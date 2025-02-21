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Новини Перемовини в Саудівській Аравії
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Лукашенко про переговори Росії та США: США можуть спробувати посварити Росію і Китай

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прокоментував переговори між Росією та США, висловивши занепокоєння щодо можливих спроб США посварити Росію та Китай.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко підкреслив, що політична ситуація на світовій арені змінюється, але "не потрібно тішити себе ілюзіями".

"Ми не знаємо, чого хочуть США. Ми не знаємо, що вони вимагатимуть від росіян в обмін на припинення війни тощо. Мені здається, що вони зараз спробують посварити росіян і китайців. Цього росіянам допустити не можна", - заявив Лукашенко.

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Крім того, він прокоментував, як переговори можуть відобразитися на Білорусі

"Десь, мабуть, нам вигідно, десь навряд чи, коли туди повертаються всі ці іноземні компанії - спочатку американські, потім європейські. Змагатися на нашому полі буде непросто. Але їжа знадобиться всім", - додав Лукашенко. 

Зустріч делегацій США і РФ у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

Зустріч делегацій США та РФ у Саудівській Аравії відбудеться 18 лютого, пише Axios. 17 лютого Цензор.НЕТ повідомляв, що Лавров та Ушаков вилітають до Саудівської Аравії на переговори з представниками США.

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Автор: 

Китай (4741) Лукашенко Олександр (2668) росія (66478) США (23618)


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Топ коментарі
+11
І нащо?
Трамп ідеально вписався в ту компанію виродків - раша, Іран, кндр...
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21.02.2025 14:44 Відповісти
+10
лукашенко відстав від трендів .

Зараз модно казати: Україна намагається посварити росію і сша
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21.02.2025 14:40 Відповісти
+6
і що цікаво, трумп від імені США мав боронити Україну від москви,
а насправді...
спасає москву від ганебної поразки..
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21.02.2025 14:54 Відповісти
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21.02.2025 14:39 Відповісти
І нащо?
Трамп ідеально вписався в ту компанію виродків - раша, Іран, кндр...
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21.02.2025 14:44 Відповісти
і що цікаво, трумп від імені США мав боронити Україну від москви,
а насправді...
спасає москву від ганебної поразки..
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21.02.2025 14:54 Відповісти
та там у донні якась багатоходовочка
тому @уйло на стрьомі, не вірить у своє щастя
певно донні ще й сам не в курсі, що далі, обмірковує
так як "закінчу війнк за 24 години, у мене є план", а насправді...
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21.02.2025 15:05 Відповісти
ПП непогано висловився

https://www.youtube.com/watch?v=sHGi9PT6JvA
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21.02.2025 15:06 Відповісти
касапська класіка - анєкдот про мавпу та як Всевишній роздавав красу та розум звірям земним. 👍

Предложили зверям поделиться - умные направо, красивые налево. Ну худо-бедно звери все разделились, а обезьяна так и стоит посередине.
- Эй, обезьяна, ты что?
- Да что ж мне, пополам разорваться?
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21.02.2025 14:53 Відповісти
Трамп хоче - цей є його ціль чому він влаштовує нас під РФ. Але він занадто дурний і самовпевнений і не бачить що РФ із під Китая уже не вирве ніхто і ніколи
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21.02.2025 14:40 Відповісти
Нема там таких цілей.
А якщо є то обрана саме дебільне виконання - обісрати реальних союзників Канаду , Германію, НАТО щоб отримати сумнівного дружбана типу ху-йла...
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21.02.2025 14:47 Відповісти
лукашенко відстав від трендів .

Зараз модно казати: Україна намагається посварити росію і сша
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21.02.2025 14:40 Відповісти
На всілякі модні тренди в Лукавого є карта, на ній він покаже де, в якому місці штати планують посварити Сі Дзі Піна з Пу Ті Пиню.
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21.02.2025 14:48 Відповісти
І буде війна росііі з Китаєм до останнього білоруса.
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21.02.2025 14:48 Відповісти
США можуть спробувати посварити Росію і Китай
караул!!!

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21.02.2025 14:49 Відповісти
китай для росії воєнторг де вона скупляється щоб воювать з усім иншим світом.
америка не може нічого запропонувать росії що це переб'є.
тому робити ставку на таке дурість як і в це вірити.
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21.02.2025 14:50 Відповісти
тарган приревнував @уйла до рудого донні?
боїться втратити першість у політичному ліжку?
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21.02.2025 14:54 Відповісти
та не тільки в політичному...

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21.02.2025 14:58 Відповісти
Лука слуга двух господ
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21.02.2025 14:58 Відповісти
Їх не сварити потрібно, а похоронити, і разом з бульбандією !!!
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21.02.2025 15:00 Відповісти
коли заходиш в китайський ресторан, то обов'язково стоїть фігурка ситого товстуна, в якого щоки по раменам лежать

обличчя в нього - копія лукашенка
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21.02.2025 15:11 Відповісти
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21.02.2025 15:23 Відповісти
В цьому світі зараз вже нічому дивуватися, навіть якщо ще й Китай заговорить як США і вони згуртуються разом (Китай, США і росія) навколо одної маленької, але дуже хороброї пташки і будуть через силу понукати до "миру"/копалин/бурштину... Хоча ні, за бурштин то я погарячкував, там всі ті троє можуть і люлей відхватити!
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21.02.2025 15:45 Відповісти
В Білорусі морози, батькові немає чого робити, бо картоплю не посадеш. То поліз в політику.
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21.02.2025 15:49 Відповісти
Жо*ой чует, падло картофельное.
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21.02.2025 16:30 Відповісти
 
 