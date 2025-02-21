США та Україна ніч вели перемовини щодо угоди про рідкісноземельні метали, - Axios
Американські та українські чиновники вели перемовини всю ніч до ранку п’ятниці, 21 лютого, щодо угоди про рідкісноземельні метали.
Про це повідомляє Axios із посиланням на чиновника Штатів і співрозмовника, обізнаного з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією, американська сторона надіслала свою останню версію угоди 20 лютого, з наміром "виправити ситуацію" у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Пропозицію представив інший чиновник, а не міністр фінансів США Скотт Бессент, що може вказувати на прагнення уникнути подальшого напруження.
Чиновники США вказують на важливість підписання угоди для збереження стабільності двосторонніх відносин, заявивши, що рішення тепер залежить від президента України Володимира Зеленського. Водночас існують побоювання, що відмова від угоди може ще більше поглибити кризу між країнами.
Як зазначається, Зеленський виявив стурбованість деякими пунктами угоди, включаючи відсутність гарантій безпеки. Наразі умови нової пропозиції не розголошуються, але адміністрація США внесла додаткові зміни, намагаючись задовольнити вимоги Києва.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.
Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.
Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".
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Кірєєв попередив українське керівництво про плани російського керівництва наступати на Київ у в січні - лютому 2022 року, а за кілька годин до російського вторгнення у деталях розповів про основне місце атаки на аеропорт «Антонов» у Гостомелі. Ця розвідувальна інформація дала кілька годин для перекидання певної кількості українських військ та допомогла захистити Київ на початку вторгнення.
Якби не пан Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий.- генерал Кирило Будановє.
Похований у Києві на Байковому кладовищі поруч із першим міністром закордонних справ України Анатолієм Зленком (ділянка № 42а). Дати народження та смерті на надгробку відсутні.
Офіс президента України повідомив, що Марію Левченко, дружину ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, призначено на посаду заступника керівника кабінету президента України - керівника служби забезпечення заходів президента з 21 грудня 2021 року.
Зазначимо, що про роботу Марії Левченко в Офісі президента було відомо задовго до цієї дати офіційного працевлаштування. За даними ЗМІ, вона працювала помічницею президента Зеленського від початку його каденції.
Про Марію Левченко почали активно говорити зі середини грудня 2021-го, коли її чоловік, тоді ще заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, втрапив у скандал, і виявилось, що він більшу частину життя жив у Росії і мав відповідне громадянство. У мережі з'явилось відео, де https://detector.media/infospace/article/194708/2021-12-11-zastupnyk-monastyrskogo-potrapyv-u-skandal-pogrozhuvav-pravookhorontsyam-na-blokposti-video/ Гогілашвілі на блокпості на в'їзді в Донецьку область свариться та погрожує поліцейським, які вимагали в нього документи на перевірку.
Потім УП https://detector.media/infospace/article/194727/2021-12-12-up-opublikuvalo-videozapys-konfliktu-gogilashvili-z-kyivskymy-patrulnymy-video/ опублікувала ще відеозапис з Гогілашвілі - інциденту, який стався 24 листопада 2021-го в Києві. Його автівку зупинили патрульні, щоб перевірити документи. Це розлютило посадовця, він почав хамити та ображати правоохоронців, запитуючи, чому вони «не впізнали начальство».
13 грудня https://detector.media/infospace/article/194738/2021-12-13-kabmin-zvilnyv-zastupnyka-golovy-mvs-gogilashvili/ Кабмін звільнив Гогілашвілі з посади заступника голови МВС за власним бажанням. За даними головреда «Цензор.нет» Юрія Бутусова, https://detector.media/infospace/article/194721/2021-12-12-gogilashvili-buv-u-broneavtomobili-posolstva-ssha-ta-z-okhoronoyu-gur-butusov/ в Україну Гогілашвілі переїхав на початку 2010-х років, до цього він жив у Росії, де працював помічником боксера, а сьогодні депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.
Гогілашвілі стверджує, що https://detector.media/infospace/article/194724/2021-12-12-rozsliduvachi-znayshly-dokazy-shcho-gogilashvili-gromadyanyn-rosii/ більше не має російського громадянства, а українське отримав у 2019 році.
Також журналісти виявили, що https://detector.media/infospace/article/194862/2021-12-16-golova-gur-budanov-pidtverdyv-shcho-tymchasovo-prozhyvaie-v-budynku-gogilashvili/ в одному будинку із родиною Гогілашвілі живе голова Головного управління розвідки Міноборони України.
Згодом стало відомо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило https://novynarnia.com/2021/12/16/budanov-prokomentuvav-svoye-prozhyvannya-z-gogilashvili/ Буданов мешкає в одному приватному будинку зі скандальним ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.
Цим будинком володіє Діана Стрелковська - дружина В'ячеслава Стрелковського, якого називають "організатором конвертцентрів".
Якось так!
Тобто, все повинно бути по законах і правилах ЄС, і вони повинні бути присутніми на всіх перемовинах!
За це Трамп обіцяє поплескати по плечу Зеленського і назвати його гарним хлопцем.
Там, окрім Конституції, цей так званий Фонд ще з півтори сотні різних законодавчих актів порушить
Адміністрація Трампа зазначила, що американські війська можуть бути розгорнуті для забезпечення безпеки у зв'язку з корисними копалинами, якщо буде укладена мирна угода з Росією, повідомили джерела NBC News."
Trump officials pitch Zelenskyy on U.S. owning 50% of Ukraine's rare earth minerals
The Trump administration indicated U.S. troops could be deployed to provide security in connection with the minerals if there's a peace deal with Russia, sources told NBC News.
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/trump-officials-us-owning-half-ukraine-rare-earth-minerals-rcna192325 Trump officials pitch Ukraine on US owning 50% of its rare earth minerals
Справжні ставки звичайно робляться не раніше третього.
угода повинна включати в себе
1. реальні гарантії безпеки що росія не почне знову війну
2. реальні гарантії посилення нашої армії ******** американською зброєю
3. справедливу а не кабальну угоду
4. відсутність в угоді отої херні про нафту газ та инше, воно тут ні до чого
якщо цього в угоді не буде така угода нам несе нульову цінність а, отже, нах не впала.
(Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.)