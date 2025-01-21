Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: поліція встановила вже 10 учасників інциденту
Правоохоронці вже встановили десять учасників інциденту з побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві.
Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, конфлікт між підлітками виник через "чутки різного характеру", які постраждала дівчинка начебто розповсюджувала про декількох учасників інциденту.
Окрім того, вона нібито могла пошкодити вхідні двері до помешкання, де проживає одна з фігуранток інциденту.
"За полагодження яких саме і вимагали у дівчинки кошти. На жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме таким чином через вчинення правопорушень", - розповів Богдан.
Поліція встановила, що учасникам даного інциденту від 10 до 16 років.
У Департаменті Нацполіції повідомили, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу для з'ясування стосунків. З неї вимагали 15 тисяч гривень.
Щоб залякати дівчинку, 16-річний хлопець погрожував, ударив її та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, за даними поліції, він чинив на неї психологічний тиск.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.
16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.
Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.
У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.
Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.
Таким макаром ще винною зроблять.
жодним чином не виправдовую побиття
Все це лайно ллється, бо їм є
куди це лайно виставляти
бо для чого вони те відео знімали?
Не думаю, що собі на пам"ять.
Звідти вони і черпають сюжети для знущань
Там , на цих проросійських сайтах
пишуть їм ці дикі сценарії
Китайські вчені провели дослідження і дійшли висновку, що надмірний перегляд коротких відео - таких, які публікують на платформах https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/tiktok/ TikTok, Reels (Meta) та Shorts (YouTube) - викликає залежність. Крім того, захоплення таким контентом може негативно впливати на когнітивні функції та психічне здоров'я людини.
Результати дослідження були опубліковані на науковому порталі https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381192500031X Sciencedirect. Для проведення експерименту вчені зібрали групу зі 111 учасників віком від 17 до 30 років, які не мали проблем із психікою.
За допомогою сканера Siemens 3T Prisma в Центрі дослідження МРТ Педагогічного університету Тяньцзіня вони досліджували зміни у мозку піддослідних під час довготривалих переглядів коротких відео у TikTok, Reels та Shorts.
Два місяці поспіль кожного дня по 95 хвилин їм показували ролики з цих соцмереж.
Результати експерименту показали таке:
- у піддослідних зменшився обсяг сірої речовини в орбітофронтальній корі на 2,3% за два місяці;
- якість сну знизилась на 30%, а у 50% учасників виникло безсоння;
- у студентів значно знизилась здатність до концентрації - замість очікуваних 2,5 хвилин учасники змогли зосередитись лише на 47 секунд;
- у піддослідних з'явились ознаки психічних розладів - у половини учасників діагностували депресію, що потребує лікування, та інші тривожні стани.
На генетичному рівні дослідники ідентифікували понад 500 генів, які мають звʼязок зі змінами мозку, пов'язаними із залежністю від коротких відео. Ці гени були в основному залучені до синаптичної сигналізації та нейронних зв'язків, процесів, необхідних для комунікації та пластичності мозку.
У підсумку вчені зазначили, що надмірне споживання короткоформатного відеоконтенту може мати серйозні наслідки для людей. Крім психічного здоровʼя під загрозою також опиняється зір.
думайте, що пишете..
всі ці ресурси дебільні- додатковий стимул
вчиняти злочини.
Всі підлітки, як очманіли
будь що, каку, прищ, цицьку-все спішать показати
бо є кому таким же дебільним дивитись
а садизм, знущання, вбивства -
це просто ерфольг, якщо їм вдається
це зафільмувати або навмисне вчинити.
