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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Україна готова до миру, і вкотре все залежить від Росії - щоб вона припинила вогонь, - очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Нова очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер заявила, що результати переговорів у Саудівській Аравії підтвердили готовність України до миру.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вітаю крок у напрямку до миру, зроблений сьогодні в Джидді. Сьогоднішній день також показав, що Україна готова до миру, і вкотре все залежить від Росії - щоб вона припинила вогонь", - зазначила Майнл-Райзінгер.

Вона підкреслила, що Австрія і надалі наполягатиме на досягненні "справедливого та стійкого миру, який має бути надійно гарантований - як в інтересах України, так і задля безпеки людей у Європі".

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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а, вона звідки знає?
чувак з холуїв єрмачини в мзс, сказав, що тільки через багато років....
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12.03.2025 11:50 Відповісти
"справедливий та стійкий" - це не про @уйла
млять, де ж узяти того малярійного комарика для його бункеру?
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12.03.2025 11:52 Відповісти
Поки що за рахунок території та громадян України в окупації. А там подивимося, може і території інших держав, що можуть з агресором
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12.03.2025 11:52 Відповісти
А це вже сигнал іншим державам: допустили цього в Україні - чекайте подібного у себе. А що, прецедент же є.
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12.03.2025 11:56 Відповісти
Человечество настолько деградировало, что оно до сих пор так и не поняло, что это не рашистско-украинский конфликт, а это конфликт зла с добром и лжи с правдой, вот кто победит, таким мир и будет.
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12.03.2025 12:32 Відповісти
 
 