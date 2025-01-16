Фіцо заявив, що може зустрітися із Зеленським "найближчими днями"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями.

Заяву Фіцо цитує словацьке видання iRozhlas, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, словацька сторона шукає "іншу дату, яка повинна бути в найближчі кілька днів".

"Коли ця дата з'явиться, я відразу ж вам про неї повідомлю", - додав словацький премʼєр.

Про місце проведення зустрічі також повідомлять додатково.

Нагадаємо, Фіцо раніше запропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, а Зеленський закликав Фіцо приїхати до Києва в п'ятницю.

Зупинка транзиту газу РФ

Зазначимо, що о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.

