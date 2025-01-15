У ЕС нет усталости от Украины, - еврокомиссар Лябиб

У ЕС нет сокращения бюджета гуманитарной помощи Украине, однако международному сообществу необходимо напоминать о том, что происходит в Украине.

Об этом сказала еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и урегулирования кризисных ситуаций Аджа Лябиб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Никакого сокращения (гуманитарного бюджета для Украины. - ред.) именно в ЕС нет, наоборот", - сказала она, напомнив о новом пакете гуманитарной поддержки в размере 148 миллионов евро, о котором объявила Европейская комиссия 13 января.

"Это вдвое больше, чем мы имели в прошлом году. И это много значит. Это означает, что мы не собираемся бросать Украину. Усталости от Украины нет. И лучший способ заинтересовать международное сообщество - напомнить им, что то, что происходит в Украине, также касается их всех. Да, вы сейчас на передовой, но мы также являемся целями России", - добавила еврокомиссар.

Лябиб отметила, что пока ЕС сталкивается только с гибридными угрозами, солдаты Украины воюют на поле боя, борясь за ценности Европейского Союза.

"Я вот побывала на Майдане. Я хорошо знаю желание украинского народа быть частью Европейского Союза, его твердое желание жить в демократической стране. Это одна из базовых украинских ценностей. Ваши люди хотят идти по этому пути.

И я помню тот исторический день, когда нам удалось, потому что открытие переговоров о вступлении было очень сложным вопросом. В конце концов, ваша страна настолько велика, в том числе с точки зрения демографии, но она одновременно предлагает ЕС столько возможностей", - подытожила еврокомиссар.

