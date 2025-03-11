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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Макрон привітав прогрес у переговорах США та України: тепер м’яч явно на боці Росії

Макрон прокоментував перемовини між Україною та США

Президент Франції Емманюель Макрон привітав "прогрес" у переговорах делегацій США та України, які відбулися 11 березня в Саудівській Аравії. Французький лідер наголосив, що "тепер м'яч явно на боці Росії".

Про це Макрон написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю прогрес, досягнутий у дискусіях між Сполученими Штатами Америки та Україною, які відбулися сьогодні в Джидді, зокрема щодо ідеї можливого 30-денного припинення вогню. Тепер м’яч явно на боці Росії", - заявив лідер Франції.

Макрон також додав, що "Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, який підкріплюється надійними гарантіями безпеки для України".

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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Автор: 

США (22497) Макрон Емманюель (1450)


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Топ коментарі
+5
А можна всіх " пачкою" , що вони по одному вітають? Ще раз, а росія вкурсі?
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11.03.2025 23:23
+4
Прівєт участнікам сорєвнованій клуба "Бєрі м'яч і пі#дячь"
Судєйская калєгія
"
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11.03.2025 23:37
+4
До речі, ти пальонка. Пів-канади французи, жоден канадець француза "жабоїдом" не назове.
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12.03.2025 00:13
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А можна всіх " пачкою" , що вони по одному вітають? Ще раз, а росія вкурсі?
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11.03.2025 23:23 Відповісти
похрен в курсе она или нет. но они явно будут против и теперь они станут преградой для трампа на пути к вожделенной премии. пусть теперь их ломает, это нам на руку
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11.03.2025 23:57 Відповісти
Так само думають Макрон та інші. На ділі кацапи почнуть тягнути час поки їм це не стане вигідно, як і Зеленський.
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12.03.2025 00:28 Відповісти
тепер м'яч явно на боці Росії

У меня от этой аналогии складывается впечатление, что играют не в футбол (по аналогии), а в "квадрат" (если кто помнит)
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11.03.2025 23:26 Відповісти
Ага😸. Тільки клітинок так на 20😸
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11.03.2025 23:27 Відповісти
Вони грають в "дурня". Тільки, як виявилося, карт ні в кого нема, тому вони взяли мʼяч.
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12.03.2025 00:03 Відповісти
Кацапи цеи м"яч закидають в Украіну в виді Шахедів і ракет
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11.03.2025 23:26 Відповісти
Задрали своим мячом. Попугаи.
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11.03.2025 23:27 Відповісти
Дуже гарне агентське ім'я Трампа "М'яч".
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11.03.2025 23:31 Відповісти
М'яч англійською звучить, як бол...
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11.03.2025 23:44 Відповісти
Прівєт участнікам сорєвнованій клуба "Бєрі м'яч і пі#дячь"
Судєйская калєгія
"
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11.03.2025 23:37 Відповісти
Трампи в карти грають, а хранцузи у футбола...
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11.03.2025 23:46 Відповісти
Які "переговори"? Голова канцелярії Зуйла не має жодних прав і посадових обовязків згідно будь яких дипломатичних протоколів світу вести переговори. Його прямі обовязки і рівень компетенції це чистота в офісних туалетах Офісу Президента і канцелярські товари. Результати будь яких "переговорів" такого "переговорника" дорівнюють нулю за визначенням. Тут або Зуйло дискредитує перговори, або трампістам пофіг що там вони укладають і з ким, або шпигун ***** виконав завдання. За подібну "активність" єрмака потрібно судити. А враховуючи корумпованість україхнських судів то краще судити Суда Лінча.
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12.03.2025 00:04 Відповісти
У іпсятини нова методичка, "Зуйло"
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12.03.2025 00:08 Відповісти
А ну пригадай, хто з боку України підписував Мінські угоди і які він мав повноваження?
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12.03.2025 06:44 Відповісти
Пу и гопкомпания сразу днями сказали что перемирие им и даром не надо. Зачем было сегодня пускать фейерверки? Чтоб завтра услыхать что было сказано позавчера? Или процедура, процесс важнее результата? Касабы пока не выдавят с Суджи ВСУ, в тему лезть не станут. Наверно логично.
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12.03.2025 00:08 Відповісти
Для Трампа не логічно. Він же центр Всесвіту. 😁
Відмова навряд буде прийнята без застосування контрзаходів.
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12.03.2025 00:51 Відповісти
Все норм, Макрон піарить Трампівський підхід. Чим більше піару зараз, тим більш боляче буде Трампу, коли рашка його попустить, тим жорсткіше він може зреагувати у відповідь.
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12.03.2025 00:12 Відповісти
До речі, ти пальонка. Пів-канади французи, жоден канадець француза "жабоїдом" не назове.
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12.03.2025 00:13 Відповісти
колись у школі ми насипали щільно повний м'яч піску. От зараз це як раз той випадок.
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12.03.2025 00:12 Відповісти
Так виглядають "перемовини з росією". Захід каже, - "не бійся, ми її тримаємо за хвоста".

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12.03.2025 00:22 Відповісти
"Уламки" значно ефективніше, ніж м'яч.
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12.03.2025 00:59 Відповісти
рашист похвалив "уровень дипломатии "Козиря" :

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12.03.2025 01:02 Відповісти
Єрмак справді хорош. Його не чути і не видно, але керує всім. Чому він не став президентом?
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12.03.2025 01:11 Відповісти
Тому що він такий мудак, що навіть на всесвітньому конкурсі мудаків він зайняв би друге місце. Чому друге? Бо мудак.
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12.03.2025 08:11 Відповісти
Да неужели? ********** рыжий один фиг под ****** плешивым, а значит опять Украина виновата.
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12.03.2025 02:39 Відповісти
 
 