Російські хакери щотижня атакують сервіси Міноборони, - Черногоренко

Щотижня хакери країни-агресора Росії проводять кібератаки на сервіси Міністерства оборони України. Для протидії їхнім атакам було створено Центр реагування на кіберінциденти.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Урядовиця розповіла, що півроку тому було запущено Центр реагування на кіберінциденти. Він займається цілодобовим моніторингом кіберзагроз, оскільки, як зазначила Черногоренко, кіберпростір для ворога - ще одне поле битви з Україною.

"Дійсно, частота атак на наші системи вона постійна і залежно від того, скільки ворог спрямовує ресурсу... Щотижня ми стикаємося з атаками ворога. Вони змінюють свій малюнок, ми все це аналізуємо. Центр аналізує і накопичує цей досвід",- розповіла заступниця міністра.

Черногоренко зазначає, що в Україні навчилися моделювати наступні кібератаки ворога, окрім цього, постійно шукають потенційні слабкі місця та усувають їх.

Також Україна співпрацює з країнами Північноатлантичного Альянсу для спільного захисту від кіберзагроз.

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Кібератака РФ

19 грудня стало відомо про масштабний збій у роботі державних реєстрів через кібератаку РФ. Згодом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що наслідки атаки вивчаються, але витоку персональних даних не зафіксовано. Першочергове відновлення роботи ключових реєстрів планується протягом двох тижнів.

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