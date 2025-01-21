УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10216 відвідувачів онлайн
Новини Війна
531 1

Рашисти намагаються просуватися по південних флангах Покровська та розширювати "сіру зону", - Нацгвардія

РФ намагається просуватися по південних флангах Покровська

Російські війська намагаються просунутися по південних флангах Покровська, щоб взяти під контроль логістичні шляхи.

Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо спроби противника просуватись по південних флангах Покровська з метою, в тому числі, брати під контроль логістичні шляхи і розширювати сіру зону", - сказав він.

За словами речника, російські окупанти, використовуючи погодні умови, намагаються залучати групи піхоти чисельністю від двох-трьох до десятка військовослужбовців задля здійснення наступальних дій.

Нагадаємо, минулої доби, 20 січня, російські війська завдавали ударів по Покровську, Родинському та Гришиному. Зокрема в центрі Покровська внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок, вогнем знищено близько 1000 квадратних метрів житла.

Раніше в МВА заявили, що росіянам до околиць Покровська залишилося менш ніж два кілометри.

Читайте: Доба на Донеччині: рашисти 23 рази били по області, поранено 3 особи. ФОТОрепортаж

Автор: 

війна (1472) Донецька область (9424) бойові дії (4529) Національна гвардія (1622) Покровськ (790) Покровський район (940) війна в Україні (5863)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сложно себе представить, чтобы Сталин в решающие битвы уехал на встречу с лидерами и покинул страну. Сегодня решается судьба Украины и украинского народа. В такое тяжелое для Украины время главнокомандующий Зеленский вместо Давоса должен быть на передовой вместе со своим народом .
показати весь коментар
21.01.2025 16:00 Відповісти
 
 