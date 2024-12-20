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Новини Війна в Сирії Війна
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США заявили про ліквідацію лідера ІДІЛ унаслідок авіаудару в Сирії

США заявили про ліквідацію лідера ІДІЛ в Сирії

Сили Центрального командування США (CENTCOM) під час спецоперації 19 грудня завдали високоточного авіаудару по лідеру терористичного угруповання "Ісламської держави" Абу Юсіфу в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центрального командування США.

Зазначається, що в результаті авіаудару були ліквідовані двоє бойовиків, зокрема й Абу Юсіф.

Вказано, що цей авіаудар є "частиною зусиль, спрямованих на зрив і послаблення спроб терористів планувати й здійснювати напади на цивільне населення, військових США, а також союзників і партнерів у регіоні та за його межами".

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У CENTCOM також повідомили, що цей удар був нанесений в районі, який раніше контролювався сирійським режимом Башара Асада і росіянами.

Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла наголосив, що США спільно з союзниками не дозволять ІДІЛ використовувати ситуацію в Сирії для відновлення своєї діяльності.

"ІДІЛ планує звільнити понад 8 000 бойовиків, які наразі перебувають у сирійських в’язницях. Ми будемо активно атакувати лідерів та бойовиків терористичної організації, зокрема тих, хто намагається здійснювати операції за межами Сирії", - додав він.

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США заявили про ліквідацію лідера ІДІЛ унаслідок авіаудару в Сирії

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом сирійський диктатор Башар Асад зробив першу публічну заяву після падіння його режиму і втечі до Росії, стверджуючи, що він не хотів залишати країну, але зробив це за посередництва Москви.

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Автор: 

ліквідація (3918) Сирія (1859) США (22799) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+16
Тю *****. Значить самокатом ушльопка "переїбать" - то тероризм, а ІГІЛівця ракетою - то нести демократію, так?
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20.12.2024 19:49
+8
А в той час, як Україна втратила внаслідок дій російських терористів 400 000 українців, в США не тільки не оголосили про початок антитерористичної операції проти кремлівських ядерних терористів та не влучили ракетою в бункер путіна, а навіть не оголосили росію країною-спонсором тероризму, залишаючи дипломатичний імунітет для путіна та його людиноподібних коней в МЗС.
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20.12.2024 19:52
+7
И вообще скажите почему ИГИЛ называют террористами а кремлевский режим убивший за последнее десятилетие миллионы людей по всему миру все считают неприкасаемыми и чуть ли не святыми? Или рашисты могут отрезать головы и отрубать руки а ИГИЛу нельзя? Да ИГИЛ по сравнению с рашистами вообще святые
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20.12.2024 20:10
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Ось їм вірю. Це не кацапська ракета з вбудованим штабом ІДІЛ - куди влучила, там і штаб ІДІЛ.)
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20.12.2024 19:47 Відповісти
Треба ще одного лідора, найвеличнішого зеленого мародера
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20.12.2024 20:00 Відповісти
Тю *****. Значить самокатом ушльопка "переїбать" - то тероризм, а ІГІЛівця ракетою - то нести демократію, так?
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20.12.2024 19:49 Відповісти
А в той час, як Україна втратила внаслідок дій російських терористів 400 000 українців, в США не тільки не оголосили про початок антитерористичної операції проти кремлівських ядерних терористів та не влучили ракетою в бункер путіна, а навіть не оголосили росію країною-спонсором тероризму, залишаючи дипломатичний імунітет для путіна та його людиноподібних коней в МЗС.
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20.12.2024 19:52 Відповісти
"Не очень удачная идея."
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20.12.2024 19:54 Відповісти
Ета другоє
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20.12.2024 19:55 Відповісти
Там визитки Правого Сектора или Яроша не нашли? Ну может Зоряна или Шкиряка? 🤔
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20.12.2024 19:54 Відповісти
Зоряна знайшли візитку, а от Шкиряка ще шукають
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20.12.2024 20:54 Відповісти
Авжеж, це ж не *уйло який весь світ своєю ''ядрьонною бімбою'' лякає.
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20.12.2024 19:56 Відповісти
А разве можно уничтожать таким способом лидеров? Нам так завывали что нельзя даже уничтожать рашистких генералов. Какие то двойные стандарты постоянно в США
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20.12.2024 20:06 Відповісти
И вообще скажите почему ИГИЛ называют террористами а кремлевский режим убивший за последнее десятилетие миллионы людей по всему миру все считают неприкасаемыми и чуть ли не святыми? Или рашисты могут отрезать головы и отрубать руки а ИГИЛу нельзя? Да ИГИЛ по сравнению с рашистами вообще святые
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20.12.2024 20:10 Відповісти
І десь під Кастрамою "заплачет мать-старушка"...
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20.12.2024 20:14 Відповісти
а по бункеру ***** слабо ? чи хоча б пухлого Ина .
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20.12.2024 20:24 Відповісти
у них ядрьона пакета є, може у відповідь полетіти
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21.12.2024 06:41 Відповісти
А завдати високоточного авіаудару по лідеру терористичного угрупування під назвою РФ ? Ні?Треба боротись з первопричиною, а не з наслідками. Якщо зникне проблема терористичноі РФ, то зникнуть по всьому світові і ій подібні террористичні організаціі. Поки живе та тварюка яка іх плодить і підтримує , боротьба з тероризмом по всьому свту буде безкінечною.....
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20.12.2024 20:47 Відповісти
Знищувать ватажків, це добре.
Але це нагадує зрізання грибів - більше зрізаєш, ще більше нових виникає...
Вбили Юсіфа, завтра вискочить якийсь Махмуд.
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20.12.2024 21:07 Відповісти
Краще б вони відзвітували про ліквідацію терориста світового масштабу )(уйла бункерного.
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20.12.2024 21:54 Відповісти
 
 