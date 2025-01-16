Британія відіграватиме "повну роль" у миротворчих зусиллях в Україні, - Стармер

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий зіграти свою "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, оскільки йдеться не лише про суверенітет нашої країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтервʼю Sky News.

Його запитали, чи готова Британія відіграти свою роль у будь-яких мирних переговорах щодо України, зокрема і шляхом розгортання британських військ для підтримання миру.

"Я не хочу забігати наперед, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повну роль – тому що йдеться не тільки про суверенітет України", - наголосив Стармер.

"Йдеться про те, який вплив це матиме на Велику Британію, на наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це вплине на всіх нас на дуже, дуже довгий час", - зауважив він.

Він також заявив, що атака російського дрона на Київ під час його візиту до української столиці, є "нагадуванням про те, з чим Україна стикається щодня", і що війна була спричинена "російською агресією".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що іноземний миротворчий в Україні може бути лише сегментом безпекових гарантій.