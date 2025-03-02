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Новини Саміт в Лондоні 2 березня
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Початок перемир’я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей, - в ОП розповіли про підсумки саміту у Лондоні

В ОП розповіли, які підсумки зустрічі лідерів в Лондоні

Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей.

Про це йдеться в заяві Офісу президента України за результатами саміту в Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Лондоні на саміт, присвячений Україні, зібралися 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій.

"Лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи", - йдеться у заяві.

В ОП кажуть, що рішення щодо санкцій проти Росії включно з замороженими російськими активами, залишатимуться у силі, допоки не буде встановлений стійкий мир.

Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії.

Читайте також: Саміт лідерів Європи у Лондоні завершився

"Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру", - наголосили в ОП.

Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни і трансатлантичної єдності.

Зазначається, що триватиме розробка конкретного плану на основі пропозицій Франції та Великої Британії.

"Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться вже найближчим часом, на ній буде представлено новий посилений оборонний план для Європи", - повідомила пресслужба президента.

Читайте також: Це момент для Європи, який буває раз на покоління, - Стармер на саміті в Лондоні

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приймав в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

За підсумками саміту прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення додаткових 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для ППО для України, які будуть виготовлятись у Британії.

Дивіться також: Зеленський про саміт в Лондоні: Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було. ФОТОрепортаж

Автор: 

Європа (1793) саміт (764) перемир’я (892) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+9
А шо, пуйло вже хоче перемирʼя ? я щось пропустив мабуть ?
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02.03.2025 23:03
+7
Все пізнається у порівнянні: Мінськ у порівнянні із перемовинами у Білому домі дійсно вершина дипломатії, яка дала час на відновлення збройних сил та зупинити подальше захоплення Донбасу.
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02.03.2025 23:19
+4
Який нахрен "мир" ... Перші санкції мерзота отримала йще за Крим . Й десь так з 2016 року до лютого 2022 -- така тиша на лінії зіткнення навіть теоритично неможлива зара . Тим більш й тоді так було , коли московити кожного тиждня обстрюлювали позиції ЗСУ й меркельша сідала на трубку й дзвонила Пєті , що не дай боже ЗСУ не відповідало на провокації й ні відповідали , але все одно представники ПАСе на нулю були з подозріло московитськими призвищами й вони постійно відмічали , що "порушення з обох сторін" . Відміна санцій це капітуляція , але ж не ЗСУ , а Заходу . Захід ніхто не примушує , в них не гинуть кожного дня герої , їм не потрібна штатівська зброя . Ось я й питаю поки не буде кордонів 1991 року - відміна санкцій це напівофіційний дозвіл Україні розробляти ядерну зброю . Це очевидна гонка ядерного озброєння . Це абсолютний дозвіл усім озброюватися й анексувати у сусідів терріторію . Бо захопленні теріторії легалізуются через те, що агресор погоджуєтся приминити вогонь . Ну Венс воно тупе й має світоогляд як курки ... Але ж лідери ЕС закінчували Сорбону й Оксфорд -- не вже ж вони не бачать , що якщо можно таку сильну й мужню армію примусити юридично на міжнародному рівні визнати захоплення теріторій , то це розкручує маховик синдрому бандастанів . Санції мають більше юридичний сенс , ніж вони можуть зупеняти фінансування війни . Це початок епохи безперервних війн по усюму періметру світа ... Бо Венесуєла тільки чекає , Китай придивляєтся до Тай-Бея ... Індія з Пакістаном на черзі ... Та й взагалом чи розуміют європейці у костюмах , що ящом ім не так страшно десь там за 5 тисяч км. він їх дупи ... Але ж завтра вілізуть террористи й почнуть вбивати до тих пір , поки не амністують усіх затриманних ... Таке вже було в 70-х роках ...
Саме спроба "почути іншу сторону" в ті роки спрвокувало ланцюгову реакцію терору . Дикуни розуміють тільки одну мову й це мова їх тотального знищення ...
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02.03.2025 23:24
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Ти переплутав цензор з кацапським ресурсом, тобі туди - там "богі " Сатана та крепостниє.
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02.03.2025 23:25 Відповісти
А шо, пуйло вже хоче перемирʼя ? я щось пропустив мабуть ?
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02.03.2025 23:03 Відповісти
куди вони разом з трампоном дінуться ?

.
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02.03.2025 23:10 Відповісти
Обмін "всіх на всіх" - для початку...
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02.03.2025 23:03 Відповісти
А начиналось все с "выведения войск", возврат на границы 22 года...

P.s. "Лидер" любит рассказывать что он готов на все ради "мира", но почему то не удосужился даже отменить свой указ про запрет переговоров с ху""ом...
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02.03.2025 23:05 Відповісти
кацап,тобі так миру хочеться? Кієв за 3 дня не получилось?
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02.03.2025 23:12 Відповісти
а ПАЯЦ ГОТУВАВ з оманськими партнерами
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03.03.2025 01:18 Відповісти
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что ЕС не допустит повторения ситуации, подобной Минским соглашениям, а значит, Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

читайте подробнее на сайте "Диалог. Тю.....А нам же розказують що Мінськ це вершина дипломатичного генія одного сивочолого,мудрого чувака...
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02.03.2025 23:11 Відповісти
Все пізнається у порівнянні: Мінськ у порівнянні із перемовинами у Білому домі дійсно вершина дипломатії, яка дала час на відновлення збройних сил та зупинити подальше захоплення Донбасу.
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02.03.2025 23:19 Відповісти
Не пишите дурню
Кому дал час Мінськ? Раше на озброення і підготовку до вторгнення ? у часи Майдану раша не була готова до війни так, ЯК ВОНА у 2022 році підготувалась . І взагалі по 2014-2015 року багато питань без відповідей. Іловайск - хто домовлявся і шикував колони на вихід? Славянск- чому гіркіна прорустили? І т п
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02.03.2025 23:38 Відповісти
А в нас після зека була армія і озброєння , було чим зупинити орду ? Так питань багато, але факт, що повномасштабне вторгнення не відбулося , почалося відродження ЗСУ, будівництво фортифікацій і саме Мінськ дав Україні час на підготовку до теперішньої війни.
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03.03.2025 00:22 Відповісти
ЗЕЛЕНИЙ покидьок СТАМБУЛЬСКА КАПИТУЛЯЦИЯ з ДЕНАЦИФИКАЦИЕЮ ДЛЯ ТЕБЕ КРАЩА
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03.03.2025 01:16 Відповісти
Який нахрен "мир" ... Перші санкції мерзота отримала йще за Крим . Й десь так з 2016 року до лютого 2022 -- така тиша на лінії зіткнення навіть теоритично неможлива зара . Тим більш й тоді так було , коли московити кожного тиждня обстрюлювали позиції ЗСУ й меркельша сідала на трубку й дзвонила Пєті , що не дай боже ЗСУ не відповідало на провокації й ні відповідали , але все одно представники ПАСе на нулю були з подозріло московитськими призвищами й вони постійно відмічали , що "порушення з обох сторін" . Відміна санцій це капітуляція , але ж не ЗСУ , а Заходу . Захід ніхто не примушує , в них не гинуть кожного дня герої , їм не потрібна штатівська зброя . Ось я й питаю поки не буде кордонів 1991 року - відміна санкцій це напівофіційний дозвіл Україні розробляти ядерну зброю . Це очевидна гонка ядерного озброєння . Це абсолютний дозвіл усім озброюватися й анексувати у сусідів терріторію . Бо захопленні теріторії легалізуются через те, що агресор погоджуєтся приминити вогонь . Ну Венс воно тупе й має світоогляд як курки ... Але ж лідери ЕС закінчували Сорбону й Оксфорд -- не вже ж вони не бачать , що якщо можно таку сильну й мужню армію примусити юридично на міжнародному рівні визнати захоплення теріторій , то це розкручує маховик синдрому бандастанів . Санції мають більше юридичний сенс , ніж вони можуть зупеняти фінансування війни . Це початок епохи безперервних війн по усюму періметру світа ... Бо Венесуєла тільки чекає , Китай придивляєтся до Тай-Бея ... Індія з Пакістаном на черзі ... Та й взагалом чи розуміют європейці у костюмах , що ящом ім не так страшно десь там за 5 тисяч км. він їх дупи ... Але ж завтра вілізуть террористи й почнуть вбивати до тих пір , поки не амністують усіх затриманних ... Таке вже було в 70-х роках ...
Саме спроба "почути іншу сторону" в ті роки спрвокувало ланцюгову реакцію терору . Дикуни розуміють тільки одну мову й це мова їх тотального знищення ...
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02.03.2025 23:24 Відповісти
Заборонити раше мати свою армію на 100 років
Колись країни заборонити раше мати свої кораблі у средіземному і Черному морі за постійні війни( турецька війна) . І зараз треба загнати її до смердючих боліт і визволити народи
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02.03.2025 23:33 Відповісти
Спочатку треба вирішити як нелюдя х7йла примусити до припинення вогню???!!!
А контингент війсковий іньших країн це добре, тільки не "миротворчі" сили бо то не є гарантією безпеки.
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02.03.2025 23:28 Відповісти
І де вони зараз ціх дітей знайдуть ? Е у омбудсмена повний список з українського боку і для порівняння з боку андрофагів ?
гитлеровці над дітьми експерименти робили , на органи пускали . Кацапи військовополонених розстрілюють . Ничого ніззя передбачити - бо кацапи - дикі звіри
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02.03.2025 23:29 Відповісти
жОПа говорящая.
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02.03.2025 23:46 Відповісти
про рашку без рашки? дохла туса
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02.03.2025 23:56 Відповісти
Ну і що, посиділи дві години, нічого толком не вирішили, сипнули трохи на протиракети і розійшлися. А чого було і чекати коли вони нічого не вирішують.
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03.03.2025 04:34 Відповісти
Они им еще деньги собираются возврашать? А репарации мы будем выплачивать?
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03.03.2025 07:07 Відповісти
 
 