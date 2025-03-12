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Новини Наступ РФ на Курщині Загроза оточення ЗСУ на Курщині
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Продовжуються активні бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, - Сирський

Бойові дії на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують оборонятись в Курській області.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Головком зазначив, що противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

Він підкреслив, що намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат.

З початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із них: безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.

Дивіться: Путін приїхав на Курщину вперше від початку операції ЗСУ, - росЗМі. ВIДЕО

Крім того, уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки. Крім того, майже півтори тисячі дронів.

Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований.

"У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Залучається насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження. Станом на 18-ту годину, на Курському напрямку наші війська відбивали вісім штурмових дій противника. Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно", - наголосив Сирський.

Також читайте: Наші війська виконують завдання на території Курщини, - Зеленський

Ситуація на Курщині

Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.

Також читайте: РФ захопила Махновку, Замостя та Козачу Локню на Курщині. Є просування рашистів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Також читайте: Йдуть бої на околиці Суджі, - Бутусов

Автор: 

Сирський Олександр (586) Курськ (1085) війна в Україні (3518) Суджа (45)


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Топ коментарі
+9
Ох творог- творожний.А скільки поклав і скілько всього західного озброєння залишиться касапам,звідки сам родом.
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12.03.2025 21:40
+9
У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається продовжувати киздіти, що б там не було.
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12.03.2025 22:25
+7
Сирському вірить, що Генштабу ЗСУ. Так активні бойові дії ще йдуть і у Великій Новосілки, Генштаб ще офіційно не визнав здачу цього села, ще досі там воюють.
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12.03.2025 21:52
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Ага, і тут @уйло на курщину приїхало, віримо…
цікаво, а скільки насрав по дорозі той найнятий екземпляр, який виконує @уйла? Валіз вистачило?
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12.03.2025 21:28 Відповісти
Там як колись у вагонах дірка в креслі. Всю дорогу засрало.
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12.03.2025 21:41 Відповісти
З початку Курської операції ..
загальні втрати російських військ становлять ... Джерело: https://censor.net/ua/n3540832
1 - як це перевірити ?!
2 - які наші втрати там ?!
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12.03.2025 21:30 Відповісти
Та як перевірити, тіко через тцк.
Приєднався до ЗСУ, там і перевіриш усьо.
Чи тіко ******* з дівану гаразд?
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13.03.2025 01:05 Відповісти
Заодне можна перевірити відсутність снарядів 155 калібру, бракованих мін до мінометів, відсутність патронів до автоматів, аптечок.... ще можна загинути за зеленского та йього шакалів а потім отримати ось таке - https://www.youtube.com/shorts/jLwtyyflTpM
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13.03.2025 05:10 Відповісти
Тобто ти гімно хочеш сказати шо ті що зараз на фронті воюють за Зеленського?
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13.03.2025 07:23 Відповісти
Тобі лайну хочуть сказати, що зараз владою зроблено все так щоб всі воювали за зеленського та ригозелену шоблу,за їх міліонні статки та безтурботне життя їх дітей, як в тебе насроно в твоїй макітрі і ти цього не розумієш, не відкривай ****...к.
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13.03.2025 07:46 Відповісти
А як тобі враження від відео - жодного слова. Зате зеленский з великої літери - поважаєшь. За цю гниду воють два орденоносці у польских окопах ліги сміху - лисий та мордатий. Чому вони не на фронті - вік дозволяє, 30-60 днів підготовки і в перед на штурм лісополос.
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13.03.2025 10:15 Відповісти
Ти вже в окопі чуче...о,перевіряєш???
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13.03.2025 07:42 Відповісти
Ну ти ж за падалЬяцькі рублі пздіти з дівану гаразд.
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13.03.2025 08:58 Відповісти
З боєм відходити - вже нічого там ловити
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12.03.2025 21:32 Відповісти
Ох творог- творожний.А скільки поклав і скілько всього західного озброєння залишиться касапам,звідки сам родом.
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12.03.2025 21:40 Відповісти
Сирському вірить, що Генштабу ЗСУ. Так активні бойові дії ще йдуть і у Великій Новосілки, Генштаб ще офіційно не визнав здачу цього села, ще досі там воюють.
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12.03.2025 21:52 Відповісти
Сирського на гілляку!
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12.03.2025 22:00 Відповісти
Втече після війни.
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12.03.2025 22:16 Відповісти
Хотілося б правду написати, ска але не можу...Як же за..ли пздни ці! Краще б мовчали і не бісили...
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12.03.2025 22:04 Відповісти
Що за правда?)
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12.03.2025 22:30 Відповісти
Скоро узнаєш
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12.03.2025 23:05 Відповісти
основна вимога ***** - щоб наші пішли з курської народної, інакше ніяких переговорів

я навіть припускаю що дебош в овальному кабінеті стався через це. трамп ламав зє, з першого разу не вийшло, вийшло з другого.

тепер подивимось чи віддасть ***** шо-небудь на бамбасі чи прокине обох
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12.03.2025 23:15 Відповісти
Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація. Джерело: https://censor.net/ua/n3540832

Сподіваюся, що скоро ліквідують.
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12.03.2025 22:08 Відповісти
кк убить армию ? поставь сысркого. теперь куда сырокок свалит для поднятие рейтинга себе и зельчику ? чмо с 14 года сливает армию. юраво, мля, нет слов.
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12.03.2025 22:24 Відповісти
У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається продовжувати киздіти, що б там не було.
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12.03.2025 22:25 Відповісти
говорят, что солдат из Курска перекидают на Донбас, теперь их рф начнет закидывать кабы и фабами, теперь посмотрим как они будут стабилизировать фронт. по мнению диванных експертов, и Сумам надо готовиться.
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12.03.2025 22:30 Відповісти
https://x.com/13Hellis_13

Hellis@13Hellis_13



Суджа ВСЕ. Кажуть, що ЗСУ виходять з Курська. Коли ця авантюра починалася доволі вдало, то навіть Сирський казав, що це генільна задумка Зеленського. Чекаю, кого зараз назвуть автором цієї "геніальної задумки".
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12.03.2025 22:31 Відповісти
Автором буде "есть, так точно"- для цього його і ставили. Для групи козиря-головне результат,а не авторство.
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12.03.2025 22:40 Відповісти
а теперь ты увидишь как их на Донбассе перемалывать кабы и фабы.
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12.03.2025 22:48 Відповісти
А по-твоему мало кабов по Судже падало?
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13.03.2025 01:31 Відповісти
если там не было ЗСУ, а так да мало, пускай рф все свое закидает кабы и сама депутинзируеться и закобзониться.
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13.03.2025 13:57 Відповісти
Автор залишиться анонімним. А винуватцями призначать ухилянтів. "Запам'ятайте цей твіт."
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12.03.2025 23:13 Відповісти
Авторство авантюри припишуть творогу,ще і дрб за ним пришлють,щоби від себе відвести всякі підозри.
Жах,як одному шпіону прислуговують.
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13.03.2025 09:07 Відповісти
Почалося словоблуддя, розтікання алегорій та прикметників по реченням - значить ситуація ЩЕ ГІРША, чим здавалося...
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12.03.2025 22:40 Відповісти
Бачу цей поц активно працює на медальку "За защіту родіни" чи там буде "Гєрой Болотной Федераціі"?
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12.03.2025 23:01 Відповісти
паРашний сирок підрахуй
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12.03.2025 23:06 Відповісти
з самого початку вважав і ніразу свою думку не поміняв - набуя туди полізли???
триндьож про захист харкова, сумщини не канає
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12.03.2025 23:18 Відповісти
Ну що геніальні стратеги-полководці, Зеленський з Сирським, обміняли курщину на херсонщину? За втрати навіть думати гнітюче.
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12.03.2025 23:53 Відповісти
Пам'ятаю як брали Херсон - у вечорі виступає яйценосний міністр-крадій та каже - шоб рашистам вивести всі свої війська то треба ще десь тиждень. В ранці наступного дня - Херсон наш і нема жодного рашиста. От як треба відходить. А зараз там, після того як вивели найбільш сильні бригади, то без зброї та снарядів то просто розтріл залишившихся во славу зеленского.
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13.03.2025 05:16 Відповісти
 
 