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Новини
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Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна, - Зеленський

Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з ВПП", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

"Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей", - підсумував він.

Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна

Читайте: Корабель для вивезення російських військ із Сирії зламався у відкритому морі, - ГУР МО

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом сирійський диктатор Башар Асад зробив першу публічну заяву після падіння його режиму і втечі до Росії, стверджуючи, що він не хотів залишати країну, але зробив це за посередництва Москви.

Також дивіться: Зеленський заявив, що США збільшують постачання військової допомоги України. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) допомога (8348) Сирія (1860) гуманітарна допомога (991)


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Топ коментарі
+34
треба було ще виплатити по тисячі
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27.12.2024 10:30
+24
А нашим ВПО як допомогли, виб+₴#дки зелені..?
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27.12.2024 10:32
+21
Они ведут переговоры о сохранении российских баз,за это им борошно,потужна дипломатия.
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27.12.2024 10:34
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Сирія нас не забуде
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27.12.2024 10:28 Відповісти
,,,але хрин згадає
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27.12.2024 11:22 Відповісти
Чого ж - араб як срати сідав - то Зелю згадав
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27.12.2024 11:37 Відповісти
московит ще не всі вийшли? мають нагоду ще і наше зерно прихопити. злі язики кажуть в московитів швах по врожаю озимини, будуть картки вводити
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27.12.2024 10:30 Відповісти
треба було ще виплатити по тисячі
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27.12.2024 10:30 Відповісти
Там Дії немає...
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27.12.2024 10:34 Відповісти
А нашим ВПО як допомогли, виб+₴#дки зелені..?
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27.12.2024 10:32 Відповісти
Для наших ВПО влада робить все щоб змусити їз повернутися в окупацію, вони як бидло були продані разом з територіями, тому й небуло гум киридорів, організованої евакуації і на жаль багато вже повернулось і ще більше спробує навесні повернутись і мова не про 150 000 а набагато більші, я сам ВПО тому знаю настрої своїх земляків.
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27.12.2024 10:44 Відповісти
Так ,бажаючих повернутися багато,особливо в кого ще там майно ціле залишилось,
чи старі батьки. Але гистапо не всіх пропускає. Нажаль ті кого це не зачепило
не розуміють що ВПОшники ,особливо літні не хочуть до кінця життя тинятися
по общагам і зйомним квартирам.
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27.12.2024 11:11 Відповісти
Ми теж ВПО і дивлячись на цей zeлений терор, починаємо замислюватися про повернення(
Тим часом ходять чутки, що хло спеціально може пом"якшити на пару років вимоги до повертаючих, тоді Україну залишать кілька мільонів ВПО, що зараз платять шалені гроші за оренду...
Це московітам обійдеться значно дешевше, ніж воювати - половина України в еміграції, половина -в окупації ,
Zeвиродки виконали Оманські угоди!
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27.12.2024 11:35 Відповісти
Ще гречки треба відправити
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27.12.2024 10:34 Відповісти
Они ведут переговоры о сохранении российских баз,за это им борошно,потужна дипломатия.
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27.12.2024 10:34 Відповісти
"Найбільшими племенами Сирії є: руала, шаммар, акейдат, валяд алі, бені халед, мава, хадеддіїн, фадль і т. д." - так яому племені гуманітарку передали?
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27.12.2024 10:35 Відповісти
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27.12.2024 11:14 Відповісти
бені халед. Це хоч якось нас з ними пов'язує, бо хоч трохи нагадало про коломойського.
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27.12.2024 11:57 Відповісти
На сході ще живуть бедуїни, де діє бедуїнське звичаєве право...
Можливо їм передали!
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27.12.2024 12:17 Відповісти
у нашій країні така біда, що гарант в першу чергу повинен думати про своїх бідуінів.
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27.12.2024 12:22 Відповісти
зєліні браття. гуманітарка під зеленим прапором кварталу.
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27.12.2024 10:36 Відповісти
Мені цікаво, який пан дав дозвіл, холопам, точніше слугам дозвіл на таку крадижку
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27.12.2024 11:27 Відповісти
Як голий в баню...
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27.12.2024 10:39 Відповісти
А був би на його місці якийсь дурачок, із держрезерву воюючої крвїни і тисячу могли б відправити і дві.
А Вова маладєц, тільки 500, ні граму більше і ніякого піару.
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27.12.2024 10:42 Відповісти
Ти дебіл??

Українським біженцям та старечі гуманітарку надай!!!
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27.12.2024 10:43 Відповісти
Йому пох. Їм всім - пох.
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27.12.2024 10:53 Відповісти
Особливо що хліб 🍞 знову подорожчав
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27.12.2024 11:29 Відповісти
https://tsn.ua/groshi/v-********-zdorozhchaye-hlib-ekspert-poyasniv-koli-ce-stanetsya-2697972.html

Бізнес.
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27.12.2024 10:52 Відповісти
Він вважає себе монархом? Якого куя він зерно, що належить Україні, відправив комусь? Вони що, з голоду помирають? Ми одна з найбідніших країн у світі, на території якої йде повномасштабна війна і яка сама стоїть з простягнутою рукою....
15кг борошна на сім'ю з 5 осіб на місяць? Це по 100 гр муки на добу або 300 кал, це втричі менше ніж мінімальні біологічні потреби людського організму. Який же він довбойоб.....
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27.12.2024 10:56 Відповісти
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27.12.2024 11:18 Відповісти
Це справедливо, ми можемо ще потерпіти, без світла, їжі, та богато іншего. Тім паче ми не знаємо кому воно достане. Да і на фронті почекають. Їм це сподобається
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27.12.2024 11:04 Відповісти
Ткїупа, зелена мерзото!
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27.12.2024 11:18 Відповісти
А скільки тон борошна, точніше кілограм, було відправлено державою для вимушених переселенців? Чи волонтерської і міжнародної допомоги достатньо?
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27.12.2024 11:19 Відповісти
Я дивуюся, як нам ще допомагають, адже нам грошей дівати нікуди. Та і армія не потребує, саперні лопатки є і досить. А сирійці молодці вони розмістять бази Ху....лостану. і усім буде добре
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27.12.2024 11:35 Відповісти
на справді ця "допомога" це звичайна схема розкрадання грошей з бюджету. Є заява, є виділення грошей, а далі борошно на продаж. Зерно офіційно із України уходило по однієї ціні, а в порти призначення проходило вже по інший.
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27.12.2024 18:38 Відповісти
Правильно, в Украине ж всего через край... Гуманист х@ев. Весь вовин гуманизм направлен вовне: то кацапских пленных откармливать, теперь цыган. Показушник, ****. Свои граждане перетопчутся. Это называется "на чужом горбу в рай въехать"
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27.12.2024 11:27 Відповісти
Потужно!
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27.12.2024 11:28 Відповісти
Лідор, фулє
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27.12.2024 11:32 Відповісти
оце справжня гидотна зелена геополітика. арабам зерно, а українцям? українці зараз жирують? 73% зеідіотам дякуємо за майбутній 1933 рік голодомору в Україні.
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27.12.2024 11:34 Відповісти
Вкрохнчики хочуть наступним лідором придулу, той супутниками стане піаритися
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27.12.2024 11:37 Відповісти
Досить мабуть 73% хаять, вони і самі зрозуміли що отримали, а ось від них залежить кого виберуть наступним. Так що ліпше треба перетягнути на свій бік. А то так і будете 23 %
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27.12.2024 11:40 Відповісти
73% зегорбанів тільки могила виправить.
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27.12.2024 11:46 Відповісти
ні, не зрозуміли. Поки що ніхто не вибачився за ті епітети, якими мене нагородили взимку 19-го року.
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27.12.2024 12:00 Відповісти
Ніхто нічого не визнав
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27.12.2024 12:18 Відповісти
Нова дієта від зеленбуду.
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27.12.2024 11:37 Відповісти
Совдепівці, вони і є совдеповці. Знову безвозмездна допомога "братському народові" і "дружба навєкі". Десь я це уже чув
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27.12.2024 11:44 Відповісти
все правильно... Дуже сильний прпагандистський крок...
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27.12.2024 11:54 Відповісти
Як завжди він займається усім крім оборони Україні.
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27.12.2024 12:17 Відповісти
Я надіюсь, що ми його продаємо
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27.12.2024 13:17 Відповісти
Глист гундосий, а у твоєї країни, мабуть все зашибісь, що ти від Сирії відчепитися не можеш, олігофрен? Нагальніших питань для розгляду немає? наприклад - марш кацапів (бо то вже не просування, то марш!) на Донбасі?
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27.12.2024 14:37 Відповісти
Може ти, падло, українським пенсіонерам, переселенцям та малозабезпеченим в Україні щось добре зробиш?
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27.12.2024 16:12 Відповісти
дурне рішення. Чому не запитали у народа, хто його заробив??? я особисто проти такого подарунку якійсь вшивій сирії, що веде перемовини з кацапами!!
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27.12.2024 18:54 Відповісти
Видимо, Украина более богата, чем Саудовская Аравия, США....., если бросает средства на ветер...
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27.12.2024 21:14 Відповісти
Там де світлини лінії фронту, де здаються наші території, міста і села - цього у.бка не побачити і не почути. А 500 тон борошна "братній" Сирії - будь даска! ("какой прексний дєнь, какой прєкрасний пєнь, какой прєкрасний я -я-а ... і пєсєнка моя"!) Продажний, сикливий, злодюжний брехливий виродок.
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28.12.2024 14:10 Відповісти
 
 