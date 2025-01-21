УКР
Новини
12 438 42

Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: поліція встановила вже 10 учасників інциденту

Поліція розповіла нові деталі побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві

Правоохоронці вже встановили десять учасників інциденту з побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві.

Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, конфлікт між підлітками виник через "чутки різного характеру", які постраждала дівчинка начебто розповсюджувала про декількох учасників інциденту.

Окрім того, вона нібито могла пошкодити вхідні двері до помешкання, де проживає одна з фігуранток інциденту.

"За полагодження яких саме і вимагали у дівчинки кошти. На жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме таким чином через вчинення правопорушень", - розповів Богдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: Офіс омбудсмена зустрівся з постраждалою та директором школи

Поліція встановила, що учасникам даного інциденту від 10 до 16 років.

У Департаменті Нацполіції повідомили, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу для з'ясування стосунків. З неї вимагали 15 тисяч гривень.

Щоб залякати дівчинку, 16-річний хлопець погрожував, ударив її та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, за даними поліції, він чинив на неї психологічний тиск.

Читайте також: Конфлікт між дітьми у Білій Церкві: В ОВА тримають ситуацію на контролі, нічого не буде замовчано

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.

У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Автор: 

Біла Церква (162) побиття (993) Київська область (4195) Нацполіція (15439) знущання (115) булінг (66) Білоцерківський район (34)
+31
Вже плітки розпускала і двері пошкодила?
Таким макаром ще винною зроблять.
показати весь коментар
21.01.2025 22:45 Відповісти
+20
один проросійський чувак на прізвище Литвин пише сценарії для щовечірніх відосиків президента і ніяких проблем у нього немає. Тільки профіт.
показати весь коментар
21.01.2025 22:57 Відповісти
+20
16летний выродок бьет 12летнего ребенка, это "конфликт между подростаками"? "Дети" требовали деньги на ремонт двери?! Кто вообще пишет эти статьи, какой/какая умственнонеполноценный?
показати весь коментар
21.01.2025 23:43 Відповісти
фігуранти здають один одного навздогін.
показати весь коментар
21.01.2025 22:43 Відповісти
Все набагато складніше, хтось почав крутити своє кіно, і незабаром виявиться що постраджала дівчина в авторітеті і гнобила половину учнів тієї школи.
показати весь коментар
21.01.2025 23:28 Відповісти
Та да. От начальник ювеналтної поліції Василь Богдан наприклад, також розповсюджує різні чутки про чутки чутки, і якщо йому за це начистять фізбук морди лиця, і викладуть в інтернет, то все гут, нє счітається.
показати весь коментар
22.01.2025 04:13 Відповісти
Малолетки весело живут,чем заняты родители?
показати весь коментар
21.01.2025 22:44 Відповісти
всем нужна движуха )
показати весь коментар
21.01.2025 23:23 Відповісти
На заробiтках
показати весь коментар
21.01.2025 23:24 Відповісти
Вже плітки розпускала і двері пошкодила?
Таким макаром ще винною зроблять.
показати весь коментар
21.01.2025 22:45 Відповісти
ну, як варіант, вона теоретично дійсно могла чудити - підліток же, 12 років, гормони скачуть...

жодним чином не виправдовую побиття
показати весь коментар
21.01.2025 22:54 Відповісти
Згоден. Чудять майже всі, але з пошкодженими дверима розбиратися мають батьки.
показати весь коментар
21.01.2025 23:19 Відповісти
З правоохоронцями, а не бити дівчину..доречі - що дівки, що хлопці на тому відео - геть неадекватні..
показати весь коментар
21.01.2025 23:27 Відповісти
Все може бути. Но враховуючі кількість встановленних причетних до інценденту, більш схоже на ретельно организований кимось булінг. А підлітки, вони ж як стая собак. Кинулась одна дві, кидається вся стая. А двері пошкодити могла. Від безсиля противостояти организованому знущанню.
показати весь коментар
22.01.2025 09:59 Відповісти
Тік ток, інстаграми, телеграми закрити вже слід
Все це лайно ллється, бо їм є
куди це лайно виставляти
бо для чого вони те відео знімали?
Не думаю, що собі на пам"ять.
Звідти вони і черпають сюжети для знущань
Там , на цих проросійських сайтах
пишуть їм ці дикі сценарії
показати весь коментар
21.01.2025 22:46 Відповісти
А звідки колись виникали підлітковий бандитизм? Звідки цілі бандитські угрупування,з молодиків? Тоді не було інтернету.
показати весь коментар
21.01.2025 23:16 Відповісти
Колись інтернету просто не було.Діти і люди точно не кращі були.Один одного били,грабували,ґвалтували і вбивали.Чи такого не було?В бандах все молоді були.
показати весь коментар
21.01.2025 23:18 Відповісти
Зараз почастішало..
показати весь коментар
21.01.2025 23:28 Відповісти
Зараз на багато менше.
показати весь коментар
21.01.2025 23:32 Відповісти
Бо виїхали.
показати весь коментар
21.01.2025 23:37 Відповісти
Зараз діти в інтернетах сидять.Витрачають більше часу,на соцмережі,відеоігри,фільми,музику.Тому навпаки менше злочинності.Часу менше на дурниці.
показати весь коментар
22.01.2025 00:20 Відповісти
В школі, де 20 років тому, вчились мої діти, була традиція визивати когось "на стрєлку". Двоє бились, а кілька десятків стояли навколо і вболівали. Бажаючих битися був один, другого "запрошували" примусово. Дійство відбувалось після уроків другої зміни, напроти вікон директора. Ні моє намагання зупинити бійку, ні бігання до чоловіків працівників школи, не дало результату. Коли мого малого били біля школи, мимо йшла його класна керівничка і не звернула уваги, інша вчителька розігнала. Я в школі тоді працювала. Мене покликали, директор кров з малого змиває, так співчуває, і на тому все.
показати весь коментар
22.01.2025 08:59 Відповісти
Нащастя, мойому малому зі школою повезло...вчителі, класна керівниця, директорка - просто бомбічні. Як по знанням, так і по відношенню до дітей..але з десяток "дітей" отаких було. З мого сина так само познущатись хотіли. Та він з 6 років теквандо займався..для ушльопків був нєжданчік..
показати весь коментар
22.01.2025 11:53 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/nauka-oboz/tiktok-reels-i-shorts-i-viklikayut-u-lyudej-zalezhnist-ta-rujnuyut-mozok-doslidzhennya.htm TikTok, Reels і Shorts і викликають у людей залежність та руйнують мозок - дослідження

Китайські вчені провели дослідження і дійшли висновку, що надмірний перегляд коротких відео - таких, які публікують на платформах https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/tiktok/ TikTok, Reels (Meta) та Shorts (YouTube) - викликає залежність. Крім того, захоплення таким контентом може негативно впливати на когнітивні функції та психічне здоров'я людини.

Результати дослідження були опубліковані на науковому порталі https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381192500031X Sciencedirect. Для проведення експерименту вчені зібрали групу зі 111 учасників віком від 17 до 30 років, які не мали проблем із психікою.

За допомогою сканера Siemens 3T Prisma в Центрі дослідження МРТ Педагогічного університету Тяньцзіня вони досліджували зміни у мозку піддослідних під час довготривалих переглядів коротких відео у TikTok, Reels та Shorts.

Два місяці поспіль кожного дня по 95 хвилин їм показували ролики з цих соцмереж.

Результати експерименту показали таке:

- у піддослідних зменшився обсяг сірої речовини в орбітофронтальній корі на 2,3% за два місяці;

- якість сну знизилась на 30%, а у 50% учасників виникло безсоння;

- у студентів значно знизилась здатність до концентрації - замість очікуваних 2,5 хвилин учасники змогли зосередитись лише на 47 секунд;

- у піддослідних з'явились ознаки психічних розладів - у половини учасників діагностували депресію, що потребує лікування, та інші тривожні стани.

На генетичному рівні дослідники ідентифікували понад 500 генів, які мають звʼязок зі змінами мозку, пов'язаними із залежністю від коротких відео. Ці гени були в основному залучені до синаптичної сигналізації та нейронних зв'язків, процесів, необхідних для комунікації та пластичності мозку.

У підсумку вчені зазначили, що надмірне споживання короткоформатного відеоконтенту може мати серйозні наслідки для людей. Крім психічного здоровʼя під загрозою також опиняється зір.
показати весь коментар
22.01.2025 03:22 Відповісти
Ну так менше потрібно дивитися.Навіть у вас написано,що може мати в підсумку.Вчитися надмірно не можна,працювати надмірно не можна.Фізичними вправами займатися надмірно не можна.
показати весь коментар
22.01.2025 03:34 Відповісти
і виставляли в Інтернет...
думайте, що пишете..
всі ці ресурси дебільні- додатковий стимул
вчиняти злочини.
Всі підлітки, як очманіли
будь що, каку, прищ, цицьку-все спішать показати
бо є кому таким же дебільним дивитись
а садизм, знущання, вбивства -
це просто ерфольг, якщо їм вдається
це зафільмувати або навмисне вчинити.
показати весь коментар
22.01.2025 06:49 Відповісти
Раніше було краще.
показати весь коментар
22.01.2025 13:13 Відповісти
один проросійський чувак на прізвище Литвин пише сценарії для щовечірніх відосиків президента і ніяких проблем у нього немає. Тільки профіт.
показати весь коментар
21.01.2025 22:57 Відповісти
пдрси оні же дєті в трусіках гроші хочуть
показати весь коментар
21.01.2025 23:03 Відповісти
Можуть робити, коли розголос великий.
показати весь коментар
21.01.2025 23:13 Відповісти
Потім підуть в депутати.
показати весь коментар
21.01.2025 23:14 Відповісти
За його словами, конфлікт між підлітками виник через "чутки різного характеру", які постраждала дівчинка начебто розповсюджувала про декількох учасників інциденту.

Окрім того, вона нібито могла пошкодити вхідні двері до помешкання, де проживає одна з фігуранток інциденту, ЛІПЛЯТЬ ГОРБАТОГО.
показати весь коментар
21.01.2025 23:18 Відповісти
Дiтлахи готуються до свiтлого майбутнього!
показати весь коментар
21.01.2025 23:35 Відповісти
16летний выродок бьет 12летнего ребенка, это "конфликт между подростаками"? "Дети" требовали деньги на ремонт двери?! Кто вообще пишет эти статьи, какой/какая умственнонеполноценный?
показати весь коментар
21.01.2025 23:43 Відповісти
А поліція не пище , що батько одної з учасниць підліткової банди є працівником поліції. Це легко перевірити, чим інформацію про плітки і пошкоджені двері.
показати весь коментар
21.01.2025 23:53 Відповісти
А що, це головна новина року?? Чи тільки цього тижня??
показати весь коментар
21.01.2025 23:53 Відповісти
краще б вони мовчали. Бо тепер остаточно зрозуміло що поліція в БЦ кончена. ...А може й кришує наркоторгівлю
показати весь коментар
22.01.2025 00:30 Відповісти
В усіх містах, наркоторгівлю кришує поліція
показати весь коментар
22.01.2025 02:25 Відповісти
Шо вони несуть,?їм би в 95 квартал сценарії дебільні писати...
показати весь коментар
22.01.2025 04:48 Відповісти
Це вже з виродків месників ліплять , пішли в хід купюри.
показати весь коментар
22.01.2025 06:32 Відповісти
В неї батько на фронті, в них тут. Хто з поліцією домовиться?
показати весь коментар
22.01.2025 08:29 Відповісти
 
 