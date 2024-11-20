Міноборони РФ заявило про нібито збиття 44 українських безпілотників над територією 9 регіонів Росії

Міноборони РФ запевняє, що у ніч на середу, 20 листопада 2024 року російська ППО нібито перехопила понад 40 українських безпілотників над територією Росії.

Повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"ППО за минулу ніч знищила та перехопила 44 українські безпілотники над 9 російськими регіонами: 20 - над Новгородською областю, 5 - над Курською, 4 - над Орловською, по 3 збито над Бєлгородською, Тульською та Тверською областями, по 2 –- над Брянською, Московською та Смоленською областями", - стверджує Міноборони РФ.

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Як повідомлялося, 13 арсенал ГРАУ міг бути атакований у Новгородській області РФ.

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ. Згодом стало відомо, що ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ.