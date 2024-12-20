США заявили про ліквідацію лідера ІДІЛ унаслідок авіаудару в Сирії

Сили Центрального командування США (CENTCOM) під час спецоперації 19 грудня завдали високоточного авіаудару по лідеру терористичного угруповання "Ісламської держави" Абу Юсіфу в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центрального командування США.

Зазначається, що в результаті авіаудару були ліквідовані двоє бойовиків, зокрема й Абу Юсіф.

Вказано, що цей авіаудар є "частиною зусиль, спрямованих на зрив і послаблення спроб терористів планувати й здійснювати напади на цивільне населення, військових США, а також союзників і партнерів у регіоні та за його межами".

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У CENTCOM також повідомили, що цей удар був нанесений в районі, який раніше контролювався сирійським режимом Башара Асада і росіянами.

Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла наголосив, що США спільно з союзниками не дозволять ІДІЛ використовувати ситуацію в Сирії для відновлення своєї діяльності.

"ІДІЛ планує звільнити понад 8 000 бойовиків, які наразі перебувають у сирійських в’язницях. Ми будемо активно атакувати лідерів та бойовиків терористичної організації, зокрема тих, хто намагається здійснювати операції за межами Сирії", - додав він.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом сирійський диктатор Башар Асад зробив першу публічну заяву після падіння його режиму і втечі до Росії, стверджуючи, що він не хотів залишати країну, але зробив це за посередництва Москви.

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