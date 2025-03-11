Макрон привітав прогрес у переговорах США та України: тепер м’яч явно на боці Росії

Президент Франції Емманюель Макрон привітав "прогрес" у переговорах делегацій США та України, які відбулися 11 березня в Саудівській Аравії. Французький лідер наголосив, що "тепер м'яч явно на боці Росії".

Про це Макрон написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю прогрес, досягнутий у дискусіях між Сполученими Штатами Америки та Україною, які відбулися сьогодні в Джидді, зокрема щодо ідеї можливого 30-денного припинення вогню. Тепер м’яч явно на боці Росії", - заявив лідер Франції.

Макрон також додав, що "Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, який підкріплюється надійними гарантіями безпеки для України".

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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