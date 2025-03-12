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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Припинення вогню можна досягнути за кілька днів, якщо погодиться РФ, - Рубіо

Марк Рубіо

Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що досягнути режиму припинення вогню можна досягнути за кілька днів, якщо погодяться росіяни.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Ось який вигляд ми б хотіли, щоб мав світ через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", - заявив держсекретар.

Він також додав, що планує переконати членів "Великої сімки" зосередитися на припиненні війни в Україні на зустрічі цього тижня в Канаді.

Рубіо заявив, що американські чиновники планують "зв'язатися" з російськими офіційними особами в середу, щоб обговорити запропоноване припинення вогню.

Читайте: Туреччина сподівається, що РФ конструктивно відреагує на ідею про припинення вогню, - Ердоган

"Якщо їхня відповідь буде негативною, це буде дуже прикро, і це дасть зрозуміти їхні наміри", - додав він.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Читайте також: Мелоні привітала результати переговорів України та США: Рішення тепер за РФ

Автор: 

росія (64923) Рубіо Марко (146) війна в Україні (3518) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+7
Надіюся у американців є козир натиснути на Росію, а не бла-бла.
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12.03.2025 20:34
+4
Так вы еще даже не в курсах, какого х*ра понты колотили?
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12.03.2025 20:33
+4
Ну, а єслі нєт, то і суда нєт!-добавіл Рубіо.
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12.03.2025 20:34
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Так вы еще даже не в курсах, какого х*ра понты колотили?
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12.03.2025 20:33 Відповісти
Надіюся у американців є козир натиснути на Росію, а не бла-бла.
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12.03.2025 20:34 Відповісти
Компромат на Гіркіна...
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12.03.2025 20:44 Відповісти
Ну, а єслі нєт, то і суда нєт!-добавіл Рубіо.
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12.03.2025 20:34 Відповісти
24 вже досягнуто!
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12.03.2025 20:34 Відповісти
може ту руду камарілью в Трускавець?
їх там щє і не такому навчять...
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12.03.2025 20:38 Відповісти
Серед ймовірних дат - Великодень, 20 квітня.

Кремль вивчає можливість https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-spodivajetsja-zustritisja-z-putinim-znachno-shvidshe-nizh-za-shist-misjatsiv.html проведення саміту між очільником Кремля Владіміром Путіним та американським лідером Дональдом Трампом у квітні або травні. Найімовірнішим місцем проведення є Саудівська Аравія, хоча розглядаються й інші місця Близького Сходу, https://www.themoscowtimes.com/2025/03/12/orthodox-easter-diplomacy-kremlin-and-white-house-pursue-fast-tracked-putin-trump-meeting-a88331 пише The Moscow Times з посилання на російські джерела.

"Один зі сценаріїв, який обговорюється, - зустріч навколо Великодня [20 квітня]", - заявило джерело журналістів.
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12.03.2025 20:36 Відповісти
USAID РОЗІРВАЛО УГОДУ ПРО ФІНАНСУВАННЯ ФОНДУ ПІДТРИМКИ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НА 75 МІЛЬЙОНІВ

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припиняє грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 мільйонів доларів. Про це https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2025/03/12.html повідомило Енергетичне співтовариство.

Зазначається, що таке повідомлення від USAID секретаріат Енергетичного співтовариства отримав 27 лютого.
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12.03.2025 20:38 Відповісти
Зустріч тривала понад 8 годин практично без перерв. Сторони працювали навіть під час обіду.

Речник українського МЗС Георгій Тихий розповів, що президент Володимир Зеленський дистанційно скеровував дії української делегації під час https://zn.ua/ukr/europe/lideri-jes-pidtrimali-pripinennja-vohnju-ta-dopomohu-ssha-ukrajini.html переговорів у Саудівській Аравії. Він https://www.facebook.com/heorhiitykhyi/posts/pfbid02bNcLKgXcUP79UzsEfrGAngGzSNtMsrwVrqvXvAYzZHZFrz2ALHcxxjxeDsEw7HDbl зауважив, що команда з Києва разом з главою держави продемонстрували мистецтво дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, а також вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети.

"Всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років", - зазначив Тихий.
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12.03.2025 20:39 Відповісти
щось у трампа пішло не так.
програв пару партій в кегельбані? чи де він там грає?
а, що там нацик ілона?
ще, не досяг критичної маси звільнених держслужбовців, які до речі, нічого окрім перекладання папірців не вміють.
тобто, комерційні структури їм взагалі не світять!
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12.03.2025 20:40 Відповісти
В Чапаєва у нього мастер спорта.
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12.03.2025 21:08 Відповісти
Припинення вогню можна досягнути за кілька днів, якщо погодиться РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3540825

Если бы она согласилась, то секунд за 10
- "Ало. Прекращаем огонь?"
- "Да"
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12.03.2025 20:40 Відповісти
Ніхрена ця затія не принесе. Сценарій писаний по іншому.
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12.03.2025 20:41 Відповісти
можна буде нарешті виїхати звідси в росію.
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12.03.2025 21:00 Відповісти
Перепрошую, звідси це звідков. І куди?
Бо як по мені, то бажання тільки одне - попасти на могилу батька, зробити порядок і додому. І це на окупації все, куди доїхати можливо бути кругами-буєраками. До речі, мати ще жива і в неї сваі - русские. Як не прикро. Ми вже з сестрою усе відплакали. Локація - Херсон, Миколаїв.
Ось так вам, думайте, живіть з цим. Ми частково пережили і живемо.
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12.03.2025 21:02 Відповісти
Рашка увійшла в Суджу, а вони-про припинення вогню. Це все одно, що коли гітлерівці спалили Хатинь, Рузвельт домовився з Гітлером про припинення вогню по СССР.
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12.03.2025 20:44 Відповісти
Похоже на то, что выход из Суджи это часть плана Трампа
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12.03.2025 20:55 Відповісти
По твоєму русскіх вбивати не треба?
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12.03.2025 21:01 Відповісти
Так у Суджі Українська Армія саме це й робить.
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12.03.2025 21:13 Відповісти
іншими словами - я зробив все, а от )(уйлові чомусь це не сподобалось, ну і )(єр з ним.
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12.03.2025 20:49 Відповісти
То може треба було *уйла нагинати , а не Україну! А то почали гадати ''на кавовій гущі''!
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12.03.2025 20:54 Відповісти
А примусити росію сцикотно ?
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12.03.2025 20:56 Відповісти
👍
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12.03.2025 21:12 Відповісти
Все норм, все узгодили. Тільки ще расєю не спитали. Так, ніби то вони люди, ніби нормальні, ми на рівних, порозмовляємо зараз осьо. А що вони звірськи напали, убивці, злодюги, ґвалтівники, - візьмемо в дужки. От вони "погодяться" і - мир.
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12.03.2025 20:57 Відповісти
а відновити ще швидше. головне ж в тому аби шоу трампо)(уйлів не припинялося.
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12.03.2025 20:58 Відповісти
Совет от диванного эксперта Украинцам. Путин будет тянуть с остановкой огня, чтобы отвоевать Суджу и чтобы у Украины не было вообще козырей по обмену территориями. Это раз!
Второе, Путин кинет на этот участок много резервов чтобы это сделать в кратчайшие сроки пока "будут давать ответ несколько дней".
А следовательно нужно давить в других местах что они оголяют и кинут все что можно на Суджу или другие направления около нее. Которые также будут оголены.
Не благодорите.)
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12.03.2025 21:07 Відповісти
Озвучив те що давно всі розуміють)
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12.03.2025 22:28 Відповісти
Як казали в селі:
- Можна і козу на возу...
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12.03.2025 21:09 Відповісти
капець ідіоти. Якщо ***** погодиться,то можна припинення війни цієї ж миті. Тіки фіг він погодиться.
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12.03.2025 21:18 Відповісти
Кацапія так швидко не погодиться. Як мінімум поки наші на Курщині. Буде "думати", шмарклі розтягувати.
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12.03.2025 21:49 Відповісти
Не думаю что ***** (путин) прекратит огонь.
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12.03.2025 22:34 Відповісти
 
 