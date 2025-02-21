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Зеленському варто знайти розумніших радників, - Венс. ВIДЕО

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що президенту Володимиру Зеленському варто найняти розумніших радників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на конференції консерваторів CPAC.

"Країни президента Зеленського зараз взагалі не було б, якби не щедрість США. Скажи спасибі! 

Якщо в чомусь не згоден із президентом, візьми телефон і зателефонуй йому або кому-небудь із наших прекрасних дипломатів. Не потрібно вирушати в прес-тур Європою з образами на адресу президента США. Це образливо для нього, для мене і для всього американського народу. Крім того, це ще й нерозумно. Усі, хто близько знає президента, в один голос скажуть: прилюдне очорнення Трампа - це не той шлях, який змусить його передумати. Зеленському потрібно найняти розумніших радників", - сказав  Венс.

Читайте: Трамп стане президентом миру. Він хоче покласти край війні в Європі, - Венс

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Також читайте: В України немає жодного шляху до перемоги над РФ і не було всі три роки, - віцепрезидент США Венс

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) Джей Ді Венс (115)


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Топ коментарі
+54
Це той Венс, який казав, що за Трампа можуть голосувати лише ідіоти? Цікаво, за кого він голосував?
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21.02.2025 09:16 Відповісти
+43
Хто-б ще триндів про "розум"...
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21.02.2025 09:14 Відповісти
+29
Виявилося, що аферист Люся був найрозумнішим у ОПі...
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21.02.2025 09:18 Відповісти
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О "ржавый малыш" со своими сопливым рекомендациями...пойди и спроси своих земляков,как там ...рабочие места уже создали?!
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21.02.2025 15:27 Відповісти
Хворому Зеленському потрібно негайно піти геть з Украіни ,
або в буцегарню ,
разом зі своїми агентами і кротами - радниками !!
Досить красти і знущатися над укаінцями і країною вцілому ,
так як довів Украіну до ручки ,
а винен в увсьому Порошенко ,
якому цей шут обкурений ,
заборонив йти на вибори , про які Петро навіть не заікався !!

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21.02.2025 15:51 Відповісти
А й справді, чому б не запросити того прикордонника з острова Зміїний???
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21.02.2025 15:54 Відповісти
Альфред Кох https://youtu.be/HRUjm2MFI1A?t=2738 про те, що в Європі зачепило найбільше в промові Венса: https://youtu.be/HRUjm2MFI1A?t=2738
И, тем не менее, а что же такого сказал Венс что так всех задело и заставило?
Что меня задело? Ну вот да что вот это вот всё что он упрекает Европу: что, «да вот мы 10 лет слушали Грету Тунберг», (ну, так) а мы вас 20 лет слушали про это Глобальное потепление, антропогенный характер, это ваши ученые нам голову-то загадили.
Это вы, вы в своих так сказать университетах затыкали рот всем кто говорил что это не так. Это вы финансировали только исследования, которые подтверждают это, называли это единственно верным учением, и вы с этим конструктом приехали к нам в Европу и бедная полубезумная девочка Грета Тунберг, которая услышала это и приехала к вам со своими и вот, оказывается это МЫ вам привезли эту идею. Надо же!
А вот эту вот идею про мигрантов, что «вот Америка так сказать она живёт мигрантами, она так сказать сама страна созданная мигрантами, так сказать плавильный котёл там и так далее и так далее и так далее берите с нас промер» и Вы же сами вы вот ещ так сказать 3 месяца назад была другая администрация как вы сами 11 млн нелегальных мигрантов запустили в Америку э за последние 4 года 11 млн! И теперь эти люди приезжают к нам и рассказывают «что вы тут с мигрантами на устроили в Европе», нам, ребята!
Разве мы не делали то же самое что и вы более того под вашу копирку под ваши проповеди о том что это правильно и же можно всё вся эта культура, так сказать, отмены все эти, так сказать гендерные эксперименты все все сказа и так далее и так далее и так далее вся эта так сказать позитивная дискриминация, вся эта во культура, она же к нам сюда пришла от вас которая включала в себя и цензуру, извиняюсь! Разве не Цукерберг рассказывал что он получал прямые указания от администрации Байдена вводить цензуру в фейсбуке, и теперь вы нам рассказываете: «что вы такую цензуру в Европе вы, так сказать, отступили от наших ценностей».
И это пришёл нам не Трамп рассказывать, который всю жизнь с этим боролся, а какой-то мальчишка которого в Европе никто не знает! Он нам рассказывает про какие-то ценности! А ты откуда взялся-то? Ты с 2003 по 2007 год воевал в Ираке в самой несправедливой войне последней четверти ХХ века, неспровоцированой агрессией! Вы вторглись в чужую страну член ООН, между прочим, под надуманным предлогом сфальсифицировали причины и убили там огромное количество мирных жителей! И, вот этот человек, который там участвовал, в этой войне, пришёл учить нас, так сказать, как защищать свободу! Нормально? Более того, гордится тем что он в ней участвовал, он постоянно говорит «А я воевал!», вот, где воевал? Это как если Вагнеровец какой-нибудь придёт и расскажет «А я Бахмут брал!», и что мы должны род разинув его слушать?
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21.02.2025 16:09 Відповісти
Лучше бы в зеркало на себя посмотрел, советчик хренов.
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21.02.2025 16:20 Відповісти
Кончений уйобок. Шавка
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21.02.2025 17:28 Відповісти
так він правий. відкиньте емоції - неприємно але факт - трамп це не той на кого можна говорити погане відкрито бо він трамп сам може наговорити на вас в 100 разів більше. це в америці усі знають. от тепер вже і в україні.
а про радників зеленського теж правда - бо вони розумніші але тільки за зеленського.
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22.02.2025 18:56 Відповісти
Сьогодні Україна не в тому стані, щоб ображати президента наймогучнішої країни світу. Таке враження, що зеленський виконує накази кремля для швидшої здачі України.
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21.02.2025 17:53 Відповісти
Чувак американским языком говорит 'уберите Ермака и его людей'! Но пэрэсичные, которые только вчера сами того Ермака здесь с лайном мешали, за деревами лiса не бачуть, им теперь Вэнс чешется.
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21.02.2025 18:13 Відповісти
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21.02.2025 18:33 Відповісти
Его советников назначает фсбєшник Елдак, который в свою очередь назначен патрушевым в Омане, а бенин Оманский Нарик это просто попка, проект кремля Буратино...хотя его Сброд точно такой как и у тампона...
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21.02.2025 19:08 Відповісти
https://x.com/apiontkovsky/status/1892369852683128856 Andrei Piontkovsky
Двое суток непрерывных проклятий и лжи изрыгаемых Трампом по адресу Украины и Зеленского это намного хуже, чем бегство США из Афганистана.
Это бегство США из мировой истории.
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21.02.2025 19:33 Відповісти
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22.02.2025 10:44 Відповісти
венс, Зе чечени мочили , ракетою мочили , вбити всi хотiли але вiн не втiк, не звязуйся с цим гiгантом мисли
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21.02.2025 19:44 Відповісти
коротко обрізаний JD Penice
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22.02.2025 01:55 Відповісти
ВЕНСУ варто бути трохи розумнішим в знаннях історії. Велика щедрість була з боку України коли вона безкоштовно віддала ядерну зброю. І коли в угоду Росії і штатам відмовилася від ядерного статусу. А те шо зробив Байден це великий обов'язок штатів згідно безпекових гарантій. Чого Венс не має претензій до росії? Сцить? Чи також зневажає міжнародне право а також відверто зневажає право України на суверенітет і територіальну цілісність.
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21.02.2025 19:53 Відповісти
Оксано, тебе з якої лікарні випустили? Скільки дала?
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21.02.2025 23:58 Відповісти
Оксана, цілком згодна з вами. А те що тут пишуть вам під американским прапором деякі рашистські тролі, то це зрозуміло , їм не міг сподобатися ваш розумний допис.
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22.02.2025 09:46 Відповісти
Как же вы надоели. Отдала не по щедрости, а так проголосовала Рада, которую избрал нарит. И не под гарантии, а просто так, под консультации. Когда уже упоротым, которые вспоминают какой то там меморандум и ЯО лоботомию будут проводить. Эти дегенераты даже читать не умеют, и истории не знают.
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22.02.2025 16:47 Відповісти
Українцям треба розумнішого президента, і давно. Це і без Трампа зрозуміло.
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21.02.2025 20:22 Відповісти
Ага, десь так 5-6 ефективних менеджерів.
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21.02.2025 20:51 Відповісти
Це правда. Якщо Зеленський хоче вижити, то йому треба знайти розумніших і порядніших радників замість Єрмака і Татарова...
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21.02.2025 21:23 Відповісти
треба відставка ЗЕ
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22.02.2025 01:57 Відповісти
Дуже цікаві коментарі. А на справді шо може бути проще - презедент України мав більше п'яти років шоб зібрати все та всіх та дати відсічь рашистам. Замість цього, і це тіки у 21 році, воно прераховує 360 млрд на шляхи по котрим будуть рашисти окуповувати Україну, замість того шоб зміцьнювати ЗСУ та оборонку України. Заборгованість зеленского перед ненависними йьому ЗСУ на вересень 21 року - більше 5 млрд. Саме страшне, шо люди котрі вже довгий час присутні на цьому ресурсі підхоплюють рвотину зеленского та смакують її. Країні пи...ць.
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21.02.2025 21:49 Відповісти
чувак тебе в спам, бо в тебе дуже козломорді нарративи
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21.02.2025 21:57 Відповісти
А це тоді шо - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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22.02.2025 09:30 Відповісти
Так не вивчити українську мову може тільки кацап.
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22.02.2025 09:46 Відповісти
Тобто, якщо про найвеличнішого, а насправді гниду антиукраїнську, скажеш правду, то це - козломорді наративи?
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22.02.2025 09:48 Відповісти
венс іди нах..й як віцедибіл. Про нього вже були статті , яке воно далеке. Просто один ******** взяв до себе на роботу напівйобнутого
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21.02.2025 21:54 Відповісти
не посилайте н..х того хто вам дає правильну пораду.
з такою легкісттю називати когось дебілом, далеким

венс навіть у своїх дебатах переміг кандидата від дем.партії
як і трамп.

чи достатньо ми подякували за виділену допомогу ? не певний
але вже маємо нерви критикувати за недостатність тієї допомоги

якщо у зеленського були якісь суперечливі неузгодження то трамп прямий політик - з ним є можливість поговорити прямо

більш розумніші люди цим вже успішно скористалися
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22.02.2025 19:08 Відповісти
Венс має рацію. Подякувати і йти в гаражі видумувати і збирати ракети. Але уважно ! щоб та держава, яку ти ними хочеш боронити, за них тебе і не посадила.
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21.02.2025 23:38 Відповісти
А тобі варто зтулити пельку. Хоча вже пізно, все одно в підручниках будеш записаний як зрадник. Ганьба.
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21.02.2025 23:50 Відповісти
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. Джерело: https://censor.net/ua/n3537066

Дятли ви білогруді. Чи ви хоча читаєте, що ви пишете? 500 мільйонів????
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21.02.2025 23:55 Відповісти
Американцям варто обрати більш розумних політиків замість тих виродків, які прийшли до влади. США чекає занепад. Спочатку Китай і рф економічно знищать цих невігласів, а потім США розпадеться на частини. Хай живе незалежний Техас і незалежна Каліфорнія
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22.02.2025 00:03 Відповісти
коротко обрізаний JD Penice
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22.02.2025 01:58 Відповісти
А ти себе вважаєш розумним? Смішно...Хоча і я не в захопленні від нинішніх "радників" Зе...
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22.02.2025 08:28 Відповісти
Ще один невіглас, з татуажем на очах на додаток!!! Ідіот!
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22.02.2025 09:21 Відповісти
500 млн. доларів це копійки, тут треба угоди на міліарди, якщо не на тріліони за корисні копалини.
В школі треба добре вчитися.
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22.02.2025 09:50 Відповісти
За 6 дней до войны Залужный подписал указ ОБОРОНЯТЬСЯ,

 потому что Зеленский отказался...

https://www.youtube.com/watch?v=o2HfVVe45r8
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22.02.2025 12:20 Відповісти
У бениного, Оманского, Нарика все зРадники или рЫги или фсбэшные консервы , такие же долбо...бы как и ты...у ботаксного педофильного Шныря теперь два козыря слабоумный тампон и Буратино...
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22.02.2025 13:03 Відповісти
От ви кепкуєте з Венса.....а він цілком може стати презом США,після того,як з Донні щось станеться...причому ще й досить скоро...
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22.02.2025 13:21 Відповісти
"знайти розумніших радників" означає "змінити позицію"
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22.02.2025 14:19 Відповісти
как и Трампу.
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22.02.2025 14:40 Відповісти
Краще Маркарову звільніть, ідіоти!
Вам же прямо сказали!
Що за тупі довбні!
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22.02.2025 14:57 Відповісти
И что это за чмо вякает, ты кто упырь? Одноразовый
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22.02.2025 15:19 Відповісти
Наше Велике Безмежне Зло Яке в нас накопилиось, Це ненависть обрушиться на вас тварюк, ви здохните ********, буде так!
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22.02.2025 19:19 Відповісти
Ви ще не чули справжніх прокльонів Це Тільки Початок
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22.02.2025 19:23 Відповісти
В 45 році гітлер криком звав на допомогу генерала венса, це не його нащадок?
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22.02.2025 19:49 Відповісти
Якщо цей Джей Ді Венс в минулому називав Тампа "Ідіотом і Гітлером" то чому Зеленському не мати в радниках Подоляка політтехнолога Януковича?
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22.02.2025 20:09 Відповісти
Воно ще не зрозуміли з якими родами звя'залося, воно і року не проживе що на чуже позарилося.
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22.02.2025 20:23 Відповісти
Про що меле цей піндос??? І тут Остапа понесло!!!!! Пнх!!!
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22.02.2025 21:41 Відповісти
де ж таких ідіотів можна знайти??? Всіх забрав Трамп пункт
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23.02.2025 02:48 Відповісти
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