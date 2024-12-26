Білорусь готова розмістити у себе "десяток" комплексів "Орешник", - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ зможе розмістити на своїй території близько 10 комплексів "Орешник", які поставить Росія.

Про це він сказав журналістам, цитує білоруське інформагентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

За словами білоруського диктатора, якщо буде потрібно, то "обмежуватися десятком необов'язково".

"Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше", - заявив Лукашенко.

Крім того, він додав, що вже "вибрав кілька місць", де їх можна розмістити.

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Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що вже обирає місце для розміщення російського комплексу "Орешник", який йому пообіцяв передати диктатор РФ Володимир Путін.

Удар РФ по Україні "Орешником"

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро.

Також Путін пригрозив ударом "Орешника" по Києву.

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