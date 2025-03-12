Продовжуються активні бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують оборонятись в Курській області.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Головком зазначив, що противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.
Він підкреслив, що намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат.
З початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із них: безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.
Крім того, уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки. Крім того, майже півтори тисячі дронів.
Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований.
"У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Залучається насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження. Станом на 18-ту годину, на Курському напрямку наші війська відбивали вісім штурмових дій противника. Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно", - наголосив Сирський.
Ситуація на Курщині
Раніше редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов інформував, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.
Видання Forbes заявило, що ймовірно, основна частина українських сил, зокрема деякі з найбоєздатніших бригад української армії, вийшли із Курщини на українську сторону кордону.
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цікаво, а скільки насрав по дорозі той найнятий екземпляр, який виконує @уйла? Валіз вистачило?
загальні втрати російських військ становлять ... Джерело: https://censor.net/ua/n3540832
1 - як це перевірити ?!
2 - які наші втрати там ?!
Приєднався до ЗСУ, там і перевіриш усьо.
Чи тіко ******* з дівану гаразд?
я навіть припускаю що дебош в овальному кабінеті стався через це. трамп ламав зє, з першого разу не вийшло, вийшло з другого.
тепер подивимось чи віддасть ***** шо-небудь на бамбасі чи прокине обох
Сподіваюся, що скоро ліквідують.
Hellis@13Hellis_13
Суджа ВСЕ. Кажуть, що ЗСУ виходять з Курська. Коли ця авантюра починалася доволі вдало, то навіть Сирський казав, що це генільна задумка Зеленського. Чекаю, кого зараз назвуть автором цієї "геніальної задумки".
Жах,як одному шпіону прислуговують.
триндьож про захист харкова, сумщини не канає