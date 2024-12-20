Російські хакери щотижня атакують сервіси Міноборони, - Черногоренко
Щотижня хакери країни-агресора Росії проводять кібератаки на сервіси Міністерства оборони України. Для протидії їхнім атакам було створено Центр реагування на кіберінциденти.
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Урядовиця розповіла, що півроку тому було запущено Центр реагування на кіберінциденти. Він займається цілодобовим моніторингом кіберзагроз, оскільки, як зазначила Черногоренко, кіберпростір для ворога - ще одне поле битви з Україною.
"Дійсно, частота атак на наші системи вона постійна і залежно від того, скільки ворог спрямовує ресурсу... Щотижня ми стикаємося з атаками ворога. Вони змінюють свій малюнок, ми все це аналізуємо. Центр аналізує і накопичує цей досвід",- розповіла заступниця міністра.
Черногоренко зазначає, що в Україні навчилися моделювати наступні кібератаки ворога, окрім цього, постійно шукають потенційні слабкі місця та усувають їх.
Також Україна співпрацює з країнами Північноатлантичного Альянсу для спільного захисту від кіберзагроз.
Кібератака РФ
19 грудня стало відомо про масштабний збій у роботі державних реєстрів через кібератаку РФ. Згодом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що наслідки атаки вивчаються, але витоку персональних даних не зафіксовано. Першочергове відновлення роботи ключових реєстрів планується протягом двох тижнів.
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Народилася 02.10.1986 в Рені. Закінчила Одеську юридичну академію та Києво-Могилянську академію. У 2006-2018 роках працювала в сфері юриспруденції та займалася адвокатською практикою. В 2019 році працювала в Міністерстві цифрової трансформації України, запускала електронні послуги нового покоління: «єМалятко», електронний лікарняний та COVID-сертифікат в «Дії». У липні 2022 року очолила проєкт «Армія дронів». Із 2023 року - радниця віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах). З вересня 2023 року - заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Ця дама дупля не ріже в питанні кіберзахисту!!!