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Новини
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Іноземні розвідки побоюються ділитися секретною інформацією зі США за президентства Трампа, - Politico

Іноземні розвідки не хочуть ділитися секретами зі США

Союзники Штатів, які регулярно діляться розвідданими зі США, шукають способи, як захистити надсекретну інформацію від, як вони вважають, "дуже дірявої" адміністрації Дональда Трампа. Проте їхні можливості обмежені.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що союзники, які регулярно обмінюються розвідувальною інформацією зі США, давно занепокоєні тим, що традиція Трампа розкривати секретну інформацію триватиме й під час його другого президентського терміну.

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Тривога посилилася після того, як Конгрес США схвалив суперечливі рішення Трампа щодо нагляду за розвідувальними операціями та на тлі того, що конфіденційні дані вже обробляються неналежним чином.

"Але співпраця щодо збору та обміну розвідувальними даними є глибокою - і її буде непросто розірвати. Вашингтон часто дає більше, ніж отримує, а спецслужби США та Європи часто проводять спільний збір та операції", - йдеться в матеріалі.

"Ви не можете просто вимкнути вимикач", - сказав представник оборони однієї з країн Північної Європи на умовах анонімності.

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Водночас, пише Politico, можуть бути варіанти, щоб додати більше гарантій щодо людського інтелекту, найбільш цінної та ретельно охоронюваної інформації, отриманої з активів в іноземних країнах, чиє життя може бути під загрозою у разі розкриття. Вони могли б, наприклад, не згадувати деталі в розмовах з американськими колегами, які могли б виявити місцеперебування чи особу оперативника.

Автор зазначає, що принаймні деякі союзники стали більш закритими під час минулого президентського терміну Трампа. Тоді він приголомшив представників розвідки, наприклад, опублікувавши у соцмережах надсекретне зображення іранського ракетного полігону і поділився даними ізраїльської розвідки з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Ексвисокопосадовець британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 заявив, що коли йшлося про надсекретні проєкти, служба була обережною щодо того, чи розголошувати їх за часів першої адміністрації Трампа.

Занепокоєні партнери, ймовірно, сподіваються, що зможуть більше мати справу з директором ЦРУ Джоном Реткліффом і менше з директоркою Національної розвідки Тулсі Габбард.

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Реткліфф обіймав посаду директора Нацрозвідки під час першого терміну Трампа. Його вважали одним із менш суперечливих кандидатів у кабінет президента, попри минулі побоювання, що він політизував розвідку.

Речниця ЦРУ Ліз Лайонс заявила, що "немає довіри" до звинувачень про те, що іноземні партнери можуть утримуватися від обміну розвідданими під керівництвом Трампа. За її словами, агентство "неймовірно серйозно" ставиться до свого міжнародного партнерства.

За даними Politico, адміністрація Трампа вже зіткнулася зі звинуваченням в неправильному поводженні з конфіденційною інформацією. Так, ЦРУ надіслало незасекречений електронний лист із переліком імен та ініціалів нещодавно найнятих аналітиків і оперативників, багато з них були найняті для роботи з Китаєм, до управління кадрів. Це потенційно може призвести до їхнього прослуховування іноземними супротивниками.

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Автор: 

США (23618) ЦРУ (142) зовнішня розвідка (483)


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Топ коментарі
+15
йому допоміг нацист Ілона який промив іншим дурням мізки через соцмережі . зробив з американців зомбі не гірше кацапів .
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21.02.2025 16:05 Відповісти
+13
*********!
Пара трійка довбойобів обраних на головні пості стадами довбойобів перетворили Світ на *********.
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21.02.2025 15:59 Відповісти
+12
Всі ці секретні розвідки мають таки здоровий глузд...
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21.02.2025 15:59 Відповісти
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ну ось і ната посипалась через одного старого дурня !
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21.02.2025 15:57 Відповісти
А шо, оцей старій дурень сам себе обрав на цю посаду чи то зробили якись інши дурні?
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21.02.2025 16:00 Відповісти
йому допоміг нацист Ілона який промив іншим дурням мізки через соцмережі . зробив з американців зомбі не гірше кацапів .
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21.02.2025 16:05 Відповісти
а ми вступити не встигли, шкода.
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21.02.2025 16:00 Відповісти
навіщо комусь те «слабке» НАТО,
яким постійно лякає путлєр своїх ра*бсіян..
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21.02.2025 17:13 Відповісти
Всі ці секретні розвідки мають таки здоровий глузд...
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21.02.2025 15:59 Відповісти
*********!
Пара трійка довбойобів обраних на головні пості стадами довбойобів перетворили Світ на *********.
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21.02.2025 15:59 Відповісти
краще зразу с росією діліться
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21.02.2025 16:05 Відповісти
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21.02.2025 16:05 Відповісти
А вона йому і не потрібна . Трамп всю інформацію отримує з фокс ньюс та ХХХ. До речі, він самвідмовився до виборів від доступу від секретної інформації , щоб йогоне звинуватили у злитті. Ну, придурок же, відвертий.
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21.02.2025 16:08 Відповісти
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21.02.2025 16:08 Відповісти
Ну то діліться ''дезою'', а там нехай розбираються що і звідкт
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21.02.2025 16:11 Відповісти
У таких як ти є.
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21.02.2025 16:26 Відповісти
Довіру здобути дуже важко і довго, просерти - легко у одну мить.
Лише місяць на посаді, а вже скільки наробив.
Куди там нашому турборєжіму.
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21.02.2025 16:14 Відповісти
Здається, ви про трампона мало знаєте.
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21.02.2025 16:24 Відповісти
Не треба боятися; треба не ділитися. Ми досі пам'ятаємо, як оцей зрадник інтересів Сполучених Штатів у свою каденцію (першу) списки американських шпигунів та інформаторів злив пуйлові. А потім ті агенти (яка прикра несподіванка !!!) почали масово зникати без вісті та невідомим чином гинути та просто помирати...
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21.02.2025 16:15 Відповісти
Чого боятись, він нікому окрім ху...ла, ну може ще китайцям нічого не скаже.
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21.02.2025 16:25 Відповісти
о, сколько вам открытий чудных
готовит отрезвленья дух,
и опыт - сын залётов трумпных,
и гений - пары "коксов" друг..
(Омериканцам-приколистам, по мотивам Пушкина АСа)
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21.02.2025 16:30 Відповісти
Трамп лидер ХАМАС
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21.02.2025 16:38 Відповісти
продасть інформацію..
нічого дивного..
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21.02.2025 17:08 Відповісти
 
 