Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: поліція встановила вже 10 учасників інциденту

Правоохоронці вже встановили десять учасників інциденту з побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві.

Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, конфлікт між підлітками виник через "чутки різного характеру", які постраждала дівчинка начебто розповсюджувала про декількох учасників інциденту.

Окрім того, вона нібито могла пошкодити вхідні двері до помешкання, де проживає одна з фігуранток інциденту.

"За полагодження яких саме і вимагали у дівчинки кошти. На жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме таким чином через вчинення правопорушень", - розповів Богдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: Офіс омбудсмена зустрівся з постраждалою та директором школи

Поліція встановила, що учасникам даного інциденту від 10 до 16 років.

У Департаменті Нацполіції повідомили, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу для з'ясування стосунків. З неї вимагали 15 тисяч гривень.

Щоб залякати дівчинку, 16-річний хлопець погрожував, ударив її та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, за даними поліції, він чинив на неї психологічний тиск.

Читайте також: Конфлікт між дітьми у Білій Церкві: В ОВА тримають ситуацію на контролі, нічого не буде замовчано

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.

У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.