Зеленському варто знайти розумніших радників, - Венс. ВIДЕО

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що президенту Володимиру Зеленському варто найняти розумніших радників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на конференції консерваторів CPAC.

"Країни президента Зеленського зараз взагалі не було б, якби не щедрість США. Скажи спасибі!

Якщо в чомусь не згоден із президентом, візьми телефон і зателефонуй йому або кому-небудь із наших прекрасних дипломатів. Не потрібно вирушати в прес-тур Європою з образами на адресу президента США. Це образливо для нього, для мене і для всього американського народу. Крім того, це ще й нерозумно. Усі, хто близько знає президента, в один голос скажуть: прилюдне очорнення Трампа - це не той шлях, який змусить його передумати. Зеленському потрібно найняти розумніших радників", - сказав Венс.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

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