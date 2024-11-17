Во время встречи с Си Цзиньпином Байден осудил поддержку Китаем российского ВПК
Президент США Джо Байден встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Перу на саммите АТЭС. Лидер США осудил поддержку Китаем ВПК России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Белом доме.
Встреча лидеров состоялась на полях саммита АТЭС в Перу. Третья и, вероятно, последняя личная встреча Байдена и Си Цзиньпина длилась около двух часов. Оба лидера воспользовались возможностью подвести итоги отношений между странами за последние годы.
О чем мы говорили?
Во время разговора лидеры договорились о дальнейшей борьбе с наркоторговлей, противодействии влиянию искусственного интеллекта, а также подтвердили необходимость сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия.
Также они обсудили ситуацию с безопасностью в мире.
Отмечается, что Байден подверг критике переброску значительных сил КНДР в Россию, что считает опасным этапом эскалации незаконной войны России против Украины, которая угрожает стабильности и безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Лидер США также выразил обеспокоенность несправедливой торговой политикой Пекина и отметил, что Вашингтон "продолжит принимать необходимые меры для предотвращения использования передовых американских технологий для подрыва национальной безопасности США или их партнеров".
Председатель КНР надеется на "плавный переход" в отношениях с Вашингтоном после того, как президентом США снова станет Дональд Трамп.
Об этом китайский лидер сказал во время встречи с действующим президентом Джо Байденом, полномочия которого истекают через два месяца. Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Трампом, но предупредил о рисках "жесткой конкуренции".
Одной из тем встречи лидеров в Перу стала война России против Украины. Си Цзиньпин напомнил, что Китай выступает за мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Перу в рамках визита в Латинскую Америку, он посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу и встретится с Си Цзиньпином.
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Тільки круті санкції та груба груба сила
Відправили вже на вихід?
На тому й розійшлися обоє задоволені.
під час війни судного дня, киянка голда, сказала, як що сша, в особі кісінджера буде продовжувати тихесенько дрочити не знімая трусів, то вона застосує ядерну зброю.
так от демократи на чолі з обамою, та в особі байдена, наробили великої шкоди в україні своїми заборонами.
і звісно відсутність нашої ядерної зброї, та зе!мразота при владі.
Натомість привів оцих, які на копіюванні всього і вся так "піднялися", що зараз думають, що доросли до статусу володарів Всесвіту.
Сільно устав.
кацапні треба ВСЯ Україна.
треба бут зеленим бараном фотографом шо би цього не бачити...
В оригинале
He expressed deep concern over the PRC's continued support for Russia's defense industrial base
Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся поддержки КНР оборонно-промышленной базы России.
Осудить выражает твёрдое несогласие, Глубокая обеспокоеннсть - мягкое дипломатическое предупреждение.