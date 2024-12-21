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Фіцо зустрінеться з Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу, - Вучич

Фіцо поїде до Путіна на тлі відмови України від транзиту російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наступного тижня поїде на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним через відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич в ефірі телеканалу Happy, який цитує РТС, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що дізнався про візит Фіцо "неофіційно", але, за його словами, це "цілком достовірно".

Лідер Сербії зазначив, що словацький прем’єр зустрінеться з очільником Кремля у понеділок, 23 грудня, офіційно "як лідер країни Європейського Союзу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу: нібито пропонував 500 млн євро російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО, - Politico

"І мені не потрібно пояснювати, яку реакцію це викличе в інших європейських лідерів з ЄС. Це лише показує, наскільки ускладнюється ситуація", - наголосив Вучич. 

Сербський президент додав, що від рішення України припинити транзит російського газу найбільше постраждають Словаччина та Австрія.

Читайте також: Транзиту російського газу не буде: Акції "Газпрому" впали після заяв Зеленського і Путіна

Що передувало?

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинення транзиту газу через Україну може призвести до серйозного конфлікту між країнами.

Заява Фіцо була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив, що Україна не продовжить транзит російського газу, хоча зазначив, що може розглянути можливість транспортування газу з інших джерел, за умови, що Росія не отримає кошти до завершення війни. Зеленський також наголосив на готовності до переговорів за участю ЄС і держав-членів щодо нового постачання.

Раніше угорська компанія MOL Group домовилася про транспортування російської нафти через Білорусь і Україну в Словаччину і Угорщину. Водночас, Словаччина заявила про намір продовжити переговори з ЄС, Україною та іншими країнами для забезпечення постачання газу, якщо контракт з Росією, що включає транзит через Україну, не буде продовжений.

Автор: 

путін володимир (23811) росія (65146) Словаччина (1102) Фіцо Роберт (202) транзит газу (1013) Вучич Александр (84)


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Топ коментарі
+27
Піздєц! - і це краіна НАТО
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21.12.2024 12:08
+17
І зробить дєду язичком приємне
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21.12.2024 12:08
+16
А может быть лучше сразу отдать этим уродам всю Украину, в обмен на пленных?

Запомните, запишите и детям передайте, никогда не ведите никаких переговоров с террористами и их пособниками, это приводит только к ещё большим жертвам и потерям, это, аксиома.
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21.12.2024 12:13
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Ябеда-карябеда
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21.12.2024 12:06 Відповісти
Тю, які проблеми? Закачувати газ в бойову частину шахеда, і таким чином доставляти в Словаччину.
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21.12.2024 12:06 Відповісти
А ще можна газ орєшніком у Словаччину перекидати.
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21.12.2024 18:55 Відповісти
Фицо едет ************ и попросить так вжарить по Украине, чтобы обнаглевшая Украина сама начала просить продолжение транзита?
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21.12.2024 12:07 Відповісти
І зробить дєду язичком приємне
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21.12.2024 12:08 Відповісти
Піздєц! - і це краіна НАТО
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21.12.2024 12:08 Відповісти
і єс
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21.12.2024 21:39 Відповісти
А що від них чекати ще, від цих хабарників. Фіцо зрозуміло, що отримує хабарі від путіна, як Орбан. Вони знатні хабарники. І звісно, що будуть звинувачувати в цьому того, на кого їм вкаже Путін. І робитимуть усе, що він скаже.
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21.12.2024 12:09 Відповісти
якщо вірити цьому фіцо, то зеля йому пропонував хабар, але не особисто йому, а якимись віртуальними активами кацапськими перекрити витрати, ще той маланєц. а х...ло дає йому особисто, тому він жо х...ла і біжить.
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21.12.2024 13:45 Відповісти
Їде і лизнута і соснути і поплакати. Чистий підор.
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21.12.2024 12:09 Відповісти
Транзит треба продовжити в обмін на звільнення цивільних заручників і військовополонених, зокрема Азовсталі. Даремно наша влада не домовляється про це з Фіцо та Орбаном - життя та здоров'я людей в полоні вартує якихось дій.
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21.12.2024 12:10 Відповісти
А может быть лучше сразу отдать этим уродам всю Украину, в обмен на пленных?

Запомните, запишите и детям передайте, никогда не ведите никаких переговоров с террористами и их пособниками, это приводит только к ещё большим жертвам и потерям, это, аксиома.
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21.12.2024 12:13 Відповісти
Транзит газу - це не територія. Заручники і полонені - повинні бути головним пріоритетом. Якщо українці будуть бачити, що держава робить все щоб звільняти своїх громадян - це цементує саму державу.
Якраз зараз той момент, коли можна було б зіграти на темі транзиту і Фіцо з Орбаном залюбки б полетіли в Москву і домовилися.
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21.12.2024 12:19 Відповісти
У меня с вами разное понимание чести и совести, лично я их не меняю, даже на свою жизнь и это не гипербола и не пафос, это правда, по другому жить не стоит, я так думаю.
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21.12.2024 12:53 Відповісти
На фронт
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21.12.2024 13:46 Відповісти
Ви все правильно пишете ,але ви наївно переоцінюєте життя людини. Є інтереси держави ,а є інтереси людини і якщо вони не збігаються ,то інтереси держави будуть в пріоритеті, нехтуючи навіть життям групи людей. Людина для держави це лише ресурс, лише одинця, яку можна легко замінити.
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21.12.2024 12:59 Відповісти
*** им, а не транзит. Пусть идут лесом.
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21.12.2024 13:58 Відповісти
Дуже гарна ідея.
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21.12.2024 13:47 Відповісти
Вони настільки недолугі, що навіть пристрелити цю мразоту не спромоглися!! Куди там їм воювати!!!
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21.12.2024 12:11 Відповісти
Фицо, не расстраивайся, и это тоже пройдёт.
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21.12.2024 12:14 Відповісти
В Евразии намечается новый военный блок СВР а мы думали что генерал СВР это что-то другое а оно вон оно что Словакия, Венгрия, Россия!
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21.12.2024 12:14 Відповісти
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21.12.2024 12:15 Відповісти
А до чого тут Україна? Це ж Фіцу потрібен газ! Нехай бочками,каністрами або банками возить! То його справа!
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21.12.2024 12:15 Відповісти
Нужно будет обязательно прописать в Конституцию Украины пункт, запрещающий власти иметь какие-либо отношения с теми странами, которые поддерживали, прямо или косвенно, агрессию быдлостана против Украины.
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21.12.2024 12:17 Відповісти
Только власти? А туристам можно туда ездить отвозить наворованные бабосики на курорты союзников агрессора?
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21.12.2024 12:20 Відповісти
може їсти кислі щі у кримлі і таким чином до словатчини газ привозити
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21.12.2024 12:19 Відповісти
Кислі щі це напій. Сильногазований квас - така старовинна кока-кола.
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21.12.2024 12:41 Відповісти
Нехай Фіцо спочатку з'їздить в Болгарію, на стажування до Олесі Костянтинівни
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21.12.2024 12:20 Відповісти
Нехай арєшніками рашистські підари газ до словацьких, мадярських та австрійських підарів возять
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21.12.2024 12:21 Відповісти
@уйло ж каже про серійне виробництво арєшніка - ото засобів доставки достатньо
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21.12.2024 12:22 Відповісти
І заплакав Фіцо: "-Памагіте! ******** рузького газу лішают!"
І поєхал Фіцо к рузькому царю плакатись і чєлобітную біть!
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21.12.2024 12:21 Відповісти
Фіцо з відрами ,до )(уйла поїде газ набирати
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21.12.2024 12:24 Відповісти
Трясця, цей довбоДятел нічого й не зрозумів. Перший раз не вийшло, то вдруге приціл не ... зіб'ється.
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21.12.2024 12:31 Відповісти
буде домовлятись щоб російський газ у Словаччину суперджетами возили?
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21.12.2024 12:31 Відповісти
Їде отримати від ***** 500 косих.
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21.12.2024 12:33 Відповісти
хай їде - пуйло сам переляканий а тут ще цей дурік приїде і паніковать почне
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21.12.2024 12:38 Відповісти
Ябедничать пошел. Заодно Фицо и цену себе назначил намекая что ЗЕ уже ему обещал 500 мильйонов. Теперь ***** должен перебить ету цену
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21.12.2024 12:47 Відповісти
Буде просити арєшнік як останній аргумент.
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21.12.2024 12:48 Відповісти
За кєшом приіхав. Ну то пару вазіл з під Ху..ла забери, там газу багато, на всіх словаків вистачит.
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21.12.2024 12:51 Відповісти
Забігали до *****, як тількт Трамп на горизонті з'явився. Наче тільки цього й чекали.
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21.12.2024 12:53 Відповісти
Буде багато патякати то українська нафтотруба "Дружба" може стати на ремонт на невизначений термін

Тобто, Фіцо напередодні інавгурації Трампа відмовляється купувати американський газ і віддає перевагу газу фашиста пуйла?! Ну.....ну.

Треба Трампу сказати, шо Фіцо дає заробити гроші пуйлу, а не американському, великому Народу!
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21.12.2024 13:05 Відповісти
Нехай фіцо в штанах носить той кацапський газ і кожному сербу напердить в стакан
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21.12.2024 13:18 Відповісти
Фіцо майстер пенсіонерського петінгу, поїде зализувати вавку на сраці х*йла...)))
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21.12.2024 13:37 Відповісти
Я щось пропустив? Невже Реджеп Тайїп знову ятаганом бавився
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21.12.2024 13:51 Відповісти
Все те принципы, на которых до войны держался мир, полностью сгнили, у основной массы населения Земли выработалось извращённое понимание справедливости и порядочности, отсюда и такое равнодушие и безразличие к рашистской агрессии и её преступлениям, против народа Украины и всего человечества.

Изменить всё и сразу не получится, нужно всё решать поэтапно, но, без справедливого окончания войны, изменить ничего не получится, а жить в состоянии хаоса долго тоже не получится, так что, шансов на положительный выход из создавшейся ситуации очень мало.
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21.12.2024 13:58 Відповісти
Якщо Фіцо так переймається кацапським газом, посадіть його у газен-ваген.
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21.12.2024 14:02 Відповісти
Контракт заканчивается. Всё что было по контракту Украина доставила. Правда немного меньше, но там проблемы с расейской стороны были. Украина свои обязательства выполнила и по доставке и по сбережению в ПГХ
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21.12.2024 14:08 Відповісти
Дивіться, словаки, до якого хаосу у вашій країні довів ваш Фіцо! Зараз у Словаччині відчуєте "дружбу Фіцо з пуйлом"! Економіка, комунальна сфера ... Це все зробив Фіцо, не вміє керувати він країною.
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21.12.2024 14:08 Відповісти
кому потрібне таке НАТО де орбан,фіцо,ердоган..
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21.12.2024 15:10 Відповісти
9 травня на Червону площу з балонами
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21.12.2024 15:11 Відповісти
Не Фицо,а Фрицо...
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21.12.2024 17:11 Відповісти
 
 