Цзіньпіном.

Автор: 

Байден (2883) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+7
Словесне засудження на терористів не впливає.
Тільки круті санкції та груба груба сила
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17.11.2024 12:51
+6
Першу годину зустріч Байден думав що розмовляє з Джекі Чаном !
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17.11.2024 12:55
+4
Да Китаю насрать на ваши обеспокоенности. Китай уже принял на чьей он стороне и ето на Запад. Осталось только всем принять реальность что Китай не мира хочет для Украины а хочет захватить мир для себя с помощью Сосии.
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17.11.2024 12:54
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Словесне засудження на терористів не впливає.
Тільки круті санкції та груба груба сила
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17.11.2024 12:51 Відповісти
Да Китаю насрать на ваши обеспокоенности. Китай уже принял на чьей он стороне и ето на Запад. Осталось только всем принять реальность что Китай не мира хочет для Украины а хочет захватить мир для себя с помощью Сосии.
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17.11.2024 12:54 Відповісти
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17.11.2024 13:28 Відповісти
А чого це Бідон з краю?
Відправили вже на вихід?
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17.11.2024 15:35 Відповісти
Першу годину зустріч Байден думав що розмовляє з Джекі Чаном !
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17.11.2024 12:55 Відповісти
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17.11.2024 12:57 Відповісти
Детский сад
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17.11.2024 12:55 Відповісти
Саме так. А "сідзіньпінь" сказав: ...взято до уваги...

На тому й розійшлися обоє задоволені.
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17.11.2024 13:53 Відповісти
колись нєв'******* лєвак кісінджер свого часу привів китай в оон.
під час війни судного дня, киянка голда, сказала, як що сша, в особі кісінджера буде продовжувати тихесенько дрочити не знімая трусів, то вона застосує ядерну зброю.
так от демократи на чолі з обамою, та в особі байдена, наробили великої шкоди в україні своїми заборонами.
і звісно відсутність нашої ядерної зброї, та зе!мразота при владі.
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17.11.2024 12:57 Відповісти
Ви забули написати -- лівак кіссінджер викинув Республіку Китай з оон.

Натомість привів оцих, які на копіюванні всього і вся так "піднялися", що зараз думають, що доросли до статусу володарів Всесвіту.
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17.11.2024 13:12 Відповісти
Був посланий і пішов...
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17.11.2024 13:07 Відповісти
Старенький вже дуже Байден став.

Сільно устав.
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17.11.2024 13:10 Відповісти
Яким би чудовим політик не був все ж таки треба обмежувати вік кандидатів на посаду Президента.
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17.11.2024 15:40 Відповісти
Маразм діє.
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17.11.2024 13:16 Відповісти
Америка такі голоснула за трампа і шось мені підсазує - ніхто не буде штурмувати Білйй дім - ******* в цей раз якось без биковні і нахрапа спромоглися...., шо радує...
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17.11.2024 13:24 Відповісти
а як і не буде нашіх солдатів в курську - кацапня все одно на ніяки переговори не піде .
кацапні треба ВСЯ Україна.
треба бут зеленим бараном фотографом шо би цього не бачити...
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17.11.2024 13:32 Відповісти
бозєцькі-бозецькі! Тігр, просто тігр!
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17.11.2024 13:41 Відповісти
"Во время встречи с Си Цзиньпином Байден осудил поддержку Китаем российского ВПК"

В оригинале
He expressed deep concern over the PRC's continued support for Russia's defense industrial base
Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся поддержки КНР оборонно-промышленной базы России.

Осудить выражает твёрдое несогласие, Глубокая обеспокоеннсть - мягкое дипломатическое предупреждение.
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17.11.2024 13:51 Відповісти
плавно перетворююся в трампіста - пішу картину червоний треугольнік!
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17.11.2024 14:15 Відповісти
Чому червоний, а не рудий?
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17.11.2024 15:42 Відповісти
Засудив і трясонув мошонкою, щоб ескалації не було...
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17.11.2024 14:30 Відповісти
Засудив, пісець!!! А чому Байден раком не поставив цю жовтопику кітайську морду??? Вже на відпочинок зібрався???!!!
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17.11.2024 15:10 Відповісти
ну хоч їрмак бубу поставив в ту позицію за яку ви да
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17.11.2024 15:58 Відповісти
 
 