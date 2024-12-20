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Шольц планує візит до Москви з "мирною місією" найближчими днями, - Der Spiegel

Шольц планує візит до Москви найближчим часом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається використати потенційне примирення між Україною та Росією, щоб зміцнити свій політичний рейтинг напередодні дострокових парламентських виборів 23 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Der Spiegel.

Як зазначається, під час голосування за вотум довіри уряду Шольца 16 грудня представник ХДС сказав іншому члену Бундестагу, що має інформацію про майбутній візит Шольца із "миротворчою місією", і це варто розслідувати.

"Він сказав, що його старий знайомий є членом "Східного комітету німецької економіки" (німецької зовнішньоторгівельної асоціації - ред.), який десятиліттями підтримує добрі відносини з Кремлем. І там, у комітеті, твердо переконані, що канцлер поїде до Москви з "миротворчою місією" в найближчі кілька днів", - пише видання. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нині розгортання миротворчих сил в Україні не може бути предметом "розумного обговорення", - Шольц

Наразі опитування показують, що рейтинг Шольца та його соціал-демократичної партії суттєво поступається блоку ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.

Водночас дії Шольца, спрямовані на запобігання ескалації війни, такі як відмова у передачі Україні ракет Taurus та його дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну, знайшли підтримку серед більшості виборців.

На думку політологів, успішна "миротворча діяльність" Шольца у найближчі два місяці, що залишилися до виборів, може підвищити його рейтинг та дозволить зберегти посаду канцлера Німеччини.

Читайте також: Шольц і Трамп погодилися, що війна Росії проти України "триває занадто довго" 

Дзвінок Шольца Путіну

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним.

За його словами, телефона розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.

У понеділок, 16 грудня, німецький Бундестаг висловив недовіру уряду чинного канцлера країни Олафа Шольца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц вважає, що Трамп підтримав би його позицію не давати Україні Taurus

Автор: 

росія (65146) Шольц Олаф (1136) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+18
Дядя Шольца, ти дурень?
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20.12.2024 19:13
+14
До людожерів? "Мирна місія?" Серйозно?
Балістикою. По мільйонному місту. В центрі Європи.
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20.12.2024 19:20
+11
Як заявив Шольц, "анус та прутень пана путіна мають смак меду"!
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20.12.2024 19:12
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Як заявив Шольц, "анус та прутень пана путіна мають смак меду"!
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20.12.2024 19:12 Відповісти
Шольц бажає повторити долю польського літака під Смоленськом.
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20.12.2024 19:38 Відповісти
У шольца щось дійсно з головою непорядок 🤔
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20.12.2024 19:51 Відповісти
Російська пропаганда продовжує виконувати свою підступну роль. Безконтрольне поширення російської дезінформації в Німеччині, Франції, Нідерландах формує суспільну думку щодо України, змушуючи політиків коригувати свої позиції та дії, аби догодити виборцям. Вони виглядають безсилими перед впливом пропаганди. Навіть у Сполучених Штатах такі фігури, як Такер Карлсон та інші симпатики Путіна, пропагуючи російську риторику, змогли змінити напрям зовнішньої політики Республіканської партії у протилежний бік.
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20.12.2024 21:46 Відповісти
Дядя Шольца, ти дурень?
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20.12.2024 19:13 Відповісти
Ні... Він черговий "главноуговаривающий"...
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20.12.2024 19:14 Відповісти
Ну да Штольц до уровня Отто Скорцени таки не дотягивает..
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20.12.2024 19:33 Відповісти
А хіба дурень скаже, що він - дурень?
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20.12.2024 19:15 Відповісти
Шольц грає "хорошого поліцейського", це його сценічна роль.
Хтось повинен це робити.
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20.12.2024 19:31 Відповісти
Після виборів він ніхто, в чергу за дядьком Шрьодором.
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20.12.2024 19:33 Відповісти
Шольц - це продукт денацифікації німців.
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20.12.2024 19:42 Відповісти
це жах - бо ху.ло Скаже бачите вони з нами їдуть домовлятися
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20.12.2024 19:14 Відповісти
А що там ще не все вилизав?
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20.12.2024 19:14 Відповісти
Хай їде підор на самокаті !!!
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20.12.2024 19:14 Відповісти
Між ними таки щось є .
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20.12.2024 19:15 Відповісти
Шольц замість Меркель....
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20.12.2024 19:20 Відповісти
Шольц собі чумаданчік прикупив.
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20.12.2024 19:27 Відповісти
Від часів Наполеона та закінчуючи Гітлером сформувався міф про непереможність російської армії, який казав: "Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине".

Проте зараз сама росія прийшла в Україну з мечем, а значить і має загинути. Бо цей меч насправді виконав роль естафетної палички, переданої німецькими фашистами фашистам російським, які перемігши Дракона самі стали Драконом.

На Заході до цієї пори помилково думають, що Драконом є вони, а не росія. А тому і стримуються від активних дій, бо потрапили в залежність від історичних комплексів. Особливо залежні від них німці, яким, судячи по поведінці Меркель і Шольца, потрібно лікувати психічну травму переможених.
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20.12.2024 19:15 Відповісти
И все же русской армии не приходится много хвастаться. За все время существования России русские еще не выиграли ни одной битвы против немцев, французов, поляков или англичан, не превосходя их значительно своим числом. Даже при перевесе сил они всегда были биты другими армиями, исключая пруссаков и турок, но при Четати и Силистрии турки побили русских, хотя численно были слабее.
Русская армия Ф.Энгельс
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20.12.2024 22:36 Відповісти
Зовсім "Таурус" Овафлу дах зніс.
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20.12.2024 19:16 Відповісти
Мне кажется что кремлевская старая моль обиделась на довбо#ба, поэтому примирение вряд ли возможно.
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20.12.2024 19:16 Відповісти
Х*** тебе а не рейтин. Никакого перемирия не будет
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20.12.2024 19:16 Відповісти
Хто небудь йому скаже шо у ***** немає посади подібній тій яку він давав шрьодеру
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20.12.2024 19:17 Відповісти
Вже не знає як прогнутися, - олаф меркель!,(
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20.12.2024 19:17 Відповісти
Білии прапор візьме - замісь чемоданчика
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20.12.2024 19:19 Відповісти
Ще один обісцяний "міратворєц" мріє ***** в очко зазирнути...
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20.12.2024 19:20 Відповісти
До людожерів? "Мирна місія?" Серйозно?
Балістикою. По мільйонному місту. В центрі Європи.
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20.12.2024 19:20 Відповісти
так а що, він хоче повернути ті часи коли німці закупали дешевий газ а на ці гроші кацапи купляли хімію, автомобілі та обладнання у німців. Саме завдяки цій схемі німці жирували останні 20 років.
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20.12.2024 19:32 Відповісти
Німці правлять *********** уже понад 300 років. Всі ці роки успіхи Німеччини забезпечувалися дешевою сировиною з **********.
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20.12.2024 20:03 Відповісти
Це ******* т.з. дипломатія...
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20.12.2024 23:12 Відповісти
Здивований попередніми коментарями. Шановне панство, Ви неодноразово вже бачили позицію Шольца. тут немає нічого дивного...
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20.12.2024 19:20 Відповісти
Дійсно, нічого особистого- просто рейтинг на кістках...
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20.12.2024 19:24 Відповісти
Какой пииzдец в етом мире творится что все едут к людоеду на поклон ради поднять себе рейтинги. А теперь представьте если Украина таки сломается и пойдет на перемирие в итоге все европейские гниды придут на етом хайпе к власти. Вся коалиция которая нам кое как помогает сразу же развалится. И бери Украину тепленькой никто уже нам не поможет. ***** аплодирует стоя.
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20.12.2024 19:21 Відповісти
х-ло - довбо#б

це ескалацiя!
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20.12.2024 19:23 Відповісти
Шольц шукає отой останній цвях у свою домовину. То нехай їде, летить, йде пішки чи на оленях ! Цвях вже висить над головою. А він ПІДНЯТИ ГОЛОВУ боїться на фініші кар'єри.
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20.12.2024 19:30 Відповісти
дай бог щоб цей мудило не увійшов у майбутній уряд.
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20.12.2024 19:33 Відповісти
От довбо дятел, одні і ті граблі., якщо їдеш , то їдь за яйця ***** брати, а не сраку лизати. Ідіот, а не канцлер
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20.12.2024 19:33 Відповісти
Шольц - Орбан- 2 ? Чи німецькі угод'я, на московії перевірить ?
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20.12.2024 19:33 Відповісти
ще Байдена з собою прихопи ви зараз головні решали в світі !
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20.12.2024 19:33 Відповісти
Якщо результат буде такий же як і дзвінка, то його рейтингу *******, всім спасибі - молодець!
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20.12.2024 19:33 Відповісти
Дбл блд. Намагається таким дивним чином врятувати свою мертву партію?
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20.12.2024 19:38 Відповісти
Или наивный, или дебил, или же наивный дебил.
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20.12.2024 19:38 Відповісти
Жалюгідний клоун до якого ніхто серйозно не ставиться. А що роблять такі люди? Метушаться намагаючись показати свою значимість.
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20.12.2024 19:42 Відповісти
Та можна просто--ПІДАР.
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20.12.2024 23:07 Відповісти
Лысый Дедушка Мороз на кремлевскую новогоднюю ёлку едет с подарками. Не забудь снегурочку меркель взять Борода из ваты...
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20.12.2024 19:39 Відповісти
Якщо Шольц хоча б на якийсь час зупинить щоденне захоплення москалями кількох українських сіл, то вже респект.
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20.12.2024 19:40 Відповісти
Зустріч з духовним нащадком Гітлера в москві не заважає Кремлівському Фюреру захоплювати населені пункти в Україні.
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20.12.2024 19:43 Відповісти
Він як був нікчемною німецькою гнідою, так нею і залишився! Це ж треба додуматися - їде до уйла-людожера, якого МУС оголосив у розшук та підозрює у воєнних злочинах!
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20.12.2024 19:48 Відповісти
ОЛУХ шольц.
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20.12.2024 19:50 Відповісти
Вже можно знімати фильм "Тринадцять друзів *****", їх якраз десь стільки й набереться, Папа римський з Овафлом в їх числі.
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20.12.2024 19:51 Відповісти
Передвиборча кампанія шольца, не більше
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20.12.2024 19:55 Відповісти
Печально такое читать
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20.12.2024 19:56 Відповісти
Ой дура-а-к.. (с)
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20.12.2024 19:58 Відповісти
Шольц остаточно скурвився.
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20.12.2024 19:58 Відповісти
хай не забудет взять с собой анжелу меркель и шредера, втроем жопу лизать оно сподручнее.
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20.12.2024 20:05 Відповісти
Шольц ліверний ****
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20.12.2024 20:08 Відповісти
по німецьки-Idiot
Хвуйло буде його як меркельшу травити собаками
Для двіжухі
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20.12.2024 20:08 Відповісти
цей шольц остаточно зламався, несіть Мерца
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20.12.2024 20:11 Відповісти
Зламався? А що, колись був твердий?
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20.12.2024 23:04 Відповісти
Водночас дії Шольца, спрямовані на запобігання ескалації війни, такі як відмова у передачі Україні ракет Taurus та його дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну, знайшли підтримку серед більшості виборців. -- це є підтримка фріцами знищення України і вбивства українців куйлом, а не ЗАПОБІГАННЯ ЕКСКАЛАЦІЇ ВІЙНИ...
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20.12.2024 20:12 Відповісти
Довбо(ОЙ)б...
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20.12.2024 20:12 Відповісти
Шольц завертівся останім часом,до чого це?
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20.12.2024 20:14 Відповісти
До того, що економіка у пуйла вже вісить на волосині.
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20.12.2024 23:03 Відповісти
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20.12.2024 20:21 Відповісти
І льогкім двіжєнієм рукі Трампа, ***** з ізольованого військового злочинця, вбивці, террориста перетворюється... перетворюється... у рукопожатого Президента, до якого знову їздять у гості. Підождіть, він ще й жертвою цієї війни стане.
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20.12.2024 20:23 Відповісти
воно катається бовтається як те що не тоне, а нам ракети на голову від тих "мирних" пропозицій. сиди вдома ссикло
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20.12.2024 20:35 Відповісти
фрау штази 2:0 !!!(((
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20.12.2024 20:47 Відповісти
Рахівник Вотруба у своєму амплуа: як би чого не трапилося.
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20.12.2024 20:55 Відповісти
За московською «пенсією», протоптаною стежкою Шрьодера і Кнайсіль.
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20.12.2024 20:57 Відповісти
Как врач или как киллер?
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20.12.2024 21:21 Відповісти
фашисти до фашистів.
З зарплатнею мабуть їде
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20.12.2024 22:25 Відповісти
пуйло сказало шольцу, що поцілунки у дупу по телефону не приймає; тільки очно.
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20.12.2024 23:00 Відповісти
Брехня. Нічого схожего ,,Der Spiegel '' не писав. Де тоді Валерiя Сушкова цю інформацію знайшла?Сама вигадала? І яка ціль? - Срач в коментарях? Та й таке...
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21.12.2024 00:50 Відповісти
Напевно, він дуже хоче заглянути в очі )(уйлу. У нас також деякі і заглядали і кричали про перемир'я. Так заглядались що
це, тільки криваве перемир'я наступило и триває і зараз
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21.12.2024 06:55 Відповісти
 
 