Припинення вогню можна досягнути за кілька днів, якщо погодиться РФ, - Рубіо

Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що досягнути режиму припинення вогню можна досягнути за кілька днів, якщо погодяться росіяни.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Ось який вигляд ми б хотіли, щоб мав світ через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", - заявив держсекретар.

Він також додав, що планує переконати членів "Великої сімки" зосередитися на припиненні війни в Україні на зустрічі цього тижня в Канаді.

Рубіо заявив, що американські чиновники планують "зв'язатися" з російськими офіційними особами в середу, щоб обговорити запропоноване припинення вогню.

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"Якщо їхня відповідь буде негативною, це буде дуже прикро, і це дасть зрозуміти їхні наміри", - додав він.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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