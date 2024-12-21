Фіцо зустрінеться з Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу, - Вучич

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наступного тижня поїде на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним через відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич в ефірі телеканалу Happy, який цитує РТС, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що дізнався про візит Фіцо "неофіційно", але, за його словами, це "цілком достовірно".

Лідер Сербії зазначив, що словацький прем’єр зустрінеться з очільником Кремля у понеділок, 23 грудня, офіційно "як лідер країни Європейського Союзу".

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"І мені не потрібно пояснювати, яку реакцію це викличе в інших європейських лідерів з ЄС. Це лише показує, наскільки ускладнюється ситуація", - наголосив Вучич.

Сербський президент додав, що від рішення України припинити транзит російського газу найбільше постраждають Словаччина та Австрія.

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Що передувало?

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинення транзиту газу через Україну може призвести до серйозного конфлікту між країнами.

Заява Фіцо була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив, що Україна не продовжить транзит російського газу, хоча зазначив, що може розглянути можливість транспортування газу з інших джерел, за умови, що Росія не отримає кошти до завершення війни. Зеленський також наголосив на готовності до переговорів за участю ЄС і держав-членів щодо нового постачання.

Раніше угорська компанія MOL Group домовилася про транспортування російської нафти через Білорусь і Україну в Словаччину і Угорщину. Водночас, Словаччина заявила про намір продовжити переговори з ЄС, Україною та іншими країнами для забезпечення постачання газу, якщо контракт з Росією, що включає транзит через Україну, не буде продовжений.