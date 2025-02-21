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США та Україна ніч вели перемовини щодо угоди про рідкісноземельні метали, - Axios

Поразка України обійдеться США дорожче, ніж допомога

Американські та українські чиновники вели перемовини всю ніч до ранку п’ятниці, 21 лютого, щодо угоди про рідкісноземельні метали.

Про це повідомляє Axios із посиланням на чиновника Штатів і співрозмовника, обізнаного з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, американська сторона надіслала свою останню версію угоди 20 лютого, з наміром "виправити ситуацію" у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Пропозицію представив інший чиновник, а не міністр фінансів США Скотт Бессент, що може вказувати на прагнення уникнути подальшого напруження.

Чиновники США вказують на важливість підписання угоди для збереження стабільності двосторонніх відносин, заявивши, що рішення тепер залежить від президента України Володимира Зеленського. Водночас існують побоювання, що відмова від угоди може ще більше поглибити кризу між країнами.

Як зазначається, Зеленський виявив стурбованість деякими пунктами угоди, включаючи відсутність гарантій безпеки. Наразі умови нової пропозиції не розголошуються, але адміністрація США внесла додаткові зміни, намагаючись задовольнити вимоги Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США планують цього тижня завершити угоду про корисні копалини, - Bloomberg

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

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Автор: 

США (23618) Україна (5991) рідкісноземельні метали (174)


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Топ коментарі
+21
Американські війська на нуль, і підписуємо угоду!
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21.02.2025 17:34 Відповісти
+19
Американський шантаж. Найдіть різницю між трампушкою і *********.
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21.02.2025 17:41 Відповісти
+18
... до речі, усі надра належать народу ...
... я цьому наріту нічего не должен!
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21.02.2025 17:39 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
В цій же статті.
Кірєєв попередив українське керівництво про плани російського керівництва наступати на Київ у в січні - лютому 2022 року, а за кілька годин до російського вторгнення у деталях розповів про основне місце атаки на аеропорт «Антонов» у Гостомелі. Ця розвідувальна інформація дала кілька годин для перекидання певної кількості українських військ та допомогла захистити Київ на початку вторгнення.
Якби не пан Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий.- генерал Кирило Будановє.
Похований у Києві на Байковому кладовищі поруч із першим міністром закордонних справ України Анатолієм Зленком (ділянка № 42а). Дати народження та смерті на надгробку відсутні.
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21.02.2025 18:13 Відповісти
Так. Мене завжди цікавить цей не дуже освітлений в пресі момент нашої новітньої історії, в ньому за декілька років нічого не прояснилось, тому періодично росповсюджую цю інформацію, як бачу згадку.
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21.02.2025 18:16 Відповісти
На жаль це не поодинокий випадок. Таких випадків, коли СБУ вбило ГРУшників з початку війни вже кілька. Був випадок коли на початку повномасштабного вторгнення спецназ СБУ на позашляховиках ганявся за спецназом ГУР по спальному району Києва з метою ліквідіції. Щось дуже багато "бакановські орли" пролили крові не тої,що потрібно і не тих кого потрібно було. Воно і не дивно, коли чотири генерали-заступники СБУ лейтенанта-вані баканова виявилися агентами рашки.
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21.02.2025 18:23 Відповісти
А щє мені цікавий момент, що Буданов відкрито звинувачує у цьому вбивстві СБУ, тобто зелена інформполітика таке пропускає, але ніяких процесуальних дій не відбувається.
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21.02.2025 18:20 Відповісти
Крім Кірєєва при виконанні спеціальних завдань загинули ще два розвідники: Олексій Доля та Герой України Валерій Чибінєєв.
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21.02.2025 18:27 Відповісти
В цьому зеленому болоті відсутня хоч якась логіка, то зє цілується з Будановим, то Буданов в розріз з заявами Зє про те, що він буцім то не знав про вторгнення, заявляє, що все таки докладав зє напередодні повномасштабного вторгнення. Таких прикладів тьма, але коли не дивитися на слова, а на справи, то ... (між іншим жіночка на фото, то та мадам котору звунувачували в роботі на розвідку окупантів і по сумісництву дружина гогіашвілі,теж з тієї ж "опери")
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21.02.2025 18:34 Відповісти
Саме через Марію Левченко Гогілашвілі познайомився із президентом, а до цього працював в українських центрах для лікування наркотичної/алкогольної залежності.

Офіс президента України повідомив, що Марію Левченко, дружину ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, призначено на посаду заступника керівника кабінету президента України - керівника служби забезпечення заходів президента з 21 грудня 2021 року.

Зазначимо, що про роботу Марії Левченко в Офісі президента було відомо задовго до цієї дати офіційного працевлаштування. За даними ЗМІ, вона працювала помічницею президента Зеленського від початку його каденції.

Про Марію Левченко почали активно говорити зі середини грудня 2021-го, коли її чоловік, тоді ще заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, втрапив у скандал, і виявилось, що він більшу частину життя жив у Росії і мав відповідне громадянство. У мережі з'явилось відео, де https://detector.media/infospace/article/194708/2021-12-11-zastupnyk-monastyrskogo-potrapyv-u-skandal-pogrozhuvav-pravookhorontsyam-na-blokposti-video/ Гогілашвілі на блокпості на в'їзді в Донецьку область свариться та погрожує поліцейським, які вимагали в нього документи на перевірку.

Потім УП https://detector.media/infospace/article/194727/2021-12-12-up-opublikuvalo-videozapys-konfliktu-gogilashvili-z-kyivskymy-patrulnymy-video/ опублікувала ще відеозапис з Гогілашвілі - інциденту, який стався 24 листопада 2021-го в Києві. Його автівку зупинили патрульні, щоб перевірити документи. Це розлютило посадовця, він почав хамити та ображати правоохоронців, запитуючи, чому вони «не впізнали начальство».

13 грудня https://detector.media/infospace/article/194738/2021-12-13-kabmin-zvilnyv-zastupnyka-golovy-mvs-gogilashvili/ Кабмін звільнив Гогілашвілі з посади заступника голови МВС за власним бажанням. За даними головреда «Цензор.нет» Юрія Бутусова, https://detector.media/infospace/article/194721/2021-12-12-gogilashvili-buv-u-broneavtomobili-posolstva-ssha-ta-z-okhoronoyu-gur-butusov/ в Україну Гогілашвілі переїхав на початку 2010-х років, до цього він жив у Росії, де працював помічником боксера, а сьогодні депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

Гогілашвілі стверджує, що https://detector.media/infospace/article/194724/2021-12-12-rozsliduvachi-znayshly-dokazy-shcho-gogilashvili-gromadyanyn-rosii/ більше не має російського громадянства, а українське отримав у 2019 році.

Також журналісти виявили, що https://detector.media/infospace/article/194862/2021-12-16-golova-gur-budanov-pidtverdyv-shcho-tymchasovo-prozhyvaie-v-budynku-gogilashvili/ в одному будинку із родиною Гогілашвілі живе голова Головного управління розвідки Міноборони України.
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21.02.2025 18:37 Відповісти
Марія Левченко постійно працює в кабінеті Володимира Зеленського та у 2020 році https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ брала участь у нараді в ОП, після якої було зірвано спецоперацію із затримання "вагнерівців". Однак вона на той час не отримувала зарплату в офісі президента.

Згодом стало відомо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило https://novynarnia.com/2021/12/16/budanov-prokomentuvav-svoye-prozhyvannya-z-gogilashvili/ Буданов мешкає в одному приватному будинку зі скандальним ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.
Цим будинком володіє Діана Стрелковська - дружина В'ячеслава Стрелковського, якого називають "організатором конвертцентрів".
Якось так!
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21.02.2025 18:42 Відповісти
Ну раз американцы, тогда просто Зеленский опять спать лёг, да и всё. С утра проснулся- подписали.
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21.02.2025 17:57 Відповісти
Автори статей, колись навчаться, відрізняти мільйони від мільярдів ???
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21.02.2025 17:59 Відповісти
Гірко і боляче все це сприймати але, якщо залишається вибір тільки з двох варіантів: або стати сировинною колонією США або губернією козломордого кацапстану (третій варіант - бути зруйнованою вщент), то вже краще колонією США. Бо козломорді будуть не тільки грабувати, а й вбивати, знищувати всю націю, ми це вже проходили.
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21.02.2025 18:06 Відповісти
Укараїна, скоро стане членом EU - Європейської Співдружності!
Тобто, все повинно бути по законах і правилах ЄС, і вони повинні бути присутніми на всіх перемовинах!
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21.02.2025 18:06 Відповісти
1. Саме зараз перемовини, бо США викручують руки. 2. Ці метали і так ніколи украиїнцям в не належали, а належали умовному мешканцю Женеви та Лондона із книжки "Донецька мафія" Рінату.
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21.02.2025 18:07 Відповісти
бо Україна програла війну не тому, з ким воювала....
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21.02.2025 18:13 Відповісти
Ну кепка це повний шлягер, биту приніс би, і на стіл поклав би, вразило б усіх, а кулі...
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21.02.2025 18:14 Відповісти
А можна кожному українцеві ренту від видобутку корисних копалин як це отримують громадяни Норвегії і Саудівської Аравії?В Конституції записано що власник копалин є український народ,але чому я з них нічого не отримую?
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21.02.2025 18:14 Відповісти
Між ким і ким угода? Міждержавна? Держава - приватний сектор? Приватний сектор- приватний сектор? Формально уряд не може просто так сказати «тепер ресурси належать США». Яка суть «угоди»?
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21.02.2025 18:15 Відповісти
Там вроді так хочуть зробити. Створюється Міждержавний Фонд управління ресурсами України. На баланс Фонду передаються корисні копалини та інфрастуктура України. 50% прибутків цього Фонду будуть безстроково отримувати США в рахунок оплати за вже отриману допомогу.
За це Трамп обіцяє поплескати по плечу Зеленського і назвати його гарним хлопцем.
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21.02.2025 18:37 Відповісти
… і дасть грамоту «Їбать ти молодець!»?
Там, окрім Конституції, цей так званий Фонд ще з півтори сотні різних законодавчих актів порушить
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21.02.2025 21:37 Відповісти
треба підписувати.
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21.02.2025 18:21 Відповісти
"Чиновники Трампа пропонують Зеленському, щоб США належало 50% рідкоземельних мінералів України
Адміністрація Трампа зазначила, що американські війська можуть бути розгорнуті для забезпечення безпеки у зв'язку з корисними копалинами, якщо буде укладена мирна угода з Росією, повідомили джерела NBC News."

Trump officials pitch Zelenskyy on U.S. owning 50% of Ukraine's rare earth minerals
The Trump administration indicated U.S. troops could be deployed to provide security in connection with the minerals if there's a peace deal with Russia, sources told NBC News.

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/trump-officials-us-owning-half-ukraine-rare-earth-minerals-rcna192325 Trump officials pitch Ukraine on US owning 50% of its rare earth minerals
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21.02.2025 18:23 Відповісти
До одного місця ті копалини,хто їх буде видобувати....в Районцентрах туалетів в школах немає...неможуть побудувати,керманичі-наркомани,для своїх дітей... Однак церков в кожному селі по декілька штук із підігрівом підлоги,позолоченими куполами і тд.і т.п...світом керують БРЕХУНИ....
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21.02.2025 18:27 Відповісти
Другий раунд - ще рано.
Справжні ставки звичайно робляться не раніше третього.
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21.02.2025 18:32 Відповісти
Це наслідок коли ти три роки сотні млрд валюти транжириш куди попало тільки не у власну оборонку.
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21.02.2025 18:32 Відповісти
Європа прийняла наших біженців, допомагає фінансами та зброєю, наклала санкції на кацапію,а головне не зраджує Україну. Якщо Україна йде до Євросоюзу, то краще поділитися з рідкісноземельними металами з європейцями.
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21.02.2025 18:56 Відповісти
безпека нам на першому місці.
угода повинна включати в себе
1. реальні гарантії безпеки що росія не почне знову війну
2. реальні гарантії посилення нашої армії ******** американською зброєю
3. справедливу а не кабальну угоду
4. відсутність в угоді отої херні про нафту газ та инше, воно тут ні до чого
якщо цього в угоді не буде така угода нам несе нульову цінність а, отже, нах не впала.
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21.02.2025 19:29 Відповісти
Там мова не про 500 млн. а про 500 млрд. навіть в такому намагаються збрехати покидьки.
(Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.)
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21.02.2025 21:48 Відповісти
американські стервятники
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21.02.2025 23:40 Відповісти
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