Зеленський запросив Австрію приєднатися до декларації G7 про підтримку України та укласти двосторонню угоду

У межах робочого візиту до Парижа президент Володимир Зеленський зустрівся із федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Серед іншого сторони обговорили укладення двосторонньої угоди про довгострокову підтримку.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся в Парижі з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", - розповів Зеленський.

Окрім цього, президент запросив Австрію приєднатися до спільної декларації G7 щодо підтримки України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

"Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру",- наголосив український лідер.

Нагадаємо, що своєю чергою Негаммер заявив, що Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей.

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