Припинення вогню можна досягнути за кілька днів, якщо погодиться РФ, - Рубіо
Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що досягнути режиму припинення вогню можна досягнути за кілька днів, якщо погодяться росіяни.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
"Ось який вигляд ми б хотіли, щоб мав світ через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", - заявив держсекретар.
Він також додав, що планує переконати членів "Великої сімки" зосередитися на припиненні війни в Україні на зустрічі цього тижня в Канаді.
Рубіо заявив, що американські чиновники планують "зв'язатися" з російськими офіційними особами в середу, щоб обговорити запропоноване припинення вогню.
"Якщо їхня відповідь буде негативною, це буде дуже прикро, і це дасть зрозуміти їхні наміри", - додав він.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
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їх там щє і не такому навчять...
Кремль вивчає можливість https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-spodivajetsja-zustritisja-z-putinim-znachno-shvidshe-nizh-za-shist-misjatsiv.html проведення саміту між очільником Кремля Владіміром Путіним та американським лідером Дональдом Трампом у квітні або травні. Найімовірнішим місцем проведення є Саудівська Аравія, хоча розглядаються й інші місця Близького Сходу, https://www.themoscowtimes.com/2025/03/12/orthodox-easter-diplomacy-kremlin-and-white-house-pursue-fast-tracked-putin-trump-meeting-a88331 пише The Moscow Times з посилання на російські джерела.
"Один зі сценаріїв, який обговорюється, - зустріч навколо Великодня [20 квітня]", - заявило джерело журналістів.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припиняє грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 мільйонів доларів. Про це https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2025/03/12.html повідомило Енергетичне співтовариство.
Зазначається, що таке повідомлення від USAID секретаріат Енергетичного співтовариства отримав 27 лютого.
Речник українського МЗС Георгій Тихий розповів, що президент Володимир Зеленський дистанційно скеровував дії української делегації під час https://zn.ua/ukr/europe/lideri-jes-pidtrimali-pripinennja-vohnju-ta-dopomohu-ssha-ukrajini.html переговорів у Саудівській Аравії. Він https://www.facebook.com/heorhiitykhyi/posts/pfbid02bNcLKgXcUP79UzsEfrGAngGzSNtMsrwVrqvXvAYzZHZFrz2ALHcxxjxeDsEw7HDbl зауважив, що команда з Києва разом з главою держави продемонстрували мистецтво дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, а також вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети.
"Всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років", - зазначив Тихий.
програв пару партій в кегельбані? чи де він там грає?
а, що там нацик ілона?
ще, не досяг критичної маси звільнених держслужбовців, які до речі, нічого окрім перекладання папірців не вміють.
тобто, комерційні структури їм взагалі не світять!
Если бы она согласилась, то секунд за 10
- "Ало. Прекращаем огонь?"
- "Да"
Бо як по мені, то бажання тільки одне - попасти на могилу батька, зробити порядок і додому. І це на окупації все, куди доїхати можливо бути кругами-буєраками. До речі, мати ще жива і в неї сваі - русские. Як не прикро. Ми вже з сестрою усе відплакали. Локація - Херсон, Миколаїв.
Ось так вам, думайте, живіть з цим. Ми частково пережили і живемо.
Второе, Путин кинет на этот участок много резервов чтобы это сделать в кратчайшие сроки пока "будут давать ответ несколько дней".
А следовательно нужно давить в других местах что они оголяют и кинут все что можно на Суджу или другие направления около нее. Которые также будут оголены.
Не благодорите.)
- Можна і козу на возу...