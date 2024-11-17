Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном Байден засудив підтримку Китаєм російського ВПК
Президент США Джо Байден зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Перу на саміті АТЕС. Лідер США засудив підтримку Китаєм ВПК Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Білому домі.
Зустріч лідерів відбулася на полях саміту АТЕС у Перу. Третя та, ймовірно, остання особиста зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна тривала близько двох годин. Обидва лідери скористалися можливістю підбити підсумки відносин між країнами за останні роки.
Про що говорили?
Під час розмови лідери домовилися про подальшу боротьбу із наркоторгівлею, протидію впливу штучного інтелекту, а також підтвердили необхідність збереження людського контролю над рішенням про застосування ядерної зброї.
Також вони обговорили безпекову ситуацію у світі.
Зазначається, що Байден піддав критиці перекидання значних сил КНДР до Росії, що вважає небезпечним етапом ескалації незаконної війни Росії проти України, яка загрожує стабільності й безпеці як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Лідер США також висловив стурбованість несправедливою торгівельною політикою Пекіна й зауважив, що Вашингтон "продовжить вживати необхідних заходів для запобігання використанню передових американських технологій для підриву національної безпеки США або їхніх партнерів".
Голова КНР сподівається на "плавний перехід" у відносинах з Вашингтоном після того, як президентом США знову стане Дональд Трамп.
Про це китайський лідер сказав під час зустрічі з чинним президентом Джо Байденом, повноваження якого закінчуються через два місяці. Сі Цзіньпін заявив про готовність працювати з Трампом, але попередив про ризики "жорсткої конкуренції".
Однією з тем зустрічі лідерів у Перу стала війна Росії проти України. Сі Цзіньпін нагадав, що Китай виступає за мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден прибув до Перу в рамках візиту до Латинської Америки, він відвідає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу і зустрінеться із Сі Цзіньпіном.
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Тільки круті санкції та груба груба сила
Відправили вже на вихід?
На тому й розійшлися обоє задоволені.
під час війни судного дня, киянка голда, сказала, як що сша, в особі кісінджера буде продовжувати тихесенько дрочити не знімая трусів, то вона застосує ядерну зброю.
так от демократи на чолі з обамою, та в особі байдена, наробили великої шкоди в україні своїми заборонами.
і звісно відсутність нашої ядерної зброї, та зе!мразота при владі.
Натомість привів оцих, які на копіюванні всього і вся так "піднялися", що зараз думають, що доросли до статусу володарів Всесвіту.
Сільно устав.
кацапні треба ВСЯ Україна.
треба бут зеленим бараном фотографом шо би цього не бачити...
В оригинале
He expressed deep concern over the PRC's continued support for Russia's defense industrial base
Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся поддержки КНР оборонно-промышленной базы России.
Осудить выражает твёрдое несогласие, Глубокая обеспокоеннсть - мягкое дипломатическое предупреждение.