Зеленському варто знайти розумніших радників, - Венс. ВIДЕО
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що президенту Володимиру Зеленському варто найняти розумніших радників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на конференції консерваторів CPAC.
"Країни президента Зеленського зараз взагалі не було б, якби не щедрість США. Скажи спасибі!
Якщо в чомусь не згоден із президентом, візьми телефон і зателефонуй йому або кому-небудь із наших прекрасних дипломатів. Не потрібно вирушати в прес-тур Європою з образами на адресу президента США. Це образливо для нього, для мене і для всього американського народу. Крім того, це ще й нерозумно. Усі, хто близько знає президента, в один голос скажуть: прилюдне очорнення Трампа - це не той шлях, який змусить його передумати. Зеленському потрібно найняти розумніших радників", - сказав Венс.
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
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разом зі своїми агентами і кротами - радниками !!
Досить красти і знущатися над укаінцями і країною вцілому ,
так як довів Украіну до ручки ,
а винен в увсьому Порошенко ,
якому цей шут обкурений ,
заборонив йти на вибори , про які Петро навіть не заікався !!
И, тем не менее, а что же такого сказал Венс что так всех задело и заставило?
Что меня задело? Ну вот да что вот это вот всё что он упрекает Европу: что, «да вот мы 10 лет слушали Грету Тунберг», (ну, так) а мы вас 20 лет слушали про это Глобальное потепление, антропогенный характер, это ваши ученые нам голову-то загадили.
Это вы, вы в своих так сказать университетах затыкали рот всем кто говорил что это не так. Это вы финансировали только исследования, которые подтверждают это, называли это единственно верным учением, и вы с этим конструктом приехали к нам в Европу и бедная полубезумная девочка Грета Тунберг, которая услышала это и приехала к вам со своими и вот, оказывается это МЫ вам привезли эту идею. Надо же!
А вот эту вот идею про мигрантов, что «вот Америка так сказать она живёт мигрантами, она так сказать сама страна созданная мигрантами, так сказать плавильный котёл там и так далее и так далее и так далее берите с нас промер» и Вы же сами вы вот ещ так сказать 3 месяца назад была другая администрация как вы сами 11 млн нелегальных мигрантов запустили в Америку э за последние 4 года 11 млн! И теперь эти люди приезжают к нам и рассказывают «что вы тут с мигрантами на устроили в Европе», нам, ребята!
Разве мы не делали то же самое что и вы более того под вашу копирку под ваши проповеди о том что это правильно и же можно всё вся эта культура, так сказать, отмены все эти, так сказать гендерные эксперименты все все сказа и так далее и так далее и так далее вся эта так сказать позитивная дискриминация, вся эта во культура, она же к нам сюда пришла от вас которая включала в себя и цензуру, извиняюсь! Разве не Цукерберг рассказывал что он получал прямые указания от администрации Байдена вводить цензуру в фейсбуке, и теперь вы нам рассказываете: «что вы такую цензуру в Европе вы, так сказать, отступили от наших ценностей».
И это пришёл нам не Трамп рассказывать, который всю жизнь с этим боролся, а какой-то мальчишка которого в Европе никто не знает! Он нам рассказывает про какие-то ценности! А ты откуда взялся-то? Ты с 2003 по 2007 год воевал в Ираке в самой несправедливой войне последней четверти ХХ века, неспровоцированой агрессией! Вы вторглись в чужую страну член ООН, между прочим, под надуманным предлогом сфальсифицировали причины и убили там огромное количество мирных жителей! И, вот этот человек, который там участвовал, в этой войне, пришёл учить нас, так сказать, как защищать свободу! Нормально? Более того, гордится тем что он в ней участвовал, он постоянно говорит «А я воевал!», вот, где воевал? Это как если Вагнеровец какой-нибудь придёт и расскажет «А я Бахмут брал!», и что мы должны род разинув его слушать?
а про радників зеленського теж правда - бо вони розумніші але тільки за зеленського.
Двое суток непрерывных проклятий и лжи изрыгаемых Трампом по адресу Украины и Зеленского это намного хуже, чем бегство США из Афганистана.
Это бегство США из мировой истории.
з такою легкісттю називати когось дебілом, далеким
венс навіть у своїх дебатах переміг кандидата від дем.партії
як і трамп.
чи достатньо ми подякували за виділену допомогу ? не певний
але вже маємо нерви критикувати за недостатність тієї допомоги
якщо у зеленського були якісь суперечливі неузгодження то трамп прямий політик - з ним є можливість поговорити прямо
більш розумніші люди цим вже успішно скористалися
Дятли ви білогруді. Чи ви хоча читаєте, що ви пишете? 500 мільйонів????
В школі треба добре вчитися.
потому что Зеленский отказался...
https://www.youtube.com/watch?v=o2HfVVe45r8
Вам же прямо сказали!
Що за тупі довбні!