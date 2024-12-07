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Зеленський запросив Австрію приєднатися до декларації G7 про підтримку України та укласти двосторонню угоду

Зеленський зустрівся із Негаммером

У межах робочого візиту до Парижа президент Володимир Зеленський зустрівся із федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Серед іншого сторони обговорили укладення двосторонньої угоди про довгострокову підтримку.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся в Парижі з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", - розповів Зеленський.

Окрім цього, президент запросив Австрію приєднатися до спільної декларації G7 щодо підтримки України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

"Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру",- наголосив український лідер.

Нагадаємо, що своєю чергою Негаммер заявив, що Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей.

Читайте також: Канцлер Негаммер запропонував Трампу провести мирні перемовини РФ та України в Австрії

Автор: 

Австрія (962) Зеленський Володимир (23803) угода (646) Негаммер Карл (53)


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Зеля вже з Трампом
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07.12.2024 18:33 Відповісти
А казали не прорветься -- гаида - гаида
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07.12.2024 18:40 Відповісти
Як Трамп? Руку подав Боневтіку ? Фото в коридорі вдалося "вихватити"?
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07.12.2024 18:34 Відповісти
А Боневтік все носиться з двухсторонніми угодами, які для України нічого не дають, але для наріду 73% - це величезне досягнення свого Бубчочки!
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07.12.2024 18:35 Відповісти
❗️У Єлисейському палаці почалась зустріч Зеленського з Трампом та Макроном
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07.12.2024 18:38 Відповісти
несіть піаніну 🎹
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07.12.2024 18:44 Відповісти
У зеленого чоловічка схоже біполярочка. Ще день тому він заявляв, що жодні умови не схожі на гарантії НАТО Україна підписувати не буде, а вже сьогодні пропонує Австрії підписати оті самі двосторонні "безпекові" угоди, які не варті паперу на якому їх надрукують.
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07.12.2024 18:41 Відповісти
хоча б одне фото без господаря ОПи зебіла буває чи це чихуахуа узурповане на ніц?
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07.12.2024 19:44 Відповісти
А яка угода може бути між країнами, коли одна з них нейтральна,
та підтримує агресора ?
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07.12.2024 19:55 Відповісти
 
 