Фіцо заявив, що може зустрітися із Зеленським "найближчими днями"

Роберт Фіцо анонсував зустріч із Зеленським найближчим часом

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями. 

Заяву Фіцо цитує словацьке видання iRozhlas, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, словацька сторона шукає "іншу дату, яка повинна бути в найближчі кілька днів".

"Коли ця дата з'явиться, я відразу ж вам про неї повідомлю", - додав словацький премʼєр.

Про місце проведення зустрічі також повідомлять додатково.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зближуючись з РФ, словацький уряд грає в дуже небезпечні ігри, - Зеленський 

Нагадаємо, Фіцо раніше запропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, а Зеленський закликав Фіцо приїхати до Києва в п'ятницю.

Зупинка транзиту газу РФ

Зазначимо, що о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не відмовиться від зупинки транзиту газу з РФ навіть для "примирення" з Фіцо, - Сибіга

Зеленський Володимир (25153) Словаччина (1170) Фіцо Роберт (244)
+10
ЗЄля, не приведи Господи.....
курва!

.
показати весь коментар
16.01.2025 18:21 Відповісти
+9
То вистава. Обої зацикавлені. Фіцо передати маляву на словах, Зеленський її отримати. Як у тому кіно - Юстас Алексу, ***** - Клоуну.
показати весь коментар
16.01.2025 18:33 Відповісти
+8
Брюссель позбавив Фіцо і Орбана права вето. Все! Тепер ці ************* клоуни не можуть блокувати санкції проти ********** і накладати вето на рішення ЄС. Тому зустрічатися Президенту України з апологетами ***** в ЕС не має жодного сенсу. Вони врешті дозвизділись і остаточно втратили будь який вплив.
показати весь коментар
16.01.2025 18:30 Відповісти
То ти оприділись! - шо тебе так шибає?
показати весь коментар
16.01.2025 18:17 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 18:18 Відповісти
Через пару днів в Києві не буде обстрілів.... !
Поки не перетне лінію,,,,!!!!
показати весь коментар
16.01.2025 18:20 Відповісти
Повна капітуляція фіцо
показати весь коментар
16.01.2025 18:21 Відповісти
16.01.2025 18:21 Відповісти
Не варто так переживати. Зеленський хоче забалакать параноїка, так як в свій час намагався забалакать Орбана. Тільки чи вдасться це зробити юристу-гумористу? Бо з фіцо мають працювати вже психіатри та єврочиновники.
показати весь коментар
16.01.2025 18:38 Відповісти
ну зЄля мало чим відрізняється, бо якщо з тим, психіатри, то з цим лікарі наркологи і правоохоронні органи
показати весь коментар
16.01.2025 21:40 Відповісти
Недай Боже зелене чувирло газ пустить..
показати весь коментар
16.01.2025 18:22 Відповісти
Та воно ще з 95 кварталу гази пускає!
показати весь коментар
16.01.2025 18:48 Відповісти
А нахиба ?
показати весь коментар
16.01.2025 18:24 Відповісти
І що це дасть?
показати весь коментар
16.01.2025 18:24 Відповісти
Політики - дивний нарід: вони не розмовляють, а заявляють або закликають.
показати весь коментар
16.01.2025 18:25 Відповісти
Получил визу в Украину, наконец дождался в очереди?
показати весь коментар
16.01.2025 18:27 Відповісти
Невже правда? І через який механізм?
показати весь коментар
16.01.2025 18:34 Відповісти
Важливі рішення тепер будуть прийматися на основі "професійної експертизи" більшістю голосів. Що це таке і яким є співвідношення більшості до меншості в повідомленні не уточнювалось. Думаю вже сьогодні отримаємо більш розлогий огляд цього видатного рішення.
показати весь коментар
16.01.2025 18:51 Відповісти
https://onlytruthaboutrussia.quora.com/EU-Breaks-Free-From-Hungary-s-Veto-Fist EU Breaks Free From Hungary's Veto Fist



IMAGE - ALFAHIR - JAN 15, 2025 - The European Union has finally had enough of Hungary's veto tantrums, and as a result, sanctions against Russia are no longer held hostage by its whiny member states.

In a glorious move towards sanity, the European Commission has decided to impose sanctions on Russia without having to ask Hungary or Slovakia for permission to do anything.

The EU is now taking a qualified majority approach to decision making, which means that Russia's buddies in Hungary and Slovakia can cry all they want, but the sanctions are coming anyway.

Up until now, Hungary and Slovakia's vetoes were the only things stopping the EU from imposing serious sanctions on Russian war criminals without worrying about a couple of countries blocking their passage.

Countries like Denmark, Poland and other Baltic states are leading the charge, offering creative ideas to make life difficult for Russia's maritime criminals by blacklisting shady ships and even considering new ways to require oil spill insurance.

https://kawundo.com/archives/news/world/europe/101036/ Hungary and Slovakia Lose Their Veto Power in EU Sanctions Shift
показати весь коментар
16.01.2025 18:55 Відповісти
Цікаве "співпадіння". Спочатку Фіцо "розгнівався". Потім став погрожувать. Потім помчався у Москву. Там "спіймав облизня". Наступила стадія "торгу". І тут у нього, в Брюсселі, вибили стільця з-під ніг - позбавили права "вето"...
Ми на порозі "цікавих подій" - бо Фіцо "карячиться "Геть з посади!!!", від словаків...
показати весь коментар
16.01.2025 20:56 Відповісти
Де?
показати весь коментар
16.01.2025 19:41 Відповісти
Хто зацікавлений у зустрічі, той і підлаштовується до графіку та місця, де і коли йому можуть час виділить... В Україні така зацікавленість відсутня...
показати весь коментар
16.01.2025 18:31 Відповісти
То вистава. Обої зацикавлені. Фіцо передати маляву на словах, Зеленський її отримати. Як у тому кіно - Юстас Алексу, ***** - Клоуну.
показати весь коментар
16.01.2025 18:33 Відповісти
Побачимо...
показати весь коментар
16.01.2025 18:35 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 19:51 Відповісти
Зє вважає себе штірліцем. У кіно Штірліц волав "хайль!", а зє не може навіть " слава Україні" вимовити.
Але по сценарю працюють на кремль.
показати весь коментар
16.01.2025 20:12 Відповісти
Десь під Покровськом?
показати весь коментар
16.01.2025 18:32 Відповісти
Ваші слова та до Бога вуха.
показати весь коментар
16.01.2025 19:37 Відповісти
Как тяжело чуваку на свете жить без газпромовского отката.
показати весь коментар
16.01.2025 18:32 Відповісти
Пуйло запропонував Зеленским таку саму угоду з відкатом, як з нафтою?
показати весь коментар
16.01.2025 18:34 Відповісти
Одна умова. На фронті з автоматом у бронежилеті. Бажано каску вдягнуть перед штурмом позицій кацапів *****.
показати весь коментар
16.01.2025 18:38 Відповісти
Зустріч під гаслом:
Одружився дурний і взяв дурнувату
Та не знали, що робить - й підпалили хату!
показати весь коментар
16.01.2025 18:52 Відповісти
найближчими днями або ночами
показати весь коментар
16.01.2025 18:55 Відповісти
найкраще місе зустрічі - у Краматорську.
показати весь коментар
16.01.2025 19:27 Відповісти
ніт. тільки Покровськ Донецька обл.
показати весь коментар
16.01.2025 19:39 Відповісти
це вже занадто. Запідозрить ще на підїзді і почне пручатись.
показати весь коментар
16.01.2025 19:43 Відповісти
World Economic Forum Annual Meeting. 20-24 January 2025. Davos-Klosters, Switzerland.
показати весь коментар
16.01.2025 19:29 Відповісти
Щось у фіцо з мозоком!
Це він не "зустринутися", а з ним, рашистом, вже не на часі!
показати весь коментар
16.01.2025 19:32 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 19:40 Відповісти
Сім год мак не родив і голоду не було.
показати весь коментар
16.01.2025 20:08 Відповісти
Зусріч двох моцковицьких ляльок ще узгоджують.
Мабуть з кремльом.
показати весь коментар
16.01.2025 20:15 Відповісти
Фіцо "завібрірував", як жалюгідний поц
показати весь коментар
16.01.2025 21:05 Відповісти
 
 