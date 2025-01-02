Рятувальники завершили роботи в будинку на Печерську після удару БпЛА, - ДСНС

ДСНС завершила рятувальні роботи в багатоповерхівці на Печерську, де 1 січня впали уламки російського безпілотника.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Павло Петров, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі на місці задіяно понад 80 рятувальників і 20 одиниць техніки, включаючи великогабаритні підйомні механізми для спуску важких конструкцій із даху.

"Можна зараз сказати, що рятувальні роботи зараз завершені, проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Зараз рятувальники проводять розбір завалів саме на даху, на шостому поверсі. Там, де було значне руйнування. Сподіваємося, що сьогодні все ж таки аварійно-відновлювальні роботи будуть завершені"

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Пошкодження в будинку значні: обрушилася сходова клітка між четвертим і шостим поверхами, а покрівля постраждала від важких уламків. Тимчасово всі мешканці евакуйовані, а для координації допомоги створено штаб.

У результаті падіння уламків постраждали 17 будівель, серед яких житлові будинки, Національний банк України, офісні приміщення та освітній заклад. Усього пошкоджено понад 250 квартир.

ДСНС зазначила, що після завершення аварійних робіт буде створено комісію для оцінки руйнувань і визначення подальших кроків щодо відновлення.

Атака РФ на Київ 1 січня

Нагадаємо, зранку 1 січня Київ атакували ворожі безпілотники. Уламки впали у двох районах.

Ворожі дрони влучили у житловий будинок: двоє загиблих. 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки. Рятувальна операція тривала у складних умовах - обвалилися сходові клітки.

Внаслідок атаки загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур.

Також пошкоджено будівлю Національної спілки письменників України.

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