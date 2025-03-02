Початок перемир’я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей, - в ОП розповіли про підсумки саміту у Лондоні

Початок перемир’я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей, - в ОП розповіли про підсумки саміту у Лондоні
Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей.
Про це йдеться в заяві Офісу президента України за результатами саміту в Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у Лондоні на саміт, присвячений Україні, зібралися 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій.
"Лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи", - йдеться у заяві.
В ОП кажуть, що рішення щодо санкцій проти Росії включно з замороженими російськими активами, залишатимуться у силі, допоки не буде встановлений стійкий мир.
Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії.
"Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру", - наголосили в ОП.
Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни і трансатлантичної єдності.
Зазначається, що триватиме розробка конкретного плану на основі пропозицій Франції та Великої Британії.
"Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться вже найближчим часом, на ній буде представлено новий посилений оборонний план для Європи", - повідомила пресслужба президента.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приймав в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
За підсумками саміту прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення додаткових 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для ППО для України, які будуть виготовлятись у Британії.
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богі "Сатана та крепостниє.
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P.s. "Лидер" любит рассказывать что он готов на все ради "мира", но почему то не удосужился даже отменить свой указ про запрет переговоров с ху""ом...
читайте подробнее на сайте "Диалог. Тю.....А нам же розказують що Мінськ це вершина дипломатичного генія одного сивочолого,мудрого чувака...
Кому дал час Мінськ? Раше на озброення і підготовку до вторгнення ? у часи Майдану раша не була готова до війни так, ЯК ВОНА у 2022 році підготувалась . І взагалі по 2014-2015 року багато питань без відповідей. Іловайск - хто домовлявся і шикував колони на вихід? Славянск- чому гіркіна прорустили? І т п
Саме спроба "почути іншу сторону" в ті роки спрвокувало ланцюгову реакцію терору . Дикуни розуміють тільки одну мову й це мова їх тотального знищення ...
Колись країни заборонити раше мати свої кораблі у средіземному і Черному морі за постійні війни( турецька війна) . І зараз треба загнати її до смердючих боліт і визволити народи
А контингент війсковий іньших країн це добре, тільки не "миротворчі" сили бо то не є гарантією безпеки.
гитлеровці над дітьми експерименти робили , на органи пускали . Кацапи військовополонених розстрілюють . Ничого ніззя передбачити - бо кацапи - дикі звіри