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Білорусь готова розмістити у себе "десяток" комплексів "Орешник", - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ зможе розмістити на своїй території близько 10 комплексів "Орешник", які поставить Росія.

Про це він сказав журналістам, цитує білоруське інформагентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

За словами білоруського диктатора, якщо буде потрібно, то "обмежуватися десятком необов'язково".

"Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше", - заявив Лукашенко.

Крім того, він додав, що вже "вибрав кілька місць", де їх можна розмістити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив про завезення десятків ядерних боєголовок до Білорусі

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що вже обирає місце для розміщення російського комплексу "Орешник", який йому пообіцяв передати диктатор РФ Володимир Путін.

Удар РФ по Україні "Орешником"

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро.

Також Путін пригрозив ударом "Орешника" по Києву.

Також читайте: "Орешник", яким РФ вдарила по Дніпру, містив деталі, виготовлені у 2017 році, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655) росія (65191) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+27
Ще один довбой...б носиться з цім орешником. Пюрешник собв розмести, дебіл колгоспний.
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26.12.2024 16:57
+20
Готовий розмістити десять того, чого в природі всього пару штук ))
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26.12.2024 16:58
+15
Бульбєшнік...
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26.12.2024 16:58
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Бульбазавр знає що в січні пипа його задумав вбити і торгується
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26.12.2024 16:56 Відповісти
Ще один довбой...б носиться з цім орешником. Пюрешник собв розмести, дебіл колгоспний.
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26.12.2024 16:57 Відповісти
Готовий розмістити десять того, чого в природі всього пару штук ))
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26.12.2024 16:58 Відповісти
Тю... Було виготовлено лише 2. Одну використали. Одна лишилась. Пишуть що спроба запустити другу буцім то була невдалою. Зробити більше не можуть.
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26.12.2024 17:38 Відповісти
А я вот вам сейчас покажу где я готов сделать копию полигона БульбінЯр, викопать десяток пускових шахт для орешніка і посадіть туда десяток бульбо-орешніков под лопату
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26.12.2024 21:54 Відповісти
Бульбєшнік...
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26.12.2024 16:58 Відповісти
.уешнік
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26.12.2024 17:57 Відповісти
Він кінчить погано. Тікати не буде, його роздеруть на шматки.
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26.12.2024 16:58 Відповісти
АрэшникЛуке в жопЭшник
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26.12.2024 16:59 Відповісти
і
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26.12.2024 16:59 Відповісти
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26.12.2024 17:00 Відповісти
А у кацапів є стільки кокошнікАФ?
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26.12.2024 17:01 Відповісти
Спочатку хай пакет ти придбає. Десь один орешник, мільйон пакетів
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26.12.2024 17:30 Відповісти
А пакЄт для чого?
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26.12.2024 17:39 Відповісти
Десяток малувато, розміщай побільше. Два старих піде..и, бульбофюрер і пуйло лякають світ своїми недоракетами. Як розповідпав один спеціаліст, який добре знається на цій темі, то у пуйла може бути до десятка таких ракет, перероблених із тополів чи рубежів, які можуть злетіти, а куди вони впадуть - невідомо. Решта навряд чи злетить в найбижчі роки. Але для тупого населення Засрашки це як бальзам, щоб когось залякати та вбити. Кого ви діди ботексні лякаєте?
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26.12.2024 17:01 Відповісти
За Орешник порвут бацьке весь скворешник..
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26.12.2024 17:03 Відповісти
Вже сивина волосся покриває , а розуму він так і не придбав ...
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26.12.2024 17:03 Відповісти
Лука просто снова мечтает ипаться. Прописано доктором по 10 доз в день через дупу.
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26.12.2024 17:05 Відповісти
Йо...ь, хто небудь, цього зарвавшогося колгоспника по його тупій макітрі
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26.12.2024 17:05 Відповісти
...білоруси, ваш крИманич - дебіл, та ще й хвойда шизофреника-садиста *****... женіть цю п.длу, поки є останній шанс і "полк Калиновського"...
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26.12.2024 17:11 Відповісти
Краще мовчіть,бо білоруси нагадають нам про нашого горе керманича.
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26.12.2024 17:24 Відповісти
...ми виправляємо свої "зальоти" регулярно, виправимо й це зенепорозуміння, а білоруси "смокчуть пісю" довше навіть чим кацапи у *****.. ну та то їхня вже справа - може їм нравіццццца.. - нехай...
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26.12.2024 17:33 Відповісти
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26.12.2024 17:17 Відповісти
ну і хоча б один підводний човен.
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26.12.2024 17:21 Відповісти
Так у Пути их всего два было:
- первый побил крыши в гаражном кооперативе в Днепре;
- второй взорвался при запуске.
Фсьоооо....
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26.12.2024 17:22 Відповісти
Це в реальному стану, а по доповіді їх стільки що кожному москалю можна замість зарплати видавати
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26.12.2024 17:27 Відповісти
Ага, так воно і було.
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26.12.2024 17:30 Відповісти
ну шош ти фраєр так кантору паліш - етім ж посмешніком можно біло пугать непуганих європейцев аж до вихода в окно самого кремлевского посмешніка... еее-ххх...
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26.12.2024 21:56 Відповісти
Це він хоче підвищити свій статус, тільки перед ким? Перед ху...лом статус визначений, а інші з нього сміються. Білорусам потрібно зрозуміти, що він їх опустив на дно на багато років.
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26.12.2024 17:25 Відповісти
чому цим ****** можна усе розміщати , а нам нічого не дозволяють? Бо політики стали ******и та політичними кастратами ?
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26.12.2024 17:30 Відповісти
Можливо ви не тих так називаєте ?
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26.12.2024 17:43 Відповісти
Це ще не ескалація і не правакація? Зато як верещало це падло коли НАТО хотіло розмістити в Європі просто ПВО щоб збивати ракети. Жалко цю падаль в 2020 не добили. Тепер воно пів світу буде кошмарити поки не здохне
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26.12.2024 17:32 Відповісти
Усатый диктатор такая же мразь, как и кремлёвский шизофреник, когда закончится война, нужно этих двух упырей посадить голыми в одну клетку и возить по всему миру, чтобы люди смогли увидеть, кого они боялись, возможно им станет стыдно.
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26.12.2024 17:37 Відповісти
Вітання західноліберальним імпотентам - 20 років ******* вигляд , що Лука нелигітимний - натомість весь цей час , із задоволенням , ведуть з ним бізнес ... От і маєте тепер !
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26.12.2024 17:42 Відповісти
Да не забудь на охрану орешника пригласить .
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26.12.2024 17:45 Відповісти
Вусате лайно тобі особисто це не допоможе, ти все одно як злочинець будеш засуджений до страти методом повішання
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26.12.2024 17:53 Відповісти
Цей дурник та і здохне ідіотом ,невже тебе хтось вважає політиком ти всього нікчемна московська маріонетка.
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26.12.2024 18:02 Відповісти
Воно вже визначило місця для орєшніков, агоном хрінів! Дивився б краще, щоб не отримати на горіхи!
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26.12.2024 18:31 Відповісти
иди ***** ***********!
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26.12.2024 18:45 Відповісти
А картопляників скільки готовий розмістити?
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26.12.2024 19:02 Відповісти
навіть якщо з 10ок путін йому дасть, ні нато ні сша навіть не пікнуть.
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26.12.2024 22:02 Відповісти
 
 