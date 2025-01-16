Фіцо заявив, що може зустрітися із Зеленським "найближчими днями"
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями.
Заяву Фіцо цитує словацьке видання iRozhlas, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, словацька сторона шукає "іншу дату, яка повинна бути в найближчі кілька днів".
"Коли ця дата з'явиться, я відразу ж вам про неї повідомлю", - додав словацький премʼєр.
Про місце проведення зустрічі також повідомлять додатково.
Нагадаємо, Фіцо раніше запропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, а Зеленський закликав Фіцо приїхати до Києва в п'ятницю.
Зупинка транзиту газу РФ
Зазначимо, що о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.
Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поки не перетне лінію,,,,!!!!
курва!
.
IMAGE - ALFAHIR - JAN 15, 2025 - The European Union has finally had enough of Hungary's veto tantrums, and as a result, sanctions against Russia are no longer held hostage by its whiny member states.
In a glorious move towards sanity, the European Commission has decided to impose sanctions on Russia without having to ask Hungary or Slovakia for permission to do anything.
The EU is now taking a qualified majority approach to decision making, which means that Russia's buddies in Hungary and Slovakia can cry all they want, but the sanctions are coming anyway.
Up until now, Hungary and Slovakia's vetoes were the only things stopping the EU from imposing serious sanctions on Russian war criminals without worrying about a couple of countries blocking their passage.
Countries like Denmark, Poland and other Baltic states are leading the charge, offering creative ideas to make life difficult for Russia's maritime criminals by blacklisting shady ships and even considering new ways to require oil spill insurance.
https://kawundo.com/archives/news/world/europe/101036/ Hungary and Slovakia Lose Their Veto Power in EU Sanctions Shift
Ми на порозі "цікавих подій" - бо Фіцо "карячиться "Геть з посади!!!", від словаків...
Але по сценарю працюють на кремль.
Одружився дурний і взяв дурнувату
Та не знали, що робить - й підпалили хату!
Це він не "зустринутися", а з ним, рашистом, вже не на часі!
Мабуть з кремльом.