У ЄС немає втоми від України, - єврокомісарка Лябіб

У ЄС немає скорочення бюджету гуманітарної допомоги Україні, проте міжнародному співтовариству необхідно нагадувати про те, що відбувається в Україні.

Про це сказала єврокомісарка з питань рівності, готовності та врегулювання кризових ситуацій Аджа Лябіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодного скорочення (гуманітарного бюджету для України. - ред.) саме в ЄС немає, навпаки", - сказала вона, нагадавши про новий пакет гуманітарної підтримки у розмірі 148 мільйонів євро, про який оголосила Європейська комісія 13 січня.

"Це вдвічі більше, ніж ми мали минулого року. І це багато значить. Це означає, що ми не збираємося кидати Україну. Втоми від України немає. І найкращий спосіб зацікавити міжнародне співтовариство – нагадати їм, що те, що відбувається в Україні, також стосується їх усіх. Так, ви зараз на передовій, але ми також є цілями Росії", - додала єврокомісарка.

Лябіб зауважила, що поки ЄС стикається лише із гібридними загрозами, солдати України воюють на полі бою, борючись за цінності Європейського Союзу.

"Я ось побувала на Майдані. Я добре знаю бажання українського народу бути частиною Європейського Союзу, його тверде бажання жити в демократичній країні. Це одна з базових українських цінностей. Ваші люди хочуть йти цим шляхом. ...

І я пам’ятаю той історичний день, коли нам вдалося, тому що відкриття переговорів про вступ було дуже складним питанням. Зрештою, ваша країна настільки велика, в тому числі з погляду демографії, але вона водночас пропонує ЄС стільки можливостей", - підсумувала єврокомісарка.

