Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном Байден засудив підтримку Китаєм російського ВПК

Президент США Джо Байден зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Перу на саміті АТЕС. Лідер США засудив підтримку Китаєм ВПК Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Білому домі.

Зустріч лідерів відбулася на полях саміту АТЕС у Перу. Третя та, ймовірно, остання особиста зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна тривала близько двох годин. Обидва лідери скористалися можливістю підбити підсумки відносин між країнами за останні роки.

Про що говорили?

Під час розмови лідери домовилися про подальшу боротьбу із наркоторгівлею, протидію впливу штучного інтелекту, а також підтвердили необхідність збереження людського контролю над рішенням про застосування ядерної зброї.

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Також вони обговорили безпекову ситуацію у світі.

Зазначається, що Байден піддав критиці перекидання значних сил КНДР до Росії, що вважає небезпечним етапом ескалації незаконної війни Росії проти України, яка загрожує стабільності й безпеці як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Лідер США також висловив стурбованість несправедливою торгівельною політикою Пекіна й зауважив, що Вашингтон "продовжить вживати необхідних заходів для запобігання використанню передових американських технологій для підриву національної безпеки США або їхніх партнерів".

Голова КНР сподівається на "плавний перехід" у відносинах з Вашингтоном після того, як президентом США знову стане Дональд Трамп.

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Про це китайський лідер сказав під час зустрічі з чинним президентом Джо Байденом, повноваження якого закінчуються через два місяці. Сі Цзіньпін заявив про готовність працювати з Трампом, але попередив про ризики "жорсткої конкуренції".

Однією з тем зустрічі лідерів у Перу стала війна Росії проти України. Сі Цзіньпін нагадав, що Китай виступає за мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною.

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Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден прибув до Перу в рамках візиту до Латинської Америки, він відвідає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу і зустрінеться із Сі Цзіньпіном.