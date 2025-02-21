Зеленський підпише угоду про копалини найближчим часом, і це добре для України, - Волтц

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц заявив, що президент України Володимир Зеленський у найближчий час підпише зі США угоду про рідкісноземельні метали. За словами посадовця, це буде "добре для України".

Про це Волтц сказав під час конференції консервативних політичних дій в США, передає The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Радник Трампа нагадав, що президент Зеленський у межах свого "Плану перемоги" восени минулого року запропонував США інвестувати в українські рідкісноземельні метали.

За словами Волтца, український лідер "збирається підписати угоду, і ви побачите це в найближчому майбутньому".

"І це добре для України. Що може бути краще для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами?", - сказав американський посадовець.

Також Волтц похвалив очільника Білого дому за те, що у Саудівській Аравії відбулися переговори з делегацією РФ, відзначивши, що "за Трампа ця війна закінчиться, і вона закінчиться скоро".

"До кінця всього цього ми будемо мати Нобелівську премію миру поруч з іменем Дональда Трампа", - додав радник президента США.

Читайте також: Україна та США планують цього тижня завершити угоду про корисні копалини, - Bloomberg

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.

Згодом Трамп сказав, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів. Угода була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України кошти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини, яка "відповідає українському законодавству".

Читайте також: США та Україна ніч вели перемовини щодо угоди про рідкісноземельні метали, - Axios