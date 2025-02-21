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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Зеленський прагне зустрітися з Трампом раніше за Путіна та підписати угоду про копалини, - Bloomberg

Зеленський хоче зустрічі з Трампом раніше за Путіна

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом перед його можливими переговорами з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що основною темою зустрічі лідерів США та України може стати підписання угоди щодо рідкісноземельних металів.

Угода щодо рідкісноземельних копалин в обмін на гарантії безпеки може стати частиною зусиль адміністрації Трампа щодо завершення російської війни, пише видання. 

"Нам потрібні міцні угоди зі Сполученими Штатами – угоди, які справді працюватимуть", - цитує Bloomberg відеозвернення президента Зеленського в четвер, 20 лютого.

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За даними джерел агентства, Зеленський вважає, що угоду про корисні копалини ідеально було б підписати в присутності президентів США та України.

Зеленський, який зустрівся з Келлоггом 20 лютого, наполягав на зустрічі з Трампом до того, як американський лідер зустрінеться з Путіним.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) Трамп Дональд (6321) рідкісноземельні метали (174)


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Топ коментарі
+16
Заїбав своїми копалинами,підписувати можна лише тоді коли там з боку США буде чітко написано що вони продовжують допомогу Україні інакше це тупо лохотрон,і чому ***** Зеленський не показує нам що він там ***** зібрався підписувати?
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21.02.2025 20:48 Відповісти
+12
Та дай вже Трампу ті донецькі і луганські копанки.

Нехай похвалиться, що він переміг.
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21.02.2025 20:49 Відповісти
+11
Трампу не давати нічого! Ця потвора ******** все до чого має стосунок. Це і є той мудак провісник Кінця Світу... На голову великій нації заповзла якась гнида і вважає себе вищою за всіх...
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21.02.2025 20:54 Відповісти
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Заїбав своїми копалинами,підписувати можна лише тоді коли там з боку США буде чітко написано що вони продовжують допомогу Україні інакше це тупо лохотрон,і чому ***** Зеленський не показує нам що він там ***** зібрався підписувати?
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21.02.2025 20:48 Відповісти
бо ти, тобто ми, і наша думка владі пох...й вже шостий рік.
навіть яник такого собі не дозволяв
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21.02.2025 22:22 Відповісти
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21.02.2025 20:48 Відповісти
Та дай вже Трампу ті донецькі і луганські копанки.

Нехай похвалиться, що він переміг.
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21.02.2025 20:49 Відповісти
Так вже кілька разів казали , что розмова тільки про ті копалини що на підконтрольній Україні території =(
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21.02.2025 20:53 Відповісти
Ну так зєля думає ,що Трамп дурний і можна йому втулити копалини на окупованій території.
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21.02.2025 21:26 Відповісти
а то вже не наше!
***** вже навіть заморожені 300+ ярдів готовий не оскажувати якщо частина їх піде на відбудову ТОТ. а вірніше вже не ТОТ а ОТ
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21.02.2025 22:25 Відповісти
Копалини в обмін на що?
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21.02.2025 20:49 Відповісти
Ось це саме цікаве питання , що там за гарантії хотілося би почути .
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21.02.2025 20:55 Відповісти
у рахунок попередніх поставок зброї та грошей.
Писали 10 разів -ви всі питаєте.
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21.02.2025 21:04 Відповісти
А якщо не підпишем то що, Трамп відмовиться продавати Україні зброю і поїде лизатись з Путиним?
Та пішов він.
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21.02.2025 21:12 Відповісти
та підпише все Зеленський, йому діватися нікуди.
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21.02.2025 21:17 Відповісти
Якщо тільки попередніх то навіщо таке підписувати ? якщо не буде прописано хоча б нових гарантованих поставок .
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21.02.2025 21:38 Відповісти
Який сором🤦Покоління нам того не простять,якщо ми це допустимо.
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21.02.2025 20:51 Відповісти
Не допускай
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21.02.2025 21:10 Відповісти
Сподіваюсь знайдуться в Україні сили,які зберуть тисячі таких як ти на Майдан,щось вам заплатять,бо безплатно ви ж не підете і не допустять цього мародерства
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21.02.2025 21:13 Відповісти
а ти згоден допустити?
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21.02.2025 22:31 Відповісти
Зеленский это капитан Ахав одержим идеей мести гигантскому белому киту а ***** его Моби Дик. В итоге его гарпун пронзит это дряблое тело.
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21.02.2025 20:51 Відповісти
Ты давно такой или только сегодня, для того и зарегился?
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21.02.2025 20:54 Відповісти
пару акаунтов забанили тут из за потдержки призедента
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21.02.2025 21:04 Відповісти
А ти ще більше лижи зєліну дупу ,то і цей звабанять .
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21.02.2025 21:28 Відповісти
Вообще-то у нас парламентско-президентская форма правления, подписывать должен премьер с согласия парламента.
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21.02.2025 20:52 Відповісти
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21.02.2025 20:52 Відповісти
змагаються хто раніше копалини продасть?
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21.02.2025 20:53 Відповісти
Хай засуне ту угоду рудому маразматику у горлянку. Не нарізаючі шматками. Або землі привезе і згодує.
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21.02.2025 20:53 Відповісти
Трампу не давати нічого! Ця потвора ******** все до чого має стосунок. Це і є той мудак провісник Кінця Світу... На голову великій нації заповзла якась гнида і вважає себе вищою за всіх...
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21.02.2025 20:54 Відповісти
Можна і підписати...Але спочатку повернення територіальної цілісності України,а тоді вже нехай копають копалини.
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21.02.2025 22:17 Відповісти
Ну на вiдмiну вiд ЯЗ копалини не треба вивoзити в США. Якщо гарантiй не буде договор можно анулювати.
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21.02.2025 20:54 Відповісти
Посмотрит Трампу в глаза и встретится где-то посередине.
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21.02.2025 20:55 Відповісти
Тепер і смарагдовий матиме свій ''будапешт''
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21.02.2025 20:57 Відповісти
Все кто против: Суть такова. Трамп считает Зеленского нелегетимным, ну и пусть подписывает с нелегетимным, нам то лучше. Договор будет недействителен.
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21.02.2025 20:57 Відповісти
Рижий вже стільки вилив лайна на Зе, і так його ненавидить, що навряд чи якась зустріч у них буде.
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21.02.2025 20:59 Відповісти
а буде трампакс вийобуватись, то підпісяє з ****** раніше його, як і раніше ***** обісцяв, читаючи в його очку!
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21.02.2025 21:00 Відповісти
Все що робить Зеленський схоже на шарахання переляканого ідіота
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21.02.2025 21:01 Відповісти
цікаво було б на вас подивитися на його місті
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22.02.2025 00:23 Відповісти
Спочатку гроші а потім копалини можна навпаки та гроші наперед вже зброю так віддали тепер ресурси українців за кордон у найми а сюди якесь сміттязавезуть копалини розроблять .тампон нічим не краще а може гірше від пу і сі
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21.02.2025 21:05 Відповісти
Вся "міжнародна політика" полягає у одній аксіомі, - "хто кого першим наїбе, того й тапки".

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21.02.2025 21:07 Відповісти
Какая встреча,теперь только вокзал-Франция,плюс покаянное письмо с извинениями за разворовывание финпомощи.
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21.02.2025 21:11 Відповісти
Звичайно, як не прикро визнавати а це Зєля і прези до нього поставили Україну в становище коли від нас мало що вже залежить. Ми можемо боротись ще довго, але без американської підтримки загинуть мільйони
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21.02.2025 21:35 Відповісти
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21.02.2025 21:38 Відповісти
Шершавість більшої потужності.
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21.02.2025 22:16 Відповісти
Схоже, що в нас вже нема ні Верховної Ради, ні Кабінету Міністрів...а є якесь ВСЕЗЕ...
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21.02.2025 22:32 Відповісти
не підписуй зе! не підписуй нічого з цією потворою!
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22.02.2025 00:24 Відповісти
Зелене лайно захищаючи свою дупу підпише все що завгодно,він вже давно нацарюв на шибенецю.
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22.02.2025 07:13 Відповісти
И всё таки, кто-нибудь в Украине вспомнит о том, что президент не имеет таких полномочий, как распоряжение природными ресурсами государства?

Какой смысл для Украины в этой встрече, если взамен нам трамп даже ничего не обещает?

Унизиться и всё?
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22.02.2025 07:57 Відповісти
 
 