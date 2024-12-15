Військам РФ у Сирії бракує питної води та продовольства, - ГУР МО

У Сирії триває виведення російського контингенту з віддалених районів. Проте на базах, кораблях РФ зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО.

"Військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання. Серед російських солдатів циркулюють розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі - йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців", - йдеться в повідомлені.

При цьому, зазначають у розвідці, на вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.

Залишки угруповання держави-агресора очікують на залучення в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі.



"14 грудня 2024 року були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з Чкаловська до Хмейміма", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, Росія відводить свої війська з лінії фронту на півночі Сирії та з постів в Алавітських горах. Водночас Кремль зберігає контроль над двома ключовими базами - авіабазою Хмеймім у Латакії та військово-морським об’єктом у Тартусі.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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