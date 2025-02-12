Путін та сирійський лідер Ахмед аль-Шараа провели телефонну розмову, - росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа.

За даними російських пропагандистів, Путін "підтвердив незмінну готовність Росії сприяти покращенню соціально-економічної обстановки у Сирії", зокрема надаючи її жителям гуманітарну допомогу.

Раніше повідомлялось, що у Сирії лідера повстанців Ахмеда аль-Шараа оголосили президентом на час перехідного періоду.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом Україна висловила підтримку новій владі Сирії, яка скасувала угоду з Росією щодо управління морським портом Тартус та запровадила заборону на імпорт російських товарів.

