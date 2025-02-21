Лукашенко про переговори Росії та США: США можуть спробувати посварити Росію і Китай

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прокоментував переговори між Росією та США, висловивши занепокоєння щодо можливих спроб США посварити Росію та Китай.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко підкреслив, що політична ситуація на світовій арені змінюється, але "не потрібно тішити себе ілюзіями".

"Ми не знаємо, чого хочуть США. Ми не знаємо, що вони вимагатимуть від росіян в обмін на припинення війни тощо. Мені здається, що вони зараз спробують посварити росіян і китайців. Цього росіянам допустити не можна", - заявив Лукашенко.

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Крім того, він прокоментував, як переговори можуть відобразитися на Білорусі.

"Десь, мабуть, нам вигідно, десь навряд чи, коли туди повертаються всі ці іноземні компанії - спочатку американські, потім європейські. Змагатися на нашому полі буде непросто. Але їжа знадобиться всім", - додав Лукашенко.

Зустріч делегацій США і РФ у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

Зустріч делегацій США та РФ у Саудівській Аравії відбудеться 18 лютого, пише Axios. 17 лютого Цензор.НЕТ повідомляв, що Лавров та Ушаков вилітають до Саудівської Аравії на переговори з представниками США.

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