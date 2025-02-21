США та Україна ніч вели перемовини щодо угоди про рідкісноземельні метали, - Axios

Американські та українські чиновники вели перемовини всю ніч до ранку п’ятниці, 21 лютого, щодо угоди про рідкісноземельні метали.

Про це повідомляє Axios із посиланням на чиновника Штатів і співрозмовника, обізнаного з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, американська сторона надіслала свою останню версію угоди 20 лютого, з наміром "виправити ситуацію" у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Пропозицію представив інший чиновник, а не міністр фінансів США Скотт Бессент, що може вказувати на прагнення уникнути подальшого напруження.

Чиновники США вказують на важливість підписання угоди для збереження стабільності двосторонніх відносин, заявивши, що рішення тепер залежить від президента України Володимира Зеленського. Водночас існують побоювання, що відмова від угоди може ще більше поглибити кризу між країнами.

Як зазначається, Зеленський виявив стурбованість деякими пунктами угоди, включаючи відсутність гарантій безпеки. Наразі умови нової пропозиції не розголошуються, але адміністрація США внесла додаткові зміни, намагаючись задовольнити вимоги Києва.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

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