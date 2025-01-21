Рашисти намагаються просуватися по південних флангах Покровська та розширювати "сіру зону", - Нацгвардія

Російські війська намагаються просунутися по південних флангах Покровська, щоб взяти під контроль логістичні шляхи.

Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо спроби противника просуватись по південних флангах Покровська з метою, в тому числі, брати під контроль логістичні шляхи і розширювати сіру зону", - сказав він.

За словами речника, російські окупанти, використовуючи погодні умови, намагаються залучати групи піхоти чисельністю від двох-трьох до десятка військовослужбовців задля здійснення наступальних дій.

Нагадаємо, минулої доби, 20 січня, російські війська завдавали ударів по Покровську, Родинському та Гришиному. Зокрема в центрі Покровська внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок, вогнем знищено близько 1000 квадратних метрів житла.

Раніше в МВА заявили, що росіянам до околиць Покровська залишилося менш ніж два кілометри.

