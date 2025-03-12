Україна готова до миру, і вкотре все залежить від Росії - щоб вона припинила вогонь, - очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер заявила, що результати переговорів у Саудівській Аравії підтвердили готовність України до миру.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вітаю крок у напрямку до миру, зроблений сьогодні в Джидді. Сьогоднішній день також показав, що Україна готова до миру, і вкотре все залежить від Росії - щоб вона припинила вогонь", - зазначила Майнл-Райзінгер.

Вона підкреслила, що Австрія і надалі наполягатиме на досягненні "справедливого та стійкого миру, який має бути надійно гарантований - як в інтересах України, так і задля безпеки людей у Європі".

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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