Шольц планує візит до Москви з "мирною місією" найближчими днями, - Der Spiegel
Канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається використати потенційне примирення між Україною та Росією, щоб зміцнити свій політичний рейтинг напередодні дострокових парламентських виборів 23 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Der Spiegel.
Як зазначається, під час голосування за вотум довіри уряду Шольца 16 грудня представник ХДС сказав іншому члену Бундестагу, що має інформацію про майбутній візит Шольца із "миротворчою місією", і це варто розслідувати.
"Він сказав, що його старий знайомий є членом "Східного комітету німецької економіки" (німецької зовнішньоторгівельної асоціації - ред.), який десятиліттями підтримує добрі відносини з Кремлем. І там, у комітеті, твердо переконані, що канцлер поїде до Москви з "миротворчою місією" в найближчі кілька днів", - пише видання.
Наразі опитування показують, що рейтинг Шольца та його соціал-демократичної партії суттєво поступається блоку ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.
Водночас дії Шольца, спрямовані на запобігання ескалації війни, такі як відмова у передачі Україні ракет Taurus та його дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну, знайшли підтримку серед більшості виборців.
На думку політологів, успішна "миротворча діяльність" Шольца у найближчі два місяці, що залишилися до виборів, може підвищити його рейтинг та дозволить зберегти посаду канцлера Німеччини.
Дзвінок Шольца Путіну
Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним.
За його словами, телефона розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.
У понеділок, 16 грудня, німецький Бундестаг висловив недовіру уряду чинного канцлера країни Олафа Шольца.
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Хтось повинен це робити.
Проте зараз сама росія прийшла в Україну з мечем, а значить і має загинути. Бо цей меч насправді виконав роль естафетної палички, переданої німецькими фашистами фашистам російським, які перемігши Дракона самі стали Драконом.
На Заході до цієї пори помилково думають, що Драконом є вони, а не росія. А тому і стримуються від активних дій, бо потрапили в залежність від історичних комплексів. Особливо залежні від них німці, яким, судячи по поведінці Меркель і Шольца, потрібно лікувати психічну травму переможених.
Русская армия Ф.Энгельс
Балістикою. По мільйонному місту. В центрі Європи.
це ескалацiя!
Хвуйло буде його як меркельшу травити собаками
Для двіжухі
Трампа, ***** з ізольованого військового злочинця, вбивці, террориста перетворюється... перетворюється... у рукопожатого Президента, до якого знову їздять у гості. Підождіть, він ще й жертвою цієї війни стане.
З зарплатнею мабуть їде
це, тільки криваве перемир'я наступило и триває і зараз