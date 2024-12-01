Кількість заявок на отримання "тисячі від Зеленського" сягнула 1,5 млн, - Шмигаль

Станом на вечір неділі, 1 грудня, на долучення до програми "Зимова єПідтримка" подано вже 1,5 млн заявок.

Про це в Telegram повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі, хто подав заявки, отримають одноразову допомогу в розмірі 1000 грн. Ці кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, послуг освіти та медицини, а також задонатити на ЗСУ", - нагадав прем'єр.

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Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".

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