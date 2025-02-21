Зеленський прагне зустрітися з Трампом раніше за Путіна та підписати угоду про копалини, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом перед його можливими переговорами з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що основною темою зустрічі лідерів США та України може стати підписання угоди щодо рідкісноземельних металів.

Угода щодо рідкісноземельних копалин в обмін на гарантії безпеки може стати частиною зусиль адміністрації Трампа щодо завершення російської війни, пише видання.

"Нам потрібні міцні угоди зі Сполученими Штатами – угоди, які справді працюватимуть", - цитує Bloomberg відеозвернення президента Зеленського в четвер, 20 лютого.

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За даними джерел агентства, Зеленський вважає, що угоду про корисні копалини ідеально було б підписати в присутності президентів США та України.

Зеленський, який зустрівся з Келлоггом 20 лютого, наполягав на зустрічі з Трампом до того, як американський лідер зустрінеться з Путіним.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

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