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армія рф (16162) Сирія (1829)

Військам РФ у Сирії бракує питної води та продовольства, - ГУР МО

Армія РФ залишається в Сирії

У Сирії триває виведення російського контингенту з віддалених районів. Проте на базах, кораблях РФ зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО.

"Військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання. Серед російських солдатів циркулюють розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі - йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців", - йдеться в повідомлені.

При цьому, зазначають у розвідці, на вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.

Залишки угруповання держави-агресора очікують на залучення в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі.

"14 грудня 2024 року були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з Чкаловська до Хмейміма", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, Росія відводить свої війська з лінії фронту на півночі Сирії та з постів в Алавітських горах. Водночас Кремль зберігає контроль над двома ключовими базами - авіабазою Хмеймім у Латакії та військово-морським об’єктом у Тартусі.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова допомогти Сирії, щоб не допустити продовольчої кризи, – Зеленський

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Топ коментарі
+19
Смоли гарячої їм.
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15.12.2024 13:14
+19
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15.12.2024 13:17
+18
Покійний дядько Генадій давно вже дав потрібну для паРашкінців пораду...
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15.12.2024 13:24
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Смоли гарячої їм.
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15.12.2024 13:14 Відповісти
Нехай їдять одне одного.
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15.12.2024 13:21 Відповісти
Нехай кацапи там всі здохнуть з голоду , від цього повітря на землі
чистішим стане
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15.12.2024 14:12 Відповісти
Нехаи морську дудлять - і там десь верблюд здох
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15.12.2024 13:15 Відповісти
Бояришника самопального їм підкинути - нехай до кабздона "перебазовуються".....
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15.12.2024 13:16 Відповісти
будуть трохи підождать. дєрьмак вже наказав зєлі підтримать голодаючих братьєв своїх старших.
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15.12.2024 13:17 Відповісти
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15.12.2024 13:17 Відповісти
Самий правильний Москаль !!!
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15.12.2024 13:22 Відповісти
Да пусть они там все подохнут, как собаки, меньше вони будет по миру.
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15.12.2024 13:19 Відповісти
Нехай мочу п'ють. (с)
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15.12.2024 13:22 Відповісти
Сечу, москалику, сечу.
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15.12.2024 13:42 Відповісти
Слухай сюди, цитати не перекладають. Зрозуміло, дебільне чмо?
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15.12.2024 22:45 Відповісти
Покійний дядько Генадій давно вже дав потрібну для паРашкінців пораду...
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15.12.2024 13:24 Відповісти
А зе! вже туди гуманітарку відправив..не уточнював тільки кому..
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15.12.2024 13:26 Відповісти
Їм, щоб не переставали какати.
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15.12.2024 17:49 Відповісти
Я вже занепокоєний! Куди мочу надіслати?
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15.12.2024 13:26 Відповісти
це, тля, дуже важливо, дуже переймаюся за здоровля кацапів. а от що в нас із мінометними мінами?! все норм? всі усім забезпечені? гур щось про це скаже? чи таємниця?
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15.12.2024 13:27 Відповісти
Умєров - де міни?
А краще до ДБР ніж до ГУР МО...
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15.12.2024 13:32 Відповісти
Зеля поможет.....а вот своим хер без повидла
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15.12.2024 13:29 Відповісти
Україна готова допомогти Сирії продовольством та загалом у стабілізації ситуації в цій країні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський ...
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15.12.2024 13:31 Відповісти
Зеленський вже "допоміг" українцям вони вже все мають і ЗСУ також нічого не потребує
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15.12.2024 13:41 Відповісти
а можно щоб вони захопили автоцистерну з отруєнною водою, бажано ореланніном, щоб дохнути почали через тиждень.
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15.12.2024 13:30 Відповісти
Злой ты. Им и CH3OH хватит 😁
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15.12.2024 13:43 Відповісти
їм це не цікаво, у них у Хмеймімі етанолу хоч залийся.
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15.12.2024 13:51 Відповісти
Эталону да, подозреваю что там больше, чем дохуа. А вот Метанолу им в организме как раз и не хватает 😁
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15.12.2024 14:03 Відповісти
У сирійців виявляється є свій **************** "Кравчук", "Медведчук" і "Зєлєнскій"... і они готові залишити вбивць власного народу на військових базах "ліш би нєбило войни"... Ото "паржом" коли почнеться "можєм павтаріть"...
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15.12.2024 13:32 Відповісти
Так, схоже, сирійці хочуть повторити «харківські угоди».
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15.12.2024 13:41 Відповісти
Якщо є такі, то мають бути свої "Ющенко", "Янукович" та "Порошенко". Цікаво, куди вони приведуть сирійців?
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15.12.2024 13:43 Відповісти
Ауслендер на ютюбі "надрочує" на розділ Сирії між Ізраїлем, курдами і Турцією. Дуже йому хочеться шматочок сирійської земельки "прірастіть к Ізраілю"... Сирійців питати що там вони хочуть навіть не має наміру...
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15.12.2024 13:46 Відповісти
Виявилось що евреї такі ж самі шакали як і кацапи . А я їм ще й співчував .
Кинулись рвати на шмаття ослаблену і незахищену країну ,, роблять зараз один в один те що зробили з Україною і кацапи . у 2014 р .
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15.12.2024 14:49 Відповісти
Напомнить, как начиналась война "Судного дня"?
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15.12.2024 15:01 Відповісти
Кацапи у них навчались...
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15.12.2024 15:01 Відповісти
Янукович для тебе те ж саме, що Ющенко та Порошенко?
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15.12.2024 13:57 Відповісти
А чим вони краще за інших?
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15.12.2024 14:21 Відповісти
Прочитай ще раз моє питання.
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15.12.2024 17:14 Відповісти
Бедненькие, водички им не хватает. Могу задонатить им на водичку, только там будет 10% CH3OH😁
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15.12.2024 13:41 Відповісти
Якось було відео де начебто наші диверсанти підірвали щось у Сирії на російській базі. А не могли б скажімо вони підірвати транспортного літака під час злету?
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15.12.2024 13:41 Відповісти
А божа роса сЦаря не допомагає кацапні?
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15.12.2024 13:42 Відповісти
Дайте їм отрути. До чого ця стаття? Зібрати донати страждаючим від спраги оркам у Сирії?
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15.12.2024 13:48 Відповісти
Нехай не давлять на жалість УБІЙЦІ НАСИЛЬНИКИ МАРОДЕРИ
Цікаво скількі ковров вони вивезли з Сирії ?
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15.12.2024 13:49 Відповісти
Нехай з піску добувають
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15.12.2024 13:50 Відповісти
а чи всього вистарчає захисникам України , де давно ідуть щоденні важкі бої???
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15.12.2024 13:50 Відповісти
Как сказала бы Мария-Антуанетта-"Если у них нет воды-пусть пьют квас".
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15.12.2024 13:57 Відповісти
Або морс... , крюшон теж можна...
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15.12.2024 14:07 Відповісти
Чайний гриб , теж тєма...
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15.12.2024 14:08 Відповісти
Квас для лаптеногих-более скрепно.
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15.12.2024 14:57 Відповісти
смотрите чтобы нашим хватало- это главное, или переживаете?
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15.12.2024 14:06 Відповісти
Фашисти вбивці не мають взагалі жити на цій планеті. Яка вода . Вони повинні бути знищені всі
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15.12.2024 14:24 Відповісти
Виникає питання - чому вони ще живі?
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15.12.2024 14:37 Відповісти
"Єслі в кранє нєт води..." То, мабуть, ізраїльтяни.
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15.12.2024 14:40 Відповісти
Пинділи - пинділи що кацапи втікають із Сирії ... а вони, виявляється залишаються і бази свої зберігають. От тільки ... водички їм не вистачає . "Перемога", однако....
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15.12.2024 15:03 Відповісти
БалаГУР.
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15.12.2024 15:19 Відповісти
Там мериканці недалеко. Можуть скинути "ніжок Буша". Аніжелюді.
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15.12.2024 15:24 Відповісти
Хай стають ланцюжком і п'ють сечу одне у одного...
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15.12.2024 16:30 Відповісти
Так кому там у Сирії вирішив допомагати зеленский - тим кому не вистачає продовольства.
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15.12.2024 17:11 Відповісти
Державне турецьке інформаційне агентство оголосило про відновлення проекту транспортування газу з Катару через Саудівську Аравію, Йорданію, Сирію та Туреччину до Європи.
Вочевидь, Туреччина хоче підключити до його реалізації нову сирійську владу.

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15.12.2024 17:13 Відповісти
Про що я й писав, як про головну причину кілкадесятилітньої війни в Сирії... Газогін Катар-Закхідна Європа! І Асад, на вимогу Кремля, блокував цей проект... Бо був боржником Росії. А кацапня хотіла СВОЇМ газом прив"язать до себе Європу...
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15.12.2024 18:52 Відповісти
Навіщо їм, все одно іздохнуть
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15.12.2024 21:31 Відповісти
Украина предложила помощь Сирии продовольствием ... смотри не перепутай Кутузов
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15.12.2024 22:20 Відповісти
 
 