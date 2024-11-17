"Во время встречи с Си Цзиньпином Байден осудил поддержку Китаем российского ВПК"

Президент США Джо Байден встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Перу на саммите АТЭС. Лидер США осудил поддержку Китаем ВПК России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Белом доме.

Встреча лидеров состоялась на полях саммита АТЭС в Перу. Третья и, вероятно, последняя личная встреча Байдена и Си Цзиньпина длилась около двух часов. Оба лидера воспользовались возможностью подвести итоги отношений между странами за последние годы.

О чем мы говорили?

Во время разговора лидеры договорились о дальнейшей борьбе с наркоторговлей, противодействии влиянию искусственного интеллекта, а также подтвердили необходимость сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия.

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Также они обсудили ситуацию с безопасностью в мире.

Отмечается, что Байден подверг критике переброску значительных сил КНДР в Россию, что считает опасным этапом эскалации незаконной войны России против Украины, которая угрожает стабильности и безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Лидер США также выразил обеспокоенность несправедливой торговой политикой Пекина и отметил, что Вашингтон "продолжит принимать необходимые меры для предотвращения использования передовых американских технологий для подрыва национальной безопасности США или их партнеров".

Председатель КНР надеется на "плавный переход" в отношениях с Вашингтоном после того, как президентом США снова станет Дональд Трамп.

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Об этом китайский лидер сказал во время встречи с действующим президентом Джо Байденом, полномочия которого истекают через два месяца. Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Трампом, но предупредил о рисках "жесткой конкуренции".

Одной из тем встречи лидеров в Перу стала война России против Украины. Си Цзиньпин напомнил, что Китай выступает за мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Перу в рамках визита в Латинскую Америку, он посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу и встретится с Си Цзиньпином.