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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Зеленський підпише угоду про копалини найближчим часом, і це добре для України, - Волтц

Волтц про угоду щодо копалин

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц заявив, що президент України Володимир Зеленський у найближчий час підпише зі США угоду про рідкісноземельні метали. За словами посадовця, це буде "добре для України".

Про це Волтц сказав під час конференції консервативних політичних дій в США, передає The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Радник Трампа нагадав, що президент Зеленський  у межах свого "Плану перемоги" восени минулого року запропонував США інвестувати в українські рідкісноземельні метали.

За словами Волтца, український лідер "збирається підписати угоду, і ви побачите це в найближчому майбутньому".

"І це добре для України. Що може бути краще для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами?", - сказав американський посадовець.

Також Волтц похвалив очільника Білого дому за те, що у Саудівській Аравії відбулися переговори з делегацією РФ, відзначивши, що "за Трампа ця війна закінчиться, і вона закінчиться скоро".

"До кінця всього цього ми будемо мати Нобелівську премію миру поруч з іменем Дональда Трампа", - додав радник президента США.

Читайте також: Україна та США планують цього тижня завершити угоду про корисні копалини, - Bloomberg

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

Читайте також: США та Україна ніч вели перемовини щодо угоди про рідкісноземельні метали, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) Трамп Дональд (6321) Волц Майк (92) рідкісноземельні метали (174)


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Топ коментарі
+50
Вообще-то такие договора должны быть ратифицированы в ВР. Иначе это будет просто бумажка. Зеленский не имеет права заключать такое единолично.
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21.02.2025 18:35 Відповісти
+33
Чому ми такі новини чуємо не від Потужного а від Американців,мені як громадянину України якому по конституції належить частина корисних копалин,шо воно там підписує за нашими спинами з тими хто зараз відверто на стороні свинособак
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21.02.2025 18:35 Відповісти
+30
В американців роздвоєння особистості. Підписувати мирну угоду з кацапами Зеленський нелегітимний. Підписувати угоду із США Зеленський легітимний. Ніяк не можуть визначитись.
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21.02.2025 18:36 Відповісти
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Це боти і тролі. Їхні думки - смердючий висер задля шкоди Україні.
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21.02.2025 19:41 Відповісти
Ці ПІД@Р@СИ наскільки жадібні, настільки ж і цинічні!
А ти, буратінка, застрахуй своє життя (безкоштовна порада) у солідній страховій конторі, бо твоє рєшалово зі своїми потужними мєнєджерами про оті усі роздачі можуть не дуже сподобатися багатьом українцям.
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21.02.2025 19:40 Відповісти
Та ти що !!! Не сподобається - витреш слину і шмарклі грізним кулачком. Ото і все.
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21.02.2025 19:46 Відповісти
ПНХ
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21.02.2025 19:51 Відповісти
якось щоб гірше не сказати в очі кидається коли якийсь додік профнепригодний вихваляє трампа як щось недосяжне і неймовірне, з підписаннями якохось угод,... да на сраці того трампа українці можуть виставити умови що вони розпишуться і він буде змушений погодитись
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21.02.2025 19:42 Відповісти
Україна, скоро стане членом EU - Європейської Співдружності!
Тобто, все повинно бути по законах і правилах ЄС, і вони повинні бути присутніми на всіх перемовинах!
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21.02.2025 19:42 Відповісти
План бомба. До такого никто не додумался.
Вступаем в ЕС. Они (ЕС) инвестируют в наше развитие. На деньги ЕС развиваем добычу полезных ископаемых, отстегиваем половину Америке.
Европа может сразу отлистывать Америке, зачем нужна Украина?
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21.02.2025 20:54 Відповісти
Кто должен присутничать? Орбан или Фица?
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21.02.2025 22:22 Відповісти
Кустурицо!
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21.02.2025 22:42 Відповісти
В такому випадку Нобелівська премія миру буде коштувати твоєму шефу життя. Його і ЗАРАЗ багато хто дуже хоче пристрелити. А після припинення підтримки України і принизливого " миру" таких бажаючих стане в РАЗИ більше.
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21.02.2025 19:49 Відповісти
Правильно ,не обеднеем.
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21.02.2025 19:49 Відповісти
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21.02.2025 20:18 Відповісти
Дригав , дригав своїми маленькими ніжками зелупкін, слюною плювався, а на справді зробе курво ще гірше ніж очікувалось. Хто цього довбня взагалі просив вякати про ресурси. Розумна людина нагадала б на віддану за даром ядерну зброю , перерахували б оскількі це коштувало, торг, скільки амери нам винні, а потім , хто нам поможе здобути перемогу получить 50 відсотків коштовних копалин. Ну в цеж злодій та йще й дурень.
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21.02.2025 20:25 Відповісти
Только через референдум такие вопросы должны решаться и то не во время войны! Почему мы должны отдавать США, если мы сами можем ими воспользоваться и жить!
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21.02.2025 20:34 Відповісти
До закінчення війни ніяких угод стосовно копалин та інших національних активів укладати не варто. Це просто дурість в квадраті. Якщо зуйло підпише то питання його легітимності знімається раз і назавжди - продажне пархате чмо. Однозначно.
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21.02.2025 21:50 Відповісти
А шо сейчас он лигитимный?
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21.02.2025 22:21 Відповісти
Згідно Законів та Конституції України Зєлєнскій абсолютно легітимний Президент, який буде виконувати свої обовязки до наступних виборів які відбудуться після війни. Крапка. У нас вибори "відмінив" не Зєлєнскій, а війна! Будь які заяви двох кримінальних злочинців засуджених американським та міжнародним судами є брехнею і брутальним наклепом. Я не голосував за Зєлєнского і ніколи, ні за яких обставин за нього голосувати не стану. На мою думку він непридатний для роботи Президента, але моє особисте ставленні ніяк на факт легітимності Зєлєнского не впливає.
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22.02.2025 05:47 Відповісти
Долбни если подпишете угоду Украину начнут охранять Американские войска ибо будет интерес для Америки. И это лучшая гарантия что путин не нападет.
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21.02.2025 22:20 Відповісти
Щось у 2014р. американська компанія з видобутку сланцевого газу у Слов'янському районі нічого не захищала. Розвернулася та здриснула, не дивлячись на те, що вже було зроблено багато роботи і по документації, і по технологічним процесам. Гроші вкладені вже були чималі. Але прийшов Гіркін і все зупинили. Так що, як кажуть, бабка надвоє сказала... Але зараз оцей дедлайн з договором навіює певні думки
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21.02.2025 23:22 Відповісти
Американські війська не будуть захищати Україну. "Інтєрєс для Америки" нічим не відрізняється від інтересу ***** - це грабунок України.
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22.02.2025 06:01 Відповісти
Колись Тимошенко підписувала кабальні угоди про газ з ******. А потім, скромно поступив очі, на питання депутатів про умови відповідала, що купляємо по ринковим цінам. Чую, що зараз підпишуть смарагдові ще більшу аферистичну угоду. Бо з американської сторони авантюристи на шахраї не меньші
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21.02.2025 23:15 Відповісти
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