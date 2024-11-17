РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7130 посетителей онлайн
Новости
3 220 23

Во время встречи с Си Цзиньпином Байден осудил поддержку Китаем российского ВПК

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Президент США Джо Байден встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Перу на саммите АТЭС. Лидер США осудил поддержку Китаем ВПК России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Белом доме.

Встреча лидеров состоялась на полях саммита АТЭС в Перу. Третья и, вероятно, последняя личная встреча Байдена и Си Цзиньпина длилась около двух часов. Оба лидера воспользовались возможностью подвести итоги отношений между странами за последние годы.

О чем мы говорили?

Во время разговора лидеры договорились о дальнейшей борьбе с наркоторговлей, противодействии влиянию искусственного интеллекта, а также подтвердили необходимость сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия.

Читайте: Байден на последней встрече с Си Цзиньпином хочет обсудить участие КНДР в войне против Украины

Также они обсудили ситуацию с безопасностью в мире.

Отмечается, что Байден подверг критике переброску значительных сил КНДР в Россию, что считает опасным этапом эскалации незаконной войны России против Украины, которая угрожает стабильности и безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Лидер США также выразил обеспокоенность несправедливой торговой политикой Пекина и отметил, что Вашингтон "продолжит принимать необходимые меры для предотвращения использования передовых американских технологий для подрыва национальной безопасности США или их партнеров".

Председатель КНР надеется на "плавный переход" в отношениях с Вашингтоном после того, как президентом США снова станет Дональд Трамп.

Также читайте: Китай может использовать свое влияние для пресечения жестокой агрессии РФ против территориальной целостности Украины, – президент Италии Маттарелла

Об этом китайский лидер сказал во время встречи с действующим президентом Джо Байденом, полномочия которого истекают через два месяца. Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Трампом, но предупредил о рисках "жесткой конкуренции".

Одной из тем встречи лидеров в Перу стала война России против Украины. Си Цзиньпин напомнил, что Китай выступает за мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден потратит "каждый доллар" на помощь Украине до прихода Трампа, - Блинкен

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Перу в рамках визита в Латинскую Америку, он посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу и встретится с Си Цзиньпином.

Автор: 

Байден Джо (2786) Си Цзиньпин (281)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Словесне засудження на терористів не впливає.
Тільки круті санкції та груба груба сила
показать весь комментарий
17.11.2024 12:51
+6
Першу годину зустріч Байден думав що розмовляє з Джекі Чаном !
показать весь комментарий
17.11.2024 12:55
+4
Да Китаю насрать на ваши обеспокоенности. Китай уже принял на чьей он стороне и ето на Запад. Осталось только всем принять реальность что Китай не мира хочет для Украины а хочет захватить мир для себя с помощью Сосии.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Словесне засудження на терористів не впливає.
Тільки круті санкції та груба груба сила
показать весь комментарий
17.11.2024 12:51 Ответить
Да Китаю насрать на ваши обеспокоенности. Китай уже принял на чьей он стороне и ето на Запад. Осталось только всем принять реальность что Китай не мира хочет для Украины а хочет захватить мир для себя с помощью Сосии.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:54 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2024 13:28 Ответить
А чого це Бідон з краю?
Відправили вже на вихід?
показать весь комментарий
17.11.2024 15:35 Ответить
Першу годину зустріч Байден думав що розмовляє з Джекі Чаном !
показать весь комментарий
17.11.2024 12:55 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2024 12:57 Ответить
Детский сад
показать весь комментарий
17.11.2024 12:55 Ответить
Саме так. А "сідзіньпінь" сказав: ...взято до уваги...

На тому й розійшлися обоє задоволені.
показать весь комментарий
17.11.2024 13:53 Ответить
колись нєв'******* лєвак кісінджер свого часу привів китай в оон.
під час війни судного дня, киянка голда, сказала, як що сша, в особі кісінджера буде продовжувати тихесенько дрочити не знімая трусів, то вона застосує ядерну зброю.
так от демократи на чолі з обамою, та в особі байдена, наробили великої шкоди в україні своїми заборонами.
і звісно відсутність нашої ядерної зброї, та зе!мразота при владі.
показать весь комментарий
17.11.2024 12:57 Ответить
Ви забули написати -- лівак кіссінджер викинув Республіку Китай з оон.

Натомість привів оцих, які на копіюванні всього і вся так "піднялися", що зараз думають, що доросли до статусу володарів Всесвіту.
показать весь комментарий
17.11.2024 13:12 Ответить
Був посланий і пішов...
показать весь комментарий
17.11.2024 13:07 Ответить
Старенький вже дуже Байден став.

Сільно устав.
показать весь комментарий
17.11.2024 13:10 Ответить
Яким би чудовим політик не був все ж таки треба обмежувати вік кандидатів на посаду Президента.
показать весь комментарий
17.11.2024 15:40 Ответить
Маразм діє.
показать весь комментарий
17.11.2024 13:16 Ответить
Америка такі голоснула за трампа і шось мені підсазує - ніхто не буде штурмувати Білйй дім - ******* в цей раз якось без биковні і нахрапа спромоглися...., шо радує...
показать весь комментарий
17.11.2024 13:24 Ответить
а як і не буде нашіх солдатів в курську - кацапня все одно на ніяки переговори не піде .
кацапні треба ВСЯ Україна.
треба бут зеленим бараном фотографом шо би цього не бачити...
показать весь комментарий
17.11.2024 13:32 Ответить
бозєцькі-бозецькі! Тігр, просто тігр!
показать весь комментарий
17.11.2024 13:41 Ответить
"Во время встречи с Си Цзиньпином Байден осудил поддержку Китаем российского ВПК"

В оригинале
He expressed deep concern over the PRC's continued support for Russia's defense industrial base
Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся поддержки КНР оборонно-промышленной базы России.

Осудить выражает твёрдое несогласие, Глубокая обеспокоеннсть - мягкое дипломатическое предупреждение.
показать весь комментарий
17.11.2024 13:51 Ответить
плавно перетворююся в трампіста - пішу картину червоний треугольнік!
показать весь комментарий
17.11.2024 14:15 Ответить
Чому червоний, а не рудий?
показать весь комментарий
17.11.2024 15:42 Ответить
Засудив і трясонув мошонкою, щоб ескалації не було...
показать весь комментарий
17.11.2024 14:30 Ответить
Засудив, пісець!!! А чому Байден раком не поставив цю жовтопику кітайську морду??? Вже на відпочинок зібрався???!!!
показать весь комментарий
17.11.2024 15:10 Ответить
ну хоч їрмак бубу поставив в ту позицію за яку ви да
показать весь комментарий
17.11.2024 15:58 Ответить
 
 